Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Manchester United goal 2025-26Getty
Chris Burton

Traduit par

Manchester va-t-il basculer dans le rouge ? Un « changement radical » est attendu après le départ de Pep Guardiola, tandis que Manchester United s’apprête à fondre sur son bruyant voisin, Manchester City

Manchester United
Premier League
Manchester City
M. Carrick

Manchester pourrait bien redevenir « rouge ». Après le départ de Pep Guardiola de l’Etihad Stadium, l’ancienne star de Manchester United Gary Pallister explique à GOAL pourquoi un « changement radical » se profile. Les géants d’Old Trafford, sortis de leur torpeur par Michael Carrick, rêvent à nouveau du titre de Premier League à l’approche de la saison 2026-2027.

  • Le dernier titre de champion d’Angleterre de Manchester United remonte à 2013.

    La dernière fois que Manchester United a goûté au titre de champion d’Angleterre remonte à 2013, année où son légendaire entraîneur, Sir Alex Ferguson, prenait sa retraite après un 13e sacre. Depuis, les « voisins bruyants », Manchester City, ont connu une ascension fulgurante et sont devenus la référence à Manchester.

    Guardiola a largement contribué à cette passation de pouvoir, l’exigeant entraîneur catalan ayant remporté 20 trophées au cours d’un mandat prestigieux de 10 ans. Ce palmarès impressionnant comprend notamment un triplé historique en 2022-2023, égalant ainsi les exploits de Manchester United de 1999.

    • Publicité
  • Pep Guardiola Premier League trophy Manchester CityGetty

    Manchester City ouvre un nouveau chapitre de son histoire après le départ de Pep Guardiola.

    Les Red Devils sont restés trop longtemps dans l’ombre de City et comptent bien revenir en force sous les feux des projecteurs. Sous l’ère Carrick, le club a retrouvé la Ligue des champions, et des recrutements ciblés lors du dernier mercato pourraient lui permettre de jouer sur plusieurs tableaux la saison prochaine.

    De son côté, City entame une nouvelle ère sous la houlette d’Enzo Maresca. Difficile de prédire l’issue de ce changement, la menace de sanctions pour non-respect du fair-play financier planant toujours sur Eastlands. United se tient donc prêt à exploiter le moindre signe de faiblesse de ses anciens rivaux, qui ont trop longtemps teinté Manchester d’une nuance de bleu ciel.

  • Manchester est-il sur le point de redevenir « rouge » ?

    Interrogé sur la possibilité d’un remaniement prochain, dans l’ère post-Guardiola, l’ancien défenseur des Red Devils Pallister – s’exprimant grâce à NetBet Sport – a déclaré à GOAL : « Je le dis depuis un certain temps déjà : quand Pep partira, je pense que cela marquera un tournant majeur à Manchester. Il a prouvé depuis plusieurs années qu’il était le meilleur entraîneur du moment. Je pense qu’on va perdre un peu de cette magie, comme cela a été le cas à United lorsque Fergie est parti.

    « Ils ont réalisé de bons transferts, comme celui d’Elliot Anderson. Je pense que la saison s’annonce passionnante. Je suis un peu inquiet pour United en ce moment. Je ne sais pas si c’est la règle du fair-play financier qui les empêche de faire des offres pour certains joueurs, la structure salariale ou autre chose. Mais pour l’instant, on ne semble pas être en contact avec des joueurs qui, selon moi, pourraient faire la grande différence dont United a besoin pour se battre pour le titre.

    « J’espère que Michael pourra recruter les joueurs qu’il souhaite. Je pense que le départ de Pep Guardiola va réduire l’écart entre nous et Manchester City, ainsi qu’avec les autres équipes de Premier League. La compétition devrait être plus ouverte cette année. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    Les dépenses des Red Devils pendant le mercato estival

    Manchester United a été fortement associé à plusieurs joueurs ayant fait l'objet de transferts très lucratifs cet été. Le club aurait manifesté son intérêt pour l’international anglais Anderson avant son transfert record de 116 millions de livres sterling (156 millions de dollars) à Manchester City. Sandro Tonali et Mateus Fernandes figuraient également sur la liste des cibles d’Old Trafford avant de rejoindre Tottenham pour respectivement 100 millions de livres sterling (135 millions de dollars) et 85 millions de livres sterling (114 millions de dollars).

    Plutôt que de s’engager dans des guerres d’enchères, les Red Devils ont gardé leur sang-froid et fait preuve de maîtrise. Ils semblent avoir réalisé de bonnes affaires avec les arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans, deux milieux de terrain confirmés en Premier League, en provenance respectivement de Chelsea et d’Aston Villa.

    D’autres opérations sont attendues : le club veut se renforcer de la défense à l’attaque, et plusieurs transferts devraient être finalisés avant la clôture du mercato, fixée au 1^(er) septembre. Les Red Devils espèrent aussi prolonger le contrat de leur capitaine Bruno Fernandes, double lauréat des titres de « Footballeur de l’année » décerné par la FWA et de « Meilleur joueur de la saison de Premier League ».

Jeux d'amitié des clubs
Rosenborg crest
Rosenborg
RBK
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Jeux d'amitié des clubs
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Inter crest
Inter
INT