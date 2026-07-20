Manchester va-t-il basculer dans le rouge ? Un « changement radical » est attendu après le départ de Pep Guardiola, tandis que Manchester United s’apprête à fondre sur son bruyant voisin, Manchester City

Interrogé sur la possibilité d’un remaniement prochain, dans l’ère post-Guardiola, l’ancien défenseur des Red Devils Pallister – s’exprimant grâce à NetBet Sport – a déclaré à GOAL : « Je le dis depuis un certain temps déjà : quand Pep partira, je pense que cela marquera un tournant majeur à Manchester. Il a prouvé depuis plusieurs années qu’il était le meilleur entraîneur du moment. Je pense qu’on va perdre un peu de cette magie, comme cela a été le cas à United lorsque Fergie est parti.

« Ils ont réalisé de bons transferts, comme celui d’Elliot Anderson. Je pense que la saison s’annonce passionnante. Je suis un peu inquiet pour United en ce moment. Je ne sais pas si c’est la règle du fair-play financier qui les empêche de faire des offres pour certains joueurs, la structure salariale ou autre chose. Mais pour l’instant, on ne semble pas être en contact avec des joueurs qui, selon moi, pourraient faire la grande différence dont United a besoin pour se battre pour le titre.

« J’espère que Michael pourra recruter les joueurs qu’il souhaite. Je pense que le départ de Pep Guardiola va réduire l’écart entre nous et Manchester City, ainsi qu’avec les autres équipes de Premier League. La compétition devrait être plus ouverte cette année. »