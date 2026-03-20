Manchester United : Zirkzee souhaite retourner en Italie ; la Serie A est sa priorité, où pourrait-il aller ?

La question qui se pose désormais, en substance, est la suivante : si c'est en Italie, où Zirkzee pourrait-il aller jouer ?

Au cours du mercato estival, de nombreux clubs de Serie A pourraient révolutionner leur ligne offensive : l'Inter, la Juventus, le Milan, Naples, et même la Roma.

Les Nerazzurri de Chivu pourraient s’intéresser à lui en cas de départ, de cession et d’éventuelle plus-value de Marcus Thuram ; les Bianconeri de Spalletti ont déjà sondé le joueur par le passé et devront composer avec le sort d’Openda et de David ; les Rossoneri d’Allegri – équipe à laquelle il semblait destiné avant Manchester United – devront principalement résoudre les problèmes liés à Gimenez, Nkunku et Fullkrug ; les Azzurri de Conte – auxquels il avait déjà été associé par le passé – pourraient envisager un profil comme le sien, apprécié par l’entraîneur napolitain ; enfin, les Giallorossi de Gasperini pourraient revenir à la charge après l’échec des négociations en janvier.

L'Italie sera-t-elle donc à nouveau l'avenir de Joshua Zirkzee ? Il y a fort à parier que Manchester United ne fera certainement plus partie de son destin.