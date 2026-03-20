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Gabriele Stragapede

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Manchester United : Zirkzee souhaite retourner en Italie ; la Serie A est sa priorité, où pourrait-il aller ?

Quelles sont les rumeurs concernant l'avenir de l'attaquant des Red Devils ?

L'avenir de Joshua Zirkzee reste incertain. À chaque mercato digne de ce nom, depuis son arrivée en Premier League à Manchester United, le profil de l'attaquant néerlandais figure dans les carnets de notes de nombreux clubs à travers l'Europe, notamment ceux de la Serie A.

Mais quel sera son destin lors du prochain mercato estival ?

  • SA SAISON À MANCHESTER UNITED

    Sa saison à Manchester n'a certainement pas été positive. En 20 apparitions entre le championnat, la FA Cup et la Carabao Cup – soit un total de seulement 546 minutes disputées sur le terrain, avec en outre seulement 4 titularisations –, il a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive.

    Un bilan globalement insatisfaisant pour Zirkzee lui-même, prêt à changer de cap dans sa carrière professionnelle et à revenir là où il a démontré tout son talent.

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  • PRIORITÉ À L'ITALIE

    Comme le rapporte Matteo Moretto sur la chaîne YouTube en italien de Fabrizio Romano, en raison de son temps de jeu limité cette saison (28 minutes au total lors des neuf derniers matchs de Premier League), Zirkzee devrait refaire parler de lui lors du prochain mercato.

    L'attaquant néerlandais a une priorité très claire : revenir en Italie et jouer à nouveau en Serie A.

    La concurrence pour notre championnat sera toutefois rude, car certains clubs de Premier League ont déjà pris des renseignements auprès de l'entourage du joueur et de Manchester United en vue d'un éventuel transfert cet été. Plusieurs équipes italiennes suivent toutefois la situation de près.

  • LES COULISSES DE LA ROMA

    Dès l'hiver dernier et au mois de janvier, Zirkzee était sur le point de revenir en Serie A : il était en effet à deux doigts d'être transféré à l'AS Rome.

    Manchester United a toutefois choisi d'attendre – notamment en raison des joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des nations – et de ne pas libérer le joueur, préférant le garder dans son effectif pour la deuxième partie de la saison. Il a donc été décidé de poursuivre l'aventure ensemble et les Giallorossi – après avoir tout de même trouvé un accord de principe avec le Néerlandais – ont ensuite reporté leur attention sur d'autres profils tels que Malen et Vaz.

  • OÙ PEUT-IL ALLER ?

    La question qui se pose désormais, en substance, est la suivante : si c'est en Italie, où Zirkzee pourrait-il aller jouer ?

    Au cours du mercato estival, de nombreux clubs de Serie A pourraient révolutionner leur ligne offensive : l'Inter, la Juventus, le Milan, Naples, et même la Roma.

    Les Nerazzurri de Chivu pourraient s’intéresser à lui en cas de départ, de cession et d’éventuelle plus-value de Marcus Thuram ; les Bianconeri de Spalletti ont déjà sondé le joueur par le passé et devront composer avec le sort d’Openda et de David ; les Rossoneri d’Allegri – équipe à laquelle il semblait destiné avant Manchester United – devront principalement résoudre les problèmes liés à Gimenez, Nkunku et Fullkrug ; les Azzurri de Conte – auxquels il avait déjà été associé par le passé – pourraient envisager un profil comme le sien, apprécié par l’entraîneur napolitain ; enfin, les Giallorossi de Gasperini pourraient revenir à la charge après l’échec des négociations en janvier.

    L'Italie sera-t-elle donc à nouveau l'avenir de Joshua Zirkzee ? Il y a fort à parier que Manchester United ne fera certainement plus partie de son destin.