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Manchester United vise toujours une place en Ligue des champions féminine malgré une « terrible » défaite en WSL face à Manchester City
Skinner reste combatif malgré la débâcle du derby
Les espoirs de Manchester United de terminer parmi les trois premiers de la Super League féminine ont pris un coup dur samedi, après leur défaite 3-0 face à Manchester City à Old Trafford. Deux têtes de Vivianne Miedema et un but facile de Kerstin Casparij ont laissé United sous le choc, mais Skinner s'est empressé de défendre les efforts de son équipe face à une crise croissante due aux blessures.
« Je ne suis déçu d'aucune des joueuses, je suis déçu du résultat », a déclaré Skinner aux journalistes après le match. « C'est un résultat horrible, mais les joueuses donnent tout ce qu'elles ont. Nous sommes limités par le nombre de matchs que nous avons disputés. Je pense que les joueuses donnent tout ce qu'elles ont. Nous commettons des erreurs typiques dues à la fatigue mentale. »
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La vague de blessures fait des ravages
Manchester United a abordé ce derby avec huit joueuses clés en moins, dont Julia Zigiotti Olme, suspendue, et Celin Bizet, absente de longue date. Le manque de profondeur de l'effectif était flagrant sur le banc, qui ne comptait que cinq remplaçantes de champ, dont trois adolescentes. Skinner a souligné que les exigences physiques du football européen avaient contribué à allonger la liste des blessées.
Skinner aborde les questions liées à la fatigue et à la condition physique de Terland
L'entraîneur de Manchester United espère qu'Elisabeth Terland sera de retour pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi, alors qu'elle continue de gérer sa tendinopathie d'Achille.
« Plus on est fatigué, moins on a de chances d'avoir le bon placement pour faire le bon choix, ce qui donne l'impression qu'elles se cachent, mais ce n'est pas le cas », a expliqué Skinner. « Elles bougent juste une seconde plus tard et, tout à coup, on n'est plus assez démarqué pour voir l'option de passer vers l'avant, et la fatigue s'installe. »
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La pression monte pour la qualification européenne
Cette défaite pourrait faire chuter Manchester United de la deuxième à la quatrième place du classement de la WSL, en fonction des résultats d'Arsenal et de Chelsea. Le club étant déjà éliminé de la FA Cup et ayant perdu la finale de la Coupe de la Ligue face à Chelsea, sa saison repose désormais sur le maintien dans le trio de tête afin de garantir sa présence sur la scène européenne l'année prochaine.
« C'est une fin de saison difficile. C'est comme ça. Je ne m'inquiète jamais », a insisté Skinner lorsqu'on lui a demandé s'il craignait de rater l'Europe. « Je sais ce que cette équipe est capable de donner. Même mercredi, je sais ce qu'elles vont donner. Nous devons simplement trouver les bonnes solutions pendant le match pour contenir nos adversaires. Nous leur avons laissé de l'espace dans la surface pour les têtes. Ce sont des choses que nous devons corriger. Avec la fin de saison qui approche, nous devons gagner les derniers matchs. »