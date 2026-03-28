Manchester United vise toujours une place en Ligue des champions féminine malgré une « terrible » défaite en WSL face à Manchester City

Les espoirs de Manchester United de terminer parmi les trois premiers de la Super League féminine ont pris un coup dur samedi, après leur défaite 3-0 face à Manchester City à Old Trafford. Deux têtes de Vivianne Miedema et un but facile de Kerstin Casparij ont laissé United sous le choc, mais Skinner s'est empressé de défendre les efforts de son équipe face à une crise croissante due aux blessures.

« Je ne suis déçu d'aucune des joueuses, je suis déçu du résultat », a déclaré Skinner aux journalistes après le match. « C'est un résultat horrible, mais les joueuses donnent tout ce qu'elles ont. Nous sommes limités par le nombre de matchs que nous avons disputés. Je pense que les joueuses donnent tout ce qu'elles ont. Nous commettons des erreurs typiques dues à la fatigue mentale. »