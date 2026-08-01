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Manchester United vise l’ailier de la Juventus Francisco Conceicao dans le cadre d’un échange avec Joshua Zirkzee
Manchester United vise l’ailier de la Juventus Conceicao
Conceicao pourrait quitter la Juventus après seulement deux saisons, Manchester United menant activement la course à sa signature, selon Sportmediaset. Le club de Premier League veut renforcer ses options offensives sous les ordres de Michael Carrick. L’ailier portugais est initialement arrivé à Turin sous la forme d’un prêt en provenance de Porto à l’été 2024. La Juventus l’a ensuite recruté définitivement pour 30 millions d’euros après qu’il est devenu une pièce fondamentale du projet sous Igor Tudor puis Luciano Spalletti.
Les performances impressionnantes de Conceicao ont suscité un vif intérêt en Angleterre. Si Liverpool surveille la situation, Manchester United est actuellement le prétendant le plus déterminé.
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Zirkzee, pièce maîtresse d’un potentiel échange
La Juventus valorise actuellement Conceicao entre 50 et 60 M€. Cependant, le montant total en numéraire pourrait être considérablement réduit si United inclut un joueur adapté dans la transaction. Selon le même rapport, le club anglais serait prêt à proposer 30 M€ en plus de Zirkzee pour s’attacher les services de l’ailier. L’attaquant néerlandais n’est plus considéré comme un élément central à Manchester, et il accueillerait volontiers un retour dans le football italien.
La Juventus recherche activement un nouvel attaquant cet été. Spalletti apprécie le profil de Zirkzee, ce qui rend un échange potentiel très séduisant pour le géant de Serie A.
Jorge Mendes orchestre le transfert retentissant
Le super-agent Jorge Mendes est fortement impliqué dans la médiation des négociations en cours entre les deux poids lourds européens. Il travaille avec diligence pour trouver une solution qui profite à toutes les parties sur les plans financier et tactique. Mendes devrait présenter une offre formelle à la direction de la Juventus à la Continassa dans les prochains jours.
La structure d’échange proposée est considérée comme une formule parfaite qui satisferait les deux clubs. Obtenir Conceicao donnerait à Carrick l’ailier dynamique dont il a désespérément besoin, tandis que la Juventus récupérerait un attaquant confirmé de Serie A, ainsi qu’une bienvenue injection de liquidités.
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Le départ de David va créer de l’espace en attaque
Si Zirkzee arrive à Turin, la Juventus devra immédiatement faire de la place dans son secteur offensif. Jonathan David est le principal candidat à un départ attendu pour accueillir le Néerlandais. Avec le transfert de Lois Openda à Lyon et l’arrivée attendue de Randal Kolo Muani, le club ne considère plus David comme intouchable.
Bien que l’attaquant canadien souhaite rester, la direction autorisera une vente pour 30 M€. Plusieurs clubs étudient déjà une piste pour recruter l’attaquant sur le départ. Crystal Palace et Aston Villa ont effectué des premiers contacts, tandis que les clubs français Rennes et le Paris FC manifestent également un intérêt concret.
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