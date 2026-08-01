Manchester United vise l’ailier de la Juventus Francisco Conceicao dans le cadre d’un échange avec Joshua Zirkzee

Conceicao pourrait quitter la Juventus après seulement deux saisons, Manchester United menant activement la course à sa signature, selon Sportmediaset. Le club de Premier League veut renforcer ses options offensives sous les ordres de Michael Carrick. L’ailier portugais est initialement arrivé à Turin sous la forme d’un prêt en provenance de Porto à l’été 2024. La Juventus l’a ensuite recruté définitivement pour 30 millions d’euros après qu’il est devenu une pièce fondamentale du projet sous Igor Tudor puis Luciano Spalletti.

Les performances impressionnantes de Conceicao ont suscité un vif intérêt en Angleterre. Si Liverpool surveille la situation, Manchester United est actuellement le prétendant le plus déterminé.







