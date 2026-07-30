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Manchester United vend un défenseur anglais à un club suisse détenu par INEOS
Un départ permanent surprise d’Old Trafford
United a officiellement validé la vente définitive de Fredricson à Lausanne-Sport, mettant fin à la longue association du défenseur avec son club formateur. Le joueur de 21 ans, originaire du sud de Manchester et qui fait partie du dispositif de United depuis les U9, va prendre la direction de la Suisse dans le cadre d'un transfert qui a surpris de nombreux supporters.
Ce transfert comporte également un sous-texte important concernant la hiérarchie du club, puisque Lausanne-Sport appartient aussi à INEOS. Cette structure de propriété commune entre le géant de Premier League et le club de Super League suisse pourrait potentiellement faciliter d'éventuelles futures négociations si Manchester United décidait de faire revenir le défenseur à Manchester.
- AFP
Un hommage émouvant à un talent formé au club
Manchester United a exprimé sa gratitude envers le défenseur partant à travers un communiqué officiel émouvant, soulignant son dévouement durant plus de dix ans passés au centre d’entraînement de Carrington. Après avoir prouvé sa valeur à différents niveaux de jeunes, le parcours de Fredricson sous le célèbre maillot rouge s’est achevé par plusieurs apparitions en équipe première sous les ordres de Ruben Amorim.
Dans sa communication, United a déclaré : « Originaire du sud de Manchester et supporter de toujours de United, il a travaillé avec diligence tout en gravissant fièrement les échelons de notre centre de formation de renommée mondiale. Le défenseur a fait ses débuts en équipe première contre Wolverhampton Wanderers le 20 avril 2025, avant d’enchaîner d’autres apparitions contre Brentford, Grimsby Town et Newcastle United.
« Arrivé au club chez les moins de 9 ans, Tyler a été un modèle de professionnalisme tout au long de son passage au club et un membre apprécié de nos équipes de l’Academy. Sa place dans les livres d’histoire de United est également assurée en tant que lauréat du prestigieux trophée Denzil Haroun du meilleur joueur de l’équipe réserve en 2025.
« Tout le monde à United remercie Tyler pour tous ses efforts durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »
Concrétiser le rêve de l’équipe première
Fredricson a tout de même réussi à réaliser le rêve de tout joueur issu du centre de formation en intégrant l’environnement de l’équipe première les jours de match. Il s’en va avec quatre apparitions en senior à son actif, après avoir connu sa première titularisation complète lors d’une défaite 1-0 à l’extérieur contre Wolverhampton en 2024-25. Deux semaines plus tard, il a enchaîné avec une autre apparition lors d’une défaite 4-3 prolifique sur la pelouse de Brentford.
Au-delà de ses titularisations, le défenseur a régulièrement gravité autour du groupe de l’équipe première lors de plusieurs crises de blessures. Il a également été nommé sur le banc à quelques autres reprises, acquérant une précieuse expérience sous les projecteurs de la Premier League. Son départ s’inscrit dans la tendance de United à faciliter les mouvements de jeunes talents dont la voie vers le onze de départ peut être bloquée par des stars internationales.
- Getty Images Sport
Le début d’un nouveau chapitre en Suisse
Fredricson arrive à Lausanne-Sport à une période de transition pour le club suisse, qui est désireux de remonter au classement après une saison dernière mitigée. Sous la direction de Luka Elsner, qui a pris les rênes en juillet, l’équipe cherche à intégrer de jeunes talents techniques capables de repartir de derrière.
Si ce transfert met fin à sa présence quotidienne à Carrington, le lien entre les deux clubs fait que les recruteurs de United suivront probablement de près ses progrès au Stade de la Tuilière.
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