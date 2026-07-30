Manchester United vend un défenseur anglais à un club suisse détenu par INEOS

Manchester United a exprimé sa gratitude envers le défenseur partant à travers un communiqué officiel émouvant, soulignant son dévouement durant plus de dix ans passés au centre d’entraînement de Carrington. Après avoir prouvé sa valeur à différents niveaux de jeunes, le parcours de Fredricson sous le célèbre maillot rouge s’est achevé par plusieurs apparitions en équipe première sous les ordres de Ruben Amorim.

Dans sa communication, United a déclaré : « Originaire du sud de Manchester et supporter de toujours de United, il a travaillé avec diligence tout en gravissant fièrement les échelons de notre centre de formation de renommée mondiale. Le défenseur a fait ses débuts en équipe première contre Wolverhampton Wanderers le 20 avril 2025, avant d’enchaîner d’autres apparitions contre Brentford, Grimsby Town et Newcastle United.

« Arrivé au club chez les moins de 9 ans, Tyler a été un modèle de professionnalisme tout au long de son passage au club et un membre apprécié de nos équipes de l’Academy. Sa place dans les livres d’histoire de United est également assurée en tant que lauréat du prestigieux trophée Denzil Haroun du meilleur joueur de l’équipe réserve en 2025.

« Tout le monde à United remercie Tyler pour tous ses efforts durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »