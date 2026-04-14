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Manchester United va contester le carton rouge reçu par Lisandro Martinez pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin
Manchester United conteste une expulsion controversée
Selon The Telegraph, Manchester United conteste officiellement l’expulsion de Martinez, sanctionné d’un carton rouge direct à la 56^e minute. Le défenseur aurait brièvement tiré sur la queue de cheval de Calvert-Lewin, un geste d’abord invisible pour l’arbitre Paul Tierney. Après intervention du VAR, Tierney a consulté l’écran de bord de terrain et renvoyé le vainqueur de la Coupe du monde aux vestiaires. Un incident qui a suscité un vif débat, le club estimant la sanction totalement disproportionnée par rapport à la faute commise sur la pelouse.
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Carrick fulmine contre le niveau de l'arbitrage
L’entraîneur principal Michael Carrick a exprimé sa colère après la rencontre, fustigeant la performance arbitrale. Dès le coup de sifflet final, le technicien mancunien a qualifié la décision d’« absolument scandaleuse » et l’une des pires qu’il ait jamais vues.
Il s’est également interrogé sur l’expulsion de Martinez pour conduite violente, alors que l’attaquant de Leeds, Calvert-Lewin, n’avait écopé d’aucune sanction pour un coup de coude sur Leny Yoro juste avant l’ouverture du score. Le club partage cette frustration grandissante vis-à-vis de l’arbitrage récent en Premier League.
Une crise défensive se profile avant le déplacement à Chelsea
Cette exclusion tombe au pire moment pour les Red Devils, qui se préparent pour un déplacement crucial à Stamford Bridge. Martinez purge actuellement une suspension de trois matches et manquera donc la rencontre contre Chelsea, ainsi que les réceptions de Brentford et de Liverpool.
Déjà privé de Matthijs de Ligt, toujours à l’infirmerie en raison d’une lombalgie persistante, United pourrait donc se retrouver sans son défenseur central agressif, un véritable coup dur. L’incertitude s’amplifie : Harry Maguire encourt lui aussi des sanctions disciplinaires pour conduite inappropriée, suite à son expulsion à Bournemouth le mois dernier. Résultat : les Red Devils pourraient se présenter à Stamford Bridge sans leurs trois principaux centraux.
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En attente de la décision de la FA
Manchester United attend désormais avec impatience la décision de la Fédération anglaise de football concernant à la fois l’appel et l’éventuelle prolongation de la sanction infligée à Maguire. Une annulation de la sanction est cruciale pour ses espoirs de qualification en Ligue des champions, alors que le club cherche à conserver son maigre avantage. Si l’appel n’aboutit pas, Carrick sera contraint de procéder à des ajustements tactiques radicaux ce week-end.