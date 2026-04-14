Manchester United va contester le carton rouge reçu par Lisandro Martinez pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin

L’entraîneur principal Michael Carrick a exprimé sa colère après la rencontre, fustigeant la performance arbitrale. Dès le coup de sifflet final, le technicien mancunien a qualifié la décision d’« absolument scandaleuse » et l’une des pires qu’il ait jamais vues.

Il s’est également interrogé sur l’expulsion de Martinez pour conduite violente, alors que l’attaquant de Leeds, Calvert-Lewin, n’avait écopé d’aucune sanction pour un coup de coude sur Leny Yoro juste avant l’ouverture du score. Le club partage cette frustration grandissante vis-à-vis de l’arbitrage récent en Premier League.