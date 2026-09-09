Il est devenu quasiment impossible de contenir le potentiel de Gabriel, tant l’enthousiasme autour de lui n’a cessé de grandir depuis un certain temps. Ceux qui suivent de près les rangs de l’académie à Old Trafford savent depuis un moment déjà qu’un autre talent exceptionnel est prêt à sortir de la chaîne de production.

Ce prodige, le plus prometteur de tous, a déjà été surnommé « Kid Messi », ce qui ne lui rend pas service, mais il va devoir apprendre rapidement à gérer le poids des attentes placées sur ses jeunes épaules.

Gabriel est bien entré en jeu lors d’un match de pré-saison contre l’Atletico Madrid à Stockholm, devenant le plus jeune joueur à disputer une rencontre non officielle avec United. Le règlement de la Premier League l’a empêché d’effectuer ses débuts la saison dernière.

Il aurait pu participer à des rencontres à élimination directe sur la scène nationale, mais Manchester United a été éliminé prématurément en FA Cup comme en Carabao Cup. Gabriel fêtera ses 16 ans le 6 octobre, ce qui lui ouvrira la voie pour intégrer pleinement le groupe de l’équipe première.