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Manchester United temporise pour JJ Gabriel, alors que le « Kid Messi » de 15 ans se voit dire par la légende de Manchester United Andy Cole que ses débuts en compétition « pourraient ne pas avoir lieu cette saison »
Le prodige Gabriel a joué lors d’un match amical de présaison
Il est devenu quasiment impossible de contenir le potentiel de Gabriel, tant l’enthousiasme autour de lui n’a cessé de grandir depuis un certain temps. Ceux qui suivent de près les rangs de l’académie à Old Trafford savent depuis un moment déjà qu’un autre talent exceptionnel est prêt à sortir de la chaîne de production.
Ce prodige, le plus prometteur de tous, a déjà été surnommé « Kid Messi », ce qui ne lui rend pas service, mais il va devoir apprendre rapidement à gérer le poids des attentes placées sur ses jeunes épaules.
Gabriel est bien entré en jeu lors d’un match de pré-saison contre l’Atletico Madrid à Stockholm, devenant le plus jeune joueur à disputer une rencontre non officielle avec United. Le règlement de la Premier League l’a empêché d’effectuer ses débuts la saison dernière.
Il aurait pu participer à des rencontres à élimination directe sur la scène nationale, mais Manchester United a été éliminé prématurément en FA Cup comme en Carabao Cup. Gabriel fêtera ses 16 ans le 6 octobre, ce qui lui ouvrira la voie pour intégrer pleinement le groupe de l’équipe première.
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Gabriel pourrait-il faire ses débuts en compétition officielle en 2026-2027 ?
Interrogé sur la possibilité de voir le jeune être lâché sans laisse à un moment de la saison 2026-2027, le vainqueur du triplé de 1999 Cole, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Unibet online casino, a déclaré à GOAL : « Je n’en suis pas sûr parce que c’est encore un très jeune homme, et je veux dire vraiment très jeune. La Premier League n’est pas facile et il est encore en train d’apprendre son métier.
« Je sais qu’on parle beaucoup de lui en ce moment. Il a un talent fantastique et je pense que, quand le moment sera venu, il aura l’opportunité de jouer. Ce ne sera peut-être pas pour maintenant, ni pour cette saison ou quoi que ce soit, mais il doit simplement continuer à faire ce qu’il fait. »
Une autre ancienne star de United, Lee Sharpe, a récemment déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé quand la grande chance de Gabriel pourrait arriver : « Je pense qu’il est bien entouré, avec Michael Carrick et les gars qu’il a derrière lui. Je pense qu’il a de très bons cadres qui l’aideront dans les situations à venir.
« Tout est une question de bonne gestion et de bon timing. Il ne faut pas saper la confiance du garçon, il ne faut pas qu’il se fasse secouer de partout et se blesse trop tôt. Il s’agit de bien gérer son temps. Je pense qu’on pourrait peut-être le voir entrer pour 10 minutes à certains moments cette saison, mais sinon, enfin, il n’a que 15 ans, peut-être pas, peut-être la saison prochaine. »
Kai Rooney suivra-t-il les traces de son père Wayne ?
Un autre adolescent plein d’étoiles dans les yeux, qui espère sortir du célèbre centre de formation de United, est Kai Rooney, le fils aîné du meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, Wayne. Il semble, en tant qu’avant-centre puissant, être taillé dans le même bois que son père.
Interrogé sur la possibilité qu’un autre Rooney puisse bientôt mener l’attaque à Old Trafford, Cole a déclaré : « Vous ne savez jamais. Le football est plein d’histoires, donc il faut simplement attendre et voir. »
Fraizer Campbell avait déjà déclaré à GOAL, lorsque la même question lui avait été posée : « Ce serait fantastique. Il a joué avec les moins de 18 ans et les moins de 23 ans cette saison, je crois. Il s’en sort vraiment, vraiment très bien. S’il ressemble en quoi que ce soit à son père, ce serait fantastique pour le club parce que Rooney était incroyable à l’époque où il jouait, et même encore maintenant, il a joué le match des légendes et il a toujours cette technique, cette détermination et cette faim. Ce serait formidable pour Wayne, Coleen et la famille de voir un autre Rooney enfiler le maillot de Manchester United. Ce serait formidable pour les supporters aussi. »
Wes Brown, autre star formée au club, a ajouté : « Kai, vu le garçon qu’il est, va simplement travailler très dur. Il gardera la tête baissée. Évidemment, son père a un statut de légende, mais tout tourne autour de Kai. Il va devoir travailler et tout faire lui-même, s’assurer de faire les efforts et de continuer à apprendre.
« Tout ce que vous pouvez espérer, même quand j’étais enfant, c’est avoir une opportunité. Si vous l’avez, pouvez-vous la saisir ? Il a vraiment très bien fait pour arriver là où il en est en ce moment parce que j’imagine qu’à un moment donné, cela a dû être difficile pour lui. »
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Manchester United ne précipitera pas le développement de Gabriel et Rooney
United veillera à ne pas précipiter le développement en cours de Gabriel et Rooney. Le club est réputé pour maintenir ouverte une passerelle menant des équipes de jeunes à l’équipe première.
Pour l’instant, l’entraîneur principal Michael Carrick se concentre sur un retour en Ligue des champions contre Sabah et sur un derby de Premier League face au rival Manchester City dimanche.
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