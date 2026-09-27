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Manchester United surveille un défenseur du Club Bruges comme potentiel remplaçant de Luke Shaw
Manchester United suit Seys
Manchester United s’est tourné vers Seys après avoir manqué ses cibles prioritaires Nathaniel Brown et Lewis Hall lors du mercato estival. Selon le journaliste Ekrem Konur, le club suit de très près Seys comme solution de repli ou successeur de Shaw. United a envoyé des recruteurs pour évaluer Seys, le voyant délivrer deux passes décisives lors d’une victoire 3-0 contre Genk. Le directeur du recrutement Christopher Vivell apprécie Seys, qui est lié à son club actuel jusqu’à la mi-2029.
L’avenir incertain de Shaw
La recherche d’un nouveau latéral gauche intervient alors que des problèmes récurrents de disponibilité persistent pour Shaw. Le joueur de 31 ans, arrivé à Manchester United en 2014 et sous contrat jusqu’en juin 2027, a disputé quatre matches de Premier League cette saison, délivrant une passe décisive. Cependant, il a déjà été écarté du groupe à trois reprises toutes compétitions confondues. Au total, Shaw a disputé 329 matches et inscrit cinq buts pour le club, remportant la Ligue Europa, la FA Cup, deux League Cups et le Community Shield.
Lewis Hall reste une option
Si Seys figure clairement sur les radars, Manchester United pourrait encore relancer son intérêt pour le défenseur de Newcastle United Hall. Le club avait auparavant été refroidi par un prix demandé de 75 millions de £ dans les derniers jours du mercato.
Cependant, Tyrone Marshall, correspondant en chef de Manchester United pour le Manchester Evening News, a déclaré sur la chaîne YouTube « United! United! United! » : « C’est difficile à dire à huit mois de l’échéance, mais je pense qu’il y a de bonnes chances qu’ils recrutent Lewis Hall l’année prochaine. » D’ici là, Seys représente une solide alternative.
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Et maintenant, que va faire Manchester United ?
Manchester United suivra de près Seys à mesure que la saison actuelle avancera. Carrick et l’équipe de recrutement évalueront s’il convient de lancer une offre formelle en janvier ou d’attendre le mercato estival pour s’attacher des renforts défensifs, afin d’offrir une couverture adéquate à Shaw dans l’optique d’une stabilité à long terme.
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