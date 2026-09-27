Si Seys figure clairement sur les radars, Manchester United pourrait encore relancer son intérêt pour le défenseur de Newcastle United Hall. Le club avait auparavant été refroidi par un prix demandé de 75 millions de £ dans les derniers jours du mercato.

Cependant, Tyrone Marshall, correspondant en chef de Manchester United pour le Manchester Evening News, a déclaré sur la chaîne YouTube « United! United! United! » : « C’est difficile à dire à huit mois de l’échéance, mais je pense qu’il y a de bonnes chances qu’ils recrutent Lewis Hall l’année prochaine. » D’ici là, Seys représente une solide alternative.