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Altay Bayindir Manchester United 2025-26Getty
Muhammad Zaki

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Manchester United sur le point de se séparer d’un TROISIÈME gardien alors qu’Altay Bayindir accepte un prêt au Celta Vigo avec une option d’achat à 4 M€

Mercato
A. Bayindir
Manchester United
Premier League
Celta Vigo
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Les rangs des gardiens de Manchester United s’amenuisent encore, avec Altay Bayindir qui devient le troisième portier sur le point de quitter Old Trafford. Après avoir manqué de temps de jeu sous les ordres de Michael Carrick, l’international turc aurait trouvé un accord pour rejoindre le Celta Vigo et se rend désormais en Espagne pour passer sa visite médicale afin de relancer sa carrière.

  • Bayindir file en Liga pour un nouveau départ

    Le passage frustrant de Bayindir à Manchester United approche de sa conclusion, puisque le joueur de 28 ans se prépare à un prêt d’une saison au Celta Vigo. L’accord marque un changement important dans la hiérarchie des gardiens du club, le club espagnol étant prêt à prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur tout en incluant des bonus liés aux performances.

    L’expert du mercato Fabrizio Romano a déjà confirmé l’opération avec son célèbre « here we go », en précisant que Manchester United a autorisé le joueur à voyager pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Ce transfert intervient après une campagne difficile pour l’ancien joueur de Fenerbahce, qui avait initialement rejoint Manchester United pour 4,3 millions de livres sterling il y a trois ans en tant que tout premier joueur turc de l’histoire du club.


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  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Carrick remanie la hiérarchie des gardiens de Manchester United

    Le sort de Bayindir semblait scellé après qu’il a perdu sa place dans le onze de départ au profit de Senne Lammens. Si Bayindir avait brièvement occupé le rôle d’option numéro un lorsque l’ancien entraîneur Ruben Amorim avait écarté Andre Onana de ses plans, une série de performances irrégulières a conduit à sa mise à l’écart après une défaite contre Arsenal.

    Désormais sous les ordres de Michael Carrick, Manchester United s’est montré actif cet été pour remodeler ses options dans les buts, en recrutant Karl Darlow libre en provenance de Leeds United afin d’apporter une concurrence expérimentée. Ce recrutement, combiné au maintien de Tom Heaton comme fiable troisième choix, a rendu le départ de Bayindir inévitable.


  • Triple départ alors que Vitek se rapproche d’un transfert à Boro

    Bayindir n’est pas le seul gardien à se diriger vers la sortie alors que Manchester United continue de dégraisser son effectif. Le jeune espoir Radek Vitek est lui aussi tout proche d’un départ, avec Middlesbrough en discussions avancées pour recruter le portier tchèque sur la base d’un transfert définitif. Vitek a notamment été laissé sur le banc lors du récent match de pré-saison de Manchester United face à l’Atletico Madrid, un signe clair que son avenir s’écrit loin d’Old Trafford.

    L’opération concernant Vitek s’élèverait à un montant total de 14 M£, Manchester United conservant un contrôle important sur l’avenir du joueur grâce à une clause de 35 % sur une future revente ainsi qu’à une option de rachat. Vitek a impressionné lors d’un prêt fructueux à Bristol City la saison dernière et s’est montré très clair sur son besoin de jouer chaque semaine.

    Le trio des gardiens sur le départ est complété par Onana, qui a retrouvé Trabzonspor dans le cadre d’un prêt d’une saison après avoir passé l’exercice précédent avec le géant turc.


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  • Michael Carrick Getty

    Les détails financiers et la stratégie de transfert de Manchester United

    La structure financière du départ de Bayindir comprend une option d’achat de 4 M€ pour le Celta Vigo, qui reste susceptible d’évoluer en fonction de ses apparitions en Espagne. En se délestant de son salaire et en s’assurant d’un montant potentiel, United libère de la marge pour d’autres renforts dans d’autres secteurs prioritaires. Le club reste intéressé par l’arrivée d’un troisième milieu de terrain, d’un arrière gauche et d’un ailier gauche avant la fermeture du mercato à la fin du mois d’août.

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