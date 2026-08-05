Le passage frustrant de Bayindir à Manchester United approche de sa conclusion, puisque le joueur de 28 ans se prépare à un prêt d’une saison au Celta Vigo. L’accord marque un changement important dans la hiérarchie des gardiens du club, le club espagnol étant prêt à prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur tout en incluant des bonus liés aux performances.

L’expert du mercato Fabrizio Romano a déjà confirmé l’opération avec son célèbre « here we go », en précisant que Manchester United a autorisé le joueur à voyager pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Ce transfert intervient après une campagne difficile pour l’ancien joueur de Fenerbahce, qui avait initialement rejoint Manchester United pour 4,3 millions de livres sterling il y a trois ans en tant que tout premier joueur turc de l’histoire du club.



