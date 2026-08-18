Selon un rapport du Mirror, Manchester United a essuyé un revers majeur après que Gavi a repoussé un potentiel transfert en Premier League. L'entraîneur de United, Michael Carrick, avait ciblé le joueur de 22 ans pour renforcer ses options au milieu de terrain avant la nouvelle saison, le club étant apparemment prêt à répondre à un prix demandé de 35 millions de livres sterling.

Cependant, Gavi a clairement indiqué qu'il n'avait absolument aucune intention de quitter Barcelone. Ce refus ajoute à la frustration des supporters de United, qui ont vu leur club dépenser un total de 85 M£ pour Youri Tielemans et Andrey Santos. Le club anglais doit désormais chercher ailleurs un troisième milieu de terrain avant la fermeture du mercato.