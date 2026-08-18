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Manchester United subit un coup dur sur le marché des transferts, alors que le milieu de terrain de Barcelone Gavi refuse un transfert en Premier League
United subit un gros coup dur au milieu de terrain
Selon un rapport du Mirror, Manchester United a essuyé un revers majeur après que Gavi a repoussé un potentiel transfert en Premier League. L'entraîneur de United, Michael Carrick, avait ciblé le joueur de 22 ans pour renforcer ses options au milieu de terrain avant la nouvelle saison, le club étant apparemment prêt à répondre à un prix demandé de 35 millions de livres sterling.
Cependant, Gavi a clairement indiqué qu'il n'avait absolument aucune intention de quitter Barcelone. Ce refus ajoute à la frustration des supporters de United, qui ont vu leur club dépenser un total de 85 M£ pour Youri Tielemans et Andrey Santos. Le club anglais doit désormais chercher ailleurs un troisième milieu de terrain avant la fermeture du mercato.
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La confiance de Flick est la clé de son maintien à Barcelone
Gavi se sent complètement chez lui en Espagne, lui qui a rejoint Barcelone à l’âge de 11 ans avant de disputer 119 matches de championnat depuis ses débuts en 2021. Le milieu de terrain a récemment remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, restant sur le banc sans entrer en jeu lors de sa victoire 1-0 contre l’Argentine en finale à New York.
Malgré l’arrivée récente de Rodri au Camp Nou, Barcelone considère Gavi comme une pièce maîtresse de son projet sportif sous les ordres de Hansi Flick. Le technicien allemand a joué un rôle déterminant pour aider le milieu de terrain à retrouver sa confiance après une grave blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant cinq mois la saison dernière, et le joueur a hâte de finir par récupérer le brassard de capitaine.
Gavi se confie sur ses difficultés liées à sa blessure
En parlant de sa convalescence et de son lien fort avec Flick, Gavi a mis en avant la résilience mentale nécessaire pour retrouver le plus haut niveau. « J’ai beaucoup souffert, malheureusement, au cours de ces deux dernières années. C’est le football », a expliqué Gavi. « C’étaient des blessures graves et il faut être fort mentalement, et je l’ai été. C’est l’un de mes points forts. Je suis à ce niveau grâce à la mentalité que j’ai. Ce n’est pas facile de jouer à ce rythme en revenant de deux blessures graves. Je l’ai fait et j’en suis fier. Heureusement, l’entraîneur me fait beaucoup confiance. Il est comme un père pour moi. Je lui suis très reconnaissant. Ce n’est pas facile de rejouer après cette blessure. Il connaît mon talent et ma mentalité, et il sait que c’est important pour l’équipe. Il me fait aveuglément confiance. »
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Quelle suite pour Gavi et Manchester United ?
Pour l’avenir, Barcelone prévoit d’ouvrir des négociations dans les mois à venir au sujet d’un nouveau contrat pour Gavi afin de consolider son statut, malgré le fait que son bail actuel court jusqu’en 2030.
Pendant ce temps, Manchester United et Carrick doivent rapidement se tourner vers d’autres cibles au milieu de terrain à l’approche de la date limite du mercato. Le club anglais devrait également faire de la signature d’un nouveau latéral gauche une priorité afin de boucler son mercato estival.
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