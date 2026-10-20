Manchester United : six joueurs clés absents de l’entraînement avant le match de Ligue des champions contre Côme

La préparation de Manchester United pour son match de Ligue des champions contre Como a subi un sérieux coup dur : six joueurs de l’équipe première ont manqué l’entraînement de mardi. Le moment pouvait difficilement être plus mal choisi pour Carrick, qui traverse une période délicate à Old Trafford alors que le club reste sur six matches sans victoire, toutes compétitions confondues.

Parmi les absents figuraient Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu et le jeune défenseur Ayden Heaven. Selon les informations de talksport, ces absences, dues à divers problèmes allant de blessures musculaires à la maladie, laissent peu d’options au staff technique.

La situation à l’infirmerie reste une préoccupation majeure pour l’entraîneur, qui cherche à redresser la barre. Benjamin Sesko demeure lui aussi indisponible en raison d’une blessure au tibia, ce qui réduit encore la capacité de Carrick à faire tourner son effectif en attaque pendant cette série de matches exigeante.