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Manchester United : six joueurs clés absents de l’entraînement avant le match de Ligue des champions contre Côme
Carrick confronté à plusieurs inquiétudes liées aux blessures
La préparation de Manchester United pour son match de Ligue des champions contre Como a subi un sérieux coup dur : six joueurs de l’équipe première ont manqué l’entraînement de mardi. Le moment pouvait difficilement être plus mal choisi pour Carrick, qui traverse une période délicate à Old Trafford alors que le club reste sur six matches sans victoire, toutes compétitions confondues.
Parmi les absents figuraient Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu et le jeune défenseur Ayden Heaven. Selon les informations de talksport, ces absences, dues à divers problèmes allant de blessures musculaires à la maladie, laissent peu d’options au staff technique.
La situation à l’infirmerie reste une préoccupation majeure pour l’entraîneur, qui cherche à redresser la barre. Benjamin Sesko demeure lui aussi indisponible en raison d’une blessure au tibia, ce qui réduit encore la capacité de Carrick à faire tourner son effectif en attaque pendant cette série de matches exigeante.
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Une crise défensive se profile pour Manchester United
La défense semble particulièrement vulnérable à l’approche du match de mercredi. Martinez est sorti à la mi-temps du match nul 1-1 contre Leeds United dimanche, Carrick expliquant ensuite que le vainqueur de la Coupe du monde « avait un peu senti sa cuisse ». L’absence prolongée de Shaw complique encore la situation : le latéral gauche expérimenté n’a pas joué lors des derniers matchs depuis sa sortie sur blessure contre Tottenham.
À ces soucis s’ajoute la suspension de Yoro, indisponible après son carton rouge contre l’Atlético de Madrid.
Des options limitées au milieu de terrain et en attaque
Au milieu de terrain, la participation de Mainoo reste très incertaine après son absence lors des deux derniers matches. L’international anglais a contracté une blessure dont la nature n’a pas été précisée lors du match nul contre Tottenham, et Carrick n’a toujours pas donné de date précise pour son retour. Dorgu n’a pas non plus réintégré le groupe : il se remet encore d’une blessure aux ischio-jambiers contractée avec le Danemark.
Les options offensives sont elles aussi mises à l’épreuve, la gestion de l’état physique de Rashford continuant de limiter sa participation. Resté sur le banc ce week-end, l’attaquant ne s’est pas entraîné pleinement mardi, ce qui soulève des questions quant à sa capacité à débuter en Ligue des champions.
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Solutions possibles et intégration des jeunes
La cascade de blessures pourrait permettre à Matthijs de Ligt de retrouver enfin le onze de départ. Le défenseur central néerlandais a traversé une période difficile, marquée par les blessures, et n’a plus joué pour le club depuis son opération du dos en novembre dernier. Alors qu’il travaille à retrouver sa pleine forme, le manque d’autres options pourrait accélérer son retour en équipe première. Carrick pourrait aussi faire appel aux jeunes pour combler les absences, après avoir intégré les défenseurs adolescents Dan Armer et Jaydan Kamason à l’entraînement de mardi.
Harry Amass pourrait également être sollicité pour apporter de l’équilibre sur le côté gauche de la défense si Mazraoui est repositionné dans l’axe ou sur le flanc droit. Ce casse-tête défensif survient alors que Manchester United cherche à remettre sa campagne européenne sur les rails, après avoir entamé la Ligue des champions par une nette victoire 4-0 contre Sabah avant de s’incliner 2-0 sur le terrain d’Atletico Madrid lors de la journée suivante.
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