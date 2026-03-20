Manchester United serait « sur le point » de conclure de nouveaux contrats avec Kobbie Mainoo et Harry Maguire

Le parcours de Mainoo vers ce nouveau contrat n’a pas été sans embûches. Sous le mandat de Ruben Amorim à la tête de l’équipe, le milieu de terrain était tombé en disgrâce et aurait envisagé un prêt loin d’Old Trafford pour s’assurer du temps de jeu. Cependant, le refus catégorique du club de le laisser partir s’est avéré justifié. Depuis que Carrick a pris les rênes, Mainoo a retrouvé sa place de titulaire, disputant 23 matches toutes compétitions confondues cette saison. Ce regain de forme a abouti à sa sélection en équipe d'Angleterre senior. Sa transformation, passant du statut de joueur frustré en marge de l'équipe à celui de candidat sérieux pour intégrer la sélection des Three Lions pour la Coupe du monde, souligne son importance cruciale dans le schéma tactique de Carrick.