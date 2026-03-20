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Manchester United serait « sur le point » de conclure de nouveaux contrats avec Kobbie Mainoo et Harry Maguire
Une vision à long terme pour Mainoo
Selon The Athletic, la transaction la plus importante concerne Mainoo, âgé de 20 ans. Alors que son contrat actuel expire en 2027, Manchester United est prêt à offrir à ce produit du centre de formation une prolongation de contrat considérable jusqu’à l’été 2031. Ce contrat proposé s’accompagne d’une augmentation salariale substantielle, reflétant son statut de jeune talent d’élite européen. La négociation de cet engagement à long terme témoigne de la volonté de Manchester United de construire son futur milieu de terrain autour des qualités techniques et du sang-froid de Mainoo.
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De l'incertitude liée au transfert à son retour en équipe d'Angleterre
Le parcours de Mainoo vers ce nouveau contrat n’a pas été sans embûches. Sous le mandat de Ruben Amorim à la tête de l’équipe, le milieu de terrain était tombé en disgrâce et aurait envisagé un prêt loin d’Old Trafford pour s’assurer du temps de jeu. Cependant, le refus catégorique du club de le laisser partir s’est avéré justifié. Depuis que Carrick a pris les rênes, Mainoo a retrouvé sa place de titulaire, disputant 23 matches toutes compétitions confondues cette saison. Ce regain de forme a abouti à sa sélection en équipe d'Angleterre senior. Sa transformation, passant du statut de joueur frustré en marge de l'équipe à celui de candidat sérieux pour intégrer la sélection des Three Lions pour la Coupe du monde, souligne son importance cruciale dans le schéma tactique de Carrick.
Assurer la stabilité défensive avec Maguire
Côté défense, Maguire est lui aussi sur le point de conclure un accord contractuel. Alors qu’il devait initialement devenir joueur libre à la fin de la saison en cours, le défenseur est en train de finaliser un nouveau contrat d’un an assorti d’une option pour 12 mois supplémentaires. Maguire, qui a rejoint Manchester United en provenance de Leicester City en août 2019 pour un montant record de 80 millions de livres sterling, reste une figure incontournable à Old Trafford. À 34 ans, il fait partie de ceux dont la bonne forme a été récompensée par une place dans l'équipe d'Angleterre.
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La course au top 4
Le moment choisi pour ces prolongations n’est pas un hasard. Mainoo et Maguire ont tous deux été titulaires lors des neuf matchs disputés sous la houlette de Carrick. Sous la houlette de l'ancien milieu de terrain de Manchester United, l'équipe a retrouvé un sens du but et une discipline défensive qui l'ont propulsée vers une place en Ligue des champions. Alors qu'ils se préparent à affronter Bournemouth vendredi soir, la conclusion positive de ces négociations contractuelles devrait apporter un regain de confiance à une équipe qui semble de plus en plus capable de rivaliser à nouveau avec l'élite du championnat.
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