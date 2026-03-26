Manchester United serait prêt à céder Marcus Rashford à un rival de Premier League si Barcelone ne s'acquittait pas de la clause libératoire convenue de 30 millions d'euros

Selon ESPN, les dirigeants d'Old Trafford se montreraient sereins quant à l'avenir de Rashford, mais n'auraient aucune intention de revoir leurs exigences financières à la baisse. Aux termes de l'accord de prêt conclu en juillet dernier, Barcelone dispose d'une option d'achat définitif du joueur de 28 ans pour un montant de 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars). Cependant, alors que les rumeurs s'intensifient quant à une possible renégociation de la part du géant catalan, Manchester United a clairement fait savoir qu'il n'envisagerait pas de nouvelles discussions pour un montant inférieur.

Les Red Devils sont conscients que la cote de Rashford a grimpé en flèche après une période productive en Liga, où il a inscrit 10 buts en 39 apparitions. Ils sont prêts à renoncer complètement à l'accord avec le Barça si le club espagnol tente de reporter les paiements ou demande un nouveau prêt.