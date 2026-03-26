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Manchester United serait prêt à céder Marcus Rashford à un rival de Premier League si Barcelone ne s'acquittait pas de la clause libératoire convenue de 30 millions d'euros
Manchester United campe sur ses positions concernant une valorisation de 30 millions d'euros
Selon ESPN, les dirigeants d'Old Trafford se montreraient sereins quant à l'avenir de Rashford, mais n'auraient aucune intention de revoir leurs exigences financières à la baisse. Aux termes de l'accord de prêt conclu en juillet dernier, Barcelone dispose d'une option d'achat définitif du joueur de 28 ans pour un montant de 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars). Cependant, alors que les rumeurs s'intensifient quant à une possible renégociation de la part du géant catalan, Manchester United a clairement fait savoir qu'il n'envisagerait pas de nouvelles discussions pour un montant inférieur.
Les Red Devils sont conscients que la cote de Rashford a grimpé en flèche après une période productive en Liga, où il a inscrit 10 buts en 39 apparitions. Ils sont prêts à renoncer complètement à l'accord avec le Barça si le club espagnol tente de reporter les paiements ou demande un nouveau prêt.
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Les craintes financières concernant Barcelone entraînent un retard
Malgré l'impact de Rashford en Espagne, les difficultés financières bien connues du FC Barcelone continuent de peser sur cette opération. Le directeur sportif Deco s'est récemment exprimé à ce sujet. Il a déclaré aux journalistes : « [Rashford va-t-il rester ?] La question est liée au fair-play financier, aux priorités, aux performances et à la décision de l'entraîneur, et c'est quelque chose que nous n'avons pas encore fait car ce n'est pas le bon moment. »
Le président Joan Laporta a également laissé entendre la possibilité d'un accord structuré plutôt que d'un simple transfert définitif. « Nous pourrions prolonger le prêt. Cela dépend de ce que veut Deco. Il existe des formules, comme payer une partie de l'option d'achat à Manchester United et régler le reste plus tard », a déclaré Laporta.
Retour éventuel à Old Trafford
Si Barcelone ne parvient pas à déclencher la clause, Manchester United est convaincu de pouvoir trouver d'autres prétendants prêts à payer un supplément pour l'attaquant. L'article indique que plusieurs clubs de Premier League se sont déjà renseignés sur la disponibilité de Rashford, et l'éventualité d'un transfert de Rashford chez un rival direct n'est plus à exclure.
Cet intérêt de la part de rivaux nationaux donne à United un avantage considérable, car le club estime pouvoir négocier un montant plus élevé avec un autre club. Selon certaines informations, United « se frotte les mains » à l'idée d'une guerre d'enchères, sachant que le marché anglais génère souvent des frais de transfert bien supérieurs aux 30 millions d'euros prévus par l'accord actuel, qui l'empêche de maximiser ses profits sur ce produit de son centre de formation.
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Quelle sera la prochaine étape pour Rashford ?
Même si un départ définitif reste l'issue la plus probable, le changement d'entraîneur à Manchester United a compliqué la situation. Sous l'ancien entraîneur Ruben Amorim, Rashford avait été contraint de s'entraîner seul avant de partir pour l'Espagne, mais l'arrivée de Michael Carrick a modifié la dynamique interne. Carrick, qui a travaillé en étroite collaboration avec Rashford lorsqu'il était entraîneur sous les ordres de José Mourinho et d'Ole Gunnar Solskjaer, est actuellement aux commandes pendant que le club évalue ses options à long terme.
Si le transfert à Barcelone tombe à l'eau et qu'aucune offre convenable ne se concrétise en Premier League, Rashford pourrait retrouver sa place dans l'équipe première des Red Devils. Selon certaines informations, il serait probable qu'il soit autorisé à réintégrer l'équipe première, maintenant qu'Amorim n'est plus là. Cependant, le club continue de rechercher des remplaçants potentiels sur l'aile gauche, ce qui suggère qu'il préfère toujours un départ définitif cet été.