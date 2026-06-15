Getty Images Sport
Traduit par
Manchester United sera le protagoniste de la série documentaire « All or Nothing » diffusée sur Amazon Prime lors de la saison 2026-2027, suite à la signature d’un accord aux droits d’accès record
Un accord record propulse Manchester United sur Prime Video
Manchester United a conclu un partenariat historique avec Amazon Prime : le club sera l’invité d’une série documentaire « All or Nothing » prévue pour la saison 2026-2027. Selon The Athletic, les Red Devils ont négocié des « droits d’accès record pour ce type de programme », et la production sera diffusée à l’échelle mondiale à l’été 2027. Le tournage doit commencer cet été, en pleine préparation du retour du club en Ligue des champions de l’UEFA.
Cette production s’inscrira dans une offre sportive déjà riche sur la plateforme, qui a précédemment suivi Arsenal, Manchester City et Tottenham Hotspur. Elle promet de capturer une phase de transformation du club, déterminé à capitaliser sur les succès de la saison 2025-2026. Les abonnés de plus de 240 pays et territoires auront ainsi un accès sans précédent aux vestiaires et au « saint des saints » du complexe d’entraînement de Carrington, récemment rénové.
- Getty
Les préoccupations d’Amorim et la voie menant à un accord
Le feu vert final a été précédé de plusieurs obstacles. Les discussions internes au sujet d’un documentaire ont commencé vers la fin de la saison 2024-2025. Selon The Athletic, Manchester United a alors mené des négociations approfondies pour une série sans précédent offrant un accès total aux coulisses ; Amazon proposait plus de 10 millions de livres sterling, soit la somme la plus importante jamais versée par le géant américain à un club pour ce type de projet.
Malgré cette offre lucrative, le projet avait été gelé : l’ancien entraîneur Ruben Amorim craignait que la présence des caméras ne constitue une distraction pour un effectif encore fragilisé par plusieurs saisons compliquées.
Amorim, qui a quitté le club en janvier 2026, estimait qu’un tel projet n’était pas adapté à l’environnement de l’équipe première à l’époque. Après une période de stabilité et un retour dans l’élite européenne sous la houlette de Michael Carrick, la direction de United a toutefois jugé le moment enfin venu. Le président-directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox devraient ainsi apparaître dans cette production qui retrace la nouvelle ère sous l’égide d’INEOS.
La direction du club explique cet accès « sans précédent ».
Expliquant la décision d’ouvrir enfin ses portes au monde entier, Toby Craig, directeur de la communication de Manchester United, a déclaré dans un communiqué officiel : « Le moment est venu d’ouvrir nos portes afin que, pour la première fois, nos supporters du monde entier puissent découvrir les coulisses d’un club qui compte tant pour tant de gens. Ce documentaire mettra en lumière les personnalités, l’ambition et la culture unique de Manchester United, de l’ambiance emblématique d’Old Trafford au travail quotidien en coulisses à Carrington. Nous partagerons les histoires de ce club historique avec nos supporters et de nouveaux publics à travers le monde, alors que nous disputons des compétitions au plus haut niveau, tant en championnat qu’en Ligue des champions. »
L’objectif est d’humaniser les joueurs et le staff technique en offrant un aperçu direct des « hauts et des bas émotionnels » d’une saison au sein de l’une des institutions sportives les plus scrutées au monde. Fort d’une base de fans estimée à 1,1 milliard de personnes, Amazon mise gros sur l’engouement pour les Red Devils afin de doper l’audience de ce qu’il présente comme un « phénomène mondial ».
- IMAGO / Pro Sports Images
Selon Amazon, « L'histoire qu'il fallait raconter ».
Le géant du streaming a exprimé son immense enthousiasme après avoir acquis l’accès exclusif au club le plus titré du football anglais. Tara Erer, responsable des productions cinématographiques et télévisuelles non scénarisées au Royaume-Uni ainsi que des productions originales pour l’Europe du Nord, a déclaré : « Manchester United est bien plus qu’un club de football : c’est un phénomène mondial. All or Nothing : Manchester United était une histoire que nous devions raconter. D’Old Trafford aux quatre coins du globe, aucun autre club n’incarne autant de passion, d’histoire et d’engouement. C’est précisément le type d’épopée que nous voulons partager avec nos abonnés à travers le monde. »
La série suivra le parcours du club dans toutes les compétitions, capturant l’intensité de la vie sous la direction de Michael Carrick alors que les Red Devils visent à retrouver leur statut de poids lourd en Premier League et sur la scène continentale. Au-delà de l’équipe première, le programme mettra aussi en lumière la culture du club et les opérations quotidiennes qui font tourner la machine mancunienne en coulisses.