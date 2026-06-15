Manchester United a conclu un partenariat historique avec Amazon Prime : le club sera l’invité d’une série documentaire « All or Nothing » prévue pour la saison 2026-2027. Selon The Athletic, les Red Devils ont négocié des « droits d’accès record pour ce type de programme », et la production sera diffusée à l’échelle mondiale à l’été 2027. Le tournage doit commencer cet été, en pleine préparation du retour du club en Ligue des champions de l’UEFA.

Cette production s’inscrira dans une offre sportive déjà riche sur la plateforme, qui a précédemment suivi Arsenal, Manchester City et Tottenham Hotspur. Elle promet de capturer une phase de transformation du club, déterminé à capitaliser sur les succès de la saison 2025-2026. Les abonnés de plus de 240 pays et territoires auront ainsi un accès sans précédent aux vestiaires et au « saint des saints » du complexe d’entraînement de Carrington, récemment rénové.