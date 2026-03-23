Manchester United se voit conseiller de proposer un contrat définitif à Michael Carrick, alors qu'une ancienne star souligne qu'on « n'aurait pas pu demander mieux » de la part de l'entraîneur par intérim

Pallister a salué l'impact immédiat qu'a eu l'entraîneur par intérim. L'ancien défenseur a souligné sa connaissance approfondie du club, déclarant à BOYLE Sports : « C'est difficile à évaluer sans être sur le terrain d'entraînement. Il aura le respect des joueurs. Il a déjà fait partie de cette équipe, il a remporté de grands trophées avec Manchester United par le passé, il connaît l'histoire et la tradition du club, il connaît les attentes – il y a déjà fait face en tant que joueur. Il a donc cet atout de son côté en prenant les rênes du club », a expliqué Pallister. Il a également souligné des changements clés : « Mais la réponse est simple : il est passé à une défense à quatre, il a réintégré Kobbie Mainoo – qui semblait être une véritable star lors de ses débuts – dans l’équipe après l’avoir laissé sur le banc pendant si longtemps. Il a pris la décision de le faire revenir et a simplement changé de style, en essayant de redonner une attitude positive à l’équipe. »