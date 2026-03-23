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Manchester United se voit conseiller de proposer un contrat définitif à Michael Carrick, alors qu'une ancienne star souligne qu'on « n'aurait pas pu demander mieux » de la part de l'entraîneur par intérim
Un redressement spectaculaire après la faillite d'Amorim
La transformation opérée sous la houlette de l'entraîneur par intérim a été phénoménale après l'effondrement sous Ruben Amorim, qui n'avait remporté que huit victoires en 21 matches toutes compétitions confondues cette saison. Depuis sa prise de fonction le 13 janvier, l'entraîneur par intérim a décroché sept victoires et deux nuls en dix matches, propulsant le club à la troisième place du classement de la Premier League avec 55 points, devant Aston Villa et Liverpool. Avec seulement sept rencontres à disputer, dont des affrontements de taille contre Chelsea, Liverpool et Brighton, la qualification pour la Ligue des champions semble de plus en plus probable.
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Respect et ajustements tactiques sous la houlette de l'entraîneur par intérim
Pallister a salué l'impact immédiat qu'a eu l'entraîneur par intérim. L'ancien défenseur a souligné sa connaissance approfondie du club, déclarant à BOYLE Sports : « C'est difficile à évaluer sans être sur le terrain d'entraînement. Il aura le respect des joueurs. Il a déjà fait partie de cette équipe, il a remporté de grands trophées avec Manchester United par le passé, il connaît l'histoire et la tradition du club, il connaît les attentes – il y a déjà fait face en tant que joueur. Il a donc cet atout de son côté en prenant les rênes du club », a expliqué Pallister. Il a également souligné des changements clés : « Mais la réponse est simple : il est passé à une défense à quatre, il a réintégré Kobbie Mainoo – qui semblait être une véritable star lors de ses débuts – dans l’équipe après l’avoir laissé sur le banc pendant si longtemps. Il a pris la décision de le faire revenir et a simplement changé de style, en essayant de redonner une attitude positive à l’équipe. »
Carrick offre un football passionnant et des résultats incontestables
En revenant sur le précédent passage de ce technicien de 44 ans, l'ancien défenseur a salué le style de jeu attractif qu'il avait mis en place au cours de ses deux années d'absence, et qui porte aujourd'hui ses fruits à Manchester. Il a déclaré : « Il a fait un excellent travail, c'est à Middlesbrough qu'il a fait ses armes. J'ai regardé beaucoup de matchs à Middlesbrough quand il y était entraîneur, et je dois dire que c'était probablement le football le plus passionnant que j'aie jamais vu lors d'un match de Middlesbrough, même si c'était en Championship. Je pense donc qu'il a peut-être simplement apporté un peu plus de liberté aux joueurs. Je pense que beaucoup de joueurs sont habitués à jouer avec une défense à quatre, et cela a tout simplement donné des résultats positifs. On ne peut pas en demander plus à Michael et au travail qu'il a accompli. »
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Obtenir un poste de cadre permanent
Interrogé sur la perspective d'une nomination à long terme, l'ancienne star s'est montrée catégorique, résumant ainsi toute sa réflexion sur le sujet. « Carrick pour le poste permanent ? Je pense que si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, alors oui. Ce n'est pas comme s'il arrivait sans aucune expérience. Il a deux ans d'expérience à Middlesbrough, il a travaillé avec Ole [Gunnar Solskjaer] au club et a même été seul aux commandes pendant quelques matchs. Il a donc de l'expérience. Je sais que c’est un sujet de débat parmi beaucoup de gars qui ont joué à Manchester United. Mais écoutez, s’il réussit à se qualifier pour la Ligue des champions, alors pourquoi pas ? On a essayé d’autres options ces dernières années et, vous savez, s’il obtient des résultats positifs et a un impact positif sur l’équipe, et que les supporters ont l’impression d’avoir retrouvé leur Manchester United, alors je soutiens Michael pour qu’il obtienne le poste. »