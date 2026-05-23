Manchester United se trouve à un pas de finaliser le transfert d'Ederson pour 43 millions de livres sterling, le manager ayant confirmé des discussions avec un « grand club »

Après plusieurs mercatos de négociations, Manchester United a accéléré pour recruter le Brésilien, et La Gazzetta dello Sport évalue le transfert à plus de 50 millions d’euros (43 millions de livres). Âgé de 26 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme l’un des plus fiables de Serie A, et son arrivée imminente en Premier League semble actée.

Selon le journaliste Michele Criscitiello, le « deal est pratiquement conclu » : il porterait sur une base de 48 millions d’euros (41 M£) assortie de divers bonus liés aux performances. Pour l’Atalanta, cette proposition, trop importante pour être refusée, arrive à point nommé alors que le club de Bergame, non qualifié pour la Ligue des champions, devra se contenter de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Cette injection financière représentera la cinquième plus grosse vente de l’histoire du club, dans les pas de Rasmus Hojlund, parti lui aussi pour Old Trafford en 2023.