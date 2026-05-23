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Manchester United se trouve à un pas de finaliser le transfert d'Ederson pour 43 millions de livres sterling, le manager ayant confirmé des discussions avec un « grand club »
Les Red Devils s’apprêtent à finaliser un transfert de 43 millions de livres sterling.
Après plusieurs mercatos de négociations, Manchester United a accéléré pour recruter le Brésilien, et La Gazzetta dello Sport évalue le transfert à plus de 50 millions d’euros (43 millions de livres). Âgé de 26 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme l’un des plus fiables de Serie A, et son arrivée imminente en Premier League semble actée.
Selon le journaliste Michele Criscitiello, le « deal est pratiquement conclu » : il porterait sur une base de 48 millions d’euros (41 M£) assortie de divers bonus liés aux performances. Pour l’Atalanta, cette proposition, trop importante pour être refusée, arrive à point nommé alors que le club de Bergame, non qualifié pour la Ligue des champions, devra se contenter de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Cette injection financière représentera la cinquième plus grosse vente de l’histoire du club, dans les pas de Rasmus Hojlund, parti lui aussi pour Old Trafford en 2023.
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L'entraîneur de l'Atalanta confirme que des « négociations concrètes » sont en cours
Les spéculations autour du transfert d’Ederson ont atteint leur paroxysme vendredi soir, lorsque le milieu de terrain brésilien a été laissé sur le banc pour le dernier match de l’Atalanta en Serie A contre la Fiorentina. Cette décision, destinée à éviter toute blessure de dernière minute, a été confirmée par le staff technique après la rencontre.
Interrogé sur l’absence du milieu de terrain, l’entraîneur bergamasque Raffaele Palladino a confirmé en conférence de presse : « Ederson n’a pas joué aujourd’hui car des négociations concrètes sont en cours avec un grand club ». Sans citer Manchester United, les indices concordent pour indiquer que Carrington sera la prochaine destination du Brésilien, les deux clubs s’attendant à finaliser rapidement les derniers détails administratifs.
Le premier recrutement définitif de Carrick ?
L’arrivée d’Ederson constitue une étape majeure pour Carrick, fraîchement confirmé comme entraîneur permanent du club. L’Anglais, qui a mené l’équipe en Ligue des champions lors de son intérim, entend désormais façonner l’effectif à son image. L’énergie et la capacité de récupération du ballon du milieu brésilien s’inscrivent parfaitement dans le dispositif tactique que Carrick met en place depuis janvier.
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Le moteur tactique de l'Atalanta passe à la vitesse supérieure.
Ederson est le pilier du milieu de terrain de l'Atalanta : il a disputé 41 matches cette saison, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives. Réputé pour son incroyable capacité de travail et son intuition défensive, il a reçu des éloges unanimes dans toute l'Italie. L'ancien entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, avait déjà salué les qualités uniques du joueur en déclarant : « Son grand atout ? Ses récupérations : il tient tête à n'importe qui. » La qualification pour la Ligue des champions en poche, les Red Devils n’attendent pas pour offrir à Carrick les moyens de briguer les plus grands trophées du football.