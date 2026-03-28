Manchester United se serait vu « offrir Ferran Torres sur un plateau » alors que Barcelone envisage de vendre l'attaquant espagnol

Avant que toute décision ne soit prise, que ce soit avant ou après la Coupe du monde, les Red Devils resteront concentrés sur leurs performances sur le terrain. L'équipe de Michael Carrick occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League avec 55 points en 31 matches, avec seulement un point d'avance sur Aston Villa, quatrième. Elle affrontera ensuite Leeds United le 13 avril.

Torres, quant à lui, reste avec l'équipe nationale espagnole, qui vient de remporter une victoire convaincante 3-0 contre la Serbie avant d'affronter l'Égypte lors d'un autre match amical le 31 mars.