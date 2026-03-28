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Manchester United se serait vu « offrir Ferran Torres sur un plateau » alors que Barcelone envisage de vendre l'attaquant espagnol
Les Red Devils mis en garde contre une vente au rabais au Camp Nou
Selon TEAMtalk, Barcelone aurait contacté Manchester United pour lui proposer les services de Torres. Le club catalan traverse actuellement une période financière difficile et cherche des solutions innovantes pour réduire sa masse salariale tout en finançant de nouvelles recrues. Le joueur de 26 ans n'est pas un inconnu dans le nord-ouest de l'Angleterre, puisqu'il a déjà passé deux ans à Manchester City. Bien que Torres ait été un élément productif de l'équipe de Hansi Flick cette saison – avec 16 buts marqués toutes compétitions confondues –, les difficultés financières du Barça pourraient faire de lui un actif à vendre.
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Les contraintes financières dictent la stratégie des Blaugrana
Le FC Barcelone continue de faire face à des contraintes financières qui pèsent sur ses projets de transfert. La poursuite de nouvelles cibles telles que Julian Alvarez est compliquée par des restrictions budgétaires, ce qui oblige le club à envisager de se séparer de stars confirmées. Les dirigeants du Camp Nou sont conscients que Torres reste un atout précieux sur le marché. Des intermédiaires étudient actuellement les destinations possibles pour l'ancien joueur de Valence, Torres correspondant apparemment au profil recherché par Manchester United.
Les répercussions sur Rashford
L'arrivée potentielle de Torres à Old Trafford pourrait avoir des répercussions importantes sur l'avenir de Marcus Rashford. Bien que le dossier de l'Espagnol soit traité séparément, sa polyvalence en attaque pourrait offrir à Manchester United la marge de manœuvre nécessaire pour autoriser un nouveau prêt de ce produit de son centre de formation. Arsenal reste également sur les rangs pour Torres, Mikel Arteta étant connu pour être un admirateur de longue date du joueur. Cependant, la direction de United serait intriguée par la perspective de faire revenir Torres en Premier League pour renforcer son attaque.
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Et maintenant ?
Avant que toute décision ne soit prise, que ce soit avant ou après la Coupe du monde, les Red Devils resteront concentrés sur leurs performances sur le terrain. L'équipe de Michael Carrick occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League avec 55 points en 31 matches, avec seulement un point d'avance sur Aston Villa, quatrième. Elle affrontera ensuite Leeds United le 13 avril.
Torres, quant à lui, reste avec l'équipe nationale espagnole, qui vient de remporter une victoire convaincante 3-0 contre la Serbie avant d'affronter l'Égypte lors d'un autre match amical le 31 mars.