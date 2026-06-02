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Manchester United s’invite dans la course au recrutement d’un milieu de terrain évoluant en Championship, dont le départ semble « acté » cet été
Carrick valide le recrutement de Hackney.
Selon The Northern Echo, Manchester United s’apprête à entrer en concurrence avec plusieurs clubs de Premier League pour recruter Hackney, Michael Carrick étant le principal artisan de cette opération. L’ancien milieu de terrain des Red Devils, qui a dirigé le jeune joueur pendant trois saisons au Riverside Stadium, aurait vivement recommandé son protégé lors des réunions de recrutement post-saison à Old Trafford.
Installé au cœur du milieu de terrain de Middlesbrough depuis trois saisons, le jeune homme de 23 ans est, selon l’ancien milieu mancunien, prêt à franchir l’étape vers l’élite. La perspective de retrouver Carrick pourrait d’ailleurs renforcer la position des Red Devils, alors que la concurrence s’intensifie à l’approche du mercato estival.
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Une star de la Championship s’apprête à quitter son club cet été.
Hackney devrait quitter Boro cet été, après la défaite 1-0 en finale des barrages face à Hull City. Alors que les Teessiders s’apprêtent à disputer une nouvelle saison en Championship, ils envisagent de céder l’un de leurs meilleurs atouts, qui entame la dernière année de son contrat au Riverside.
Le milieu de terrain, très apprécié pour ses qualités techniques et son sang-froid balle au pied, attire logiquement les clubs souhaitant renforcer leur effectif avec des joueurs formés localement. Conscient de ses faibles chances de conserver le joueur de 23 ans, Middlesbrough se prépare à examiner les offres officielles dès l’ouverture du mercato.
Les clubs de Premier League se disputent Hackney
United n’est pas seul sur le coup : Crystal Palace et Tottenham devraient officialiser leur intérêt dans les prochaines semaines. Les Eagles voient en Hackney le successeur potentiel d’Adam Wharton, dont l’avenir reste incertain. Everton entre aussi dans la course, ce qui promet une concurrence acharnée pour obtenir ses services.
L’intérêt des Red Devils s’inscrit dans le cadre d’une refonte plus large du milieu de terrain à Old Trafford. Si le club a été associé à des noms plus connus comme Sandro Tonali ou Elliot Anderson, Hackney est perçu comme une option plus jeune et durable, capable d’apporter de la profondeur et un fort potentiel de progression à l’effectif.
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La bataille des transferts s'annonce de plus en plus intense.
Le mercato estival de la Premier League s’ouvre le 15 juin, et Middlesbrough se dit prêt à examiner les offres pour Hackney. L’avenir du joueur, dont le contrat se termine bientôt, devrait donc s’éclaircir d’ici quelques semaines. Plusieurs cadors de l’élite anglaise s’intéressent de près au milieu de terrain, rendant son départ de plus en plus probable. Manchester United, qui poursuit la refonte de son effectif en vue de la nouvelle saison, va donc devoir repousser la concurrence pour espérer obtenir sa signature.