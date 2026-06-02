Selon The Northern Echo, Manchester United s’apprête à entrer en concurrence avec plusieurs clubs de Premier League pour recruter Hackney, Michael Carrick étant le principal artisan de cette opération. L’ancien milieu de terrain des Red Devils, qui a dirigé le jeune joueur pendant trois saisons au Riverside Stadium, aurait vivement recommandé son protégé lors des réunions de recrutement post-saison à Old Trafford.

Installé au cœur du milieu de terrain de Middlesbrough depuis trois saisons, le jeune homme de 23 ans est, selon l’ancien milieu mancunien, prêt à franchir l’étape vers l’élite. La perspective de retrouver Carrick pourrait d’ailleurs renforcer la position des Red Devils, alors que la concurrence s’intensifie à l’approche du mercato estival.