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Manchester United « s'est fait démolir » par le Bayern Munich ! Maya Le Tissier exhorte les Red Devils à rebondir lors de leur match de Ligue des champions féminine
Les femmes de Manchester United essuient une défaite décevante à domicile
Manchester United doit relever un défi de taille pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions féminine après s'être incliné 3-2 face au Bayern Munich lors du match aller. Au cours d'un match intense à Old Trafford, les locales ont égalisé à deux reprises grâce à un penalty de Le Tissier et un but de Hanna Lundkvist. Cependant, l'équipe anglaise a eu du mal à contenir la flexibilité tactique du Bayern et un but en fin de match de la Japonaise Tanikawa, âgée de 20 ans et internationale, a scellé la victoire des Allemandes.
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Le Tissier affirme que Manchester United a été « mis en pièces »
Le Tissier a dressé un bilan sans concession des défaillances défensives qui ont coûté cher à United. Elle a admis que la défense de son équipe avait été trop facile à percer pour le Bayern, déclarant à Disney+ : « Il y a du positif et du négatif [à retenir de ce match]. En situation de perte de balle, nous nous sommes fait déstabiliser et nous n’avons pas été aussi compacts que nous aurions dû l’être.
« Ce ne sont que des détails, mais nous pouvons en tirer beaucoup de points positifs. Le premier but que nous avons encaissé, c'était de ma faute : la joueuse m'a pris à l'arrière et j'aurais pu mieux réagir. Sur le deuxième, nous étions trop étirées, et pour le troisième, quelqu'un aurait dû fermer le jeu. »
Skinner reste optimiste malgré ses « maigres » résultats
L'entraîneur Skinner a fait écho à la frustration de son capitaine concernant les buts encaissés, mais il est resté confiant quant aux chances de qualification de United. Il a déclaré : « Les deux buts de Harder ce soir ne sont pas acceptables de notre point de vue, mais nous allons y remédier en tant qu'équipe. Ce qui est encourageant, c'est que cette double confrontation reste ouverte. Le Bayern n'a pas joué comme d'habitude, ils ont adopté un jeu très direct. Habituellement axés sur la possession, ils ont changé de style ce soir et cela a porté ses fruits. Je suis frustré par les buts que nous avons encaissés car ils sont assez médiocres, mais c'est quelque chose de très facile à corriger avant le match retour, où nous connaîtrons désormais les menaces qu'ils représentent. »
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Et maintenant ?
Avant d'affronter le Bayern lors du match retour la semaine prochaine, Manchester United se mesurera d'abord à Manchester City lors du derby de Manchester en Super League féminine. L'équipe d'Andree Jeglertz occupe actuellement la tête du classement de la WSL avec 46 points en 18 matches, soit huit points d'avance sur les Red Devils, deuxièmes.