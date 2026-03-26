Manchester United « s'est fait démolir » par le Bayern Munich ! Maya Le Tissier exhorte les Red Devils à rebondir lors de leur match de Ligue des champions féminine

Le Tissier a dressé un bilan sans concession des défaillances défensives qui ont coûté cher à United. Elle a admis que la défense de son équipe avait été trop facile à percer pour le Bayern, déclarant à Disney+ : « Il y a du positif et du négatif [à retenir de ce match]. En situation de perte de balle, nous nous sommes fait déstabiliser et nous n’avons pas été aussi compacts que nous aurions dû l’être.

« Ce ne sont que des détails, mais nous pouvons en tirer beaucoup de points positifs. Le premier but que nous avons encaissé, c'était de ma faute : la joueuse m'a pris à l'arrière et j'aurais pu mieux réagir. Sur le deuxième, nous étions trop étirées, et pour le troisième, quelqu'un aurait dû fermer le jeu. »