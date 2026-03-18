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Manchester United s'apprêterait-il à se séparer de Joshua Zirkzee ?! L'attaquant aurait demandé à son agent d'organiser son départ d'Old Trafford avant le mercato estival
Le Néerlandais « découragé et attristé » par son rôle secondaire
Les attentes étaient très élevées lorsque Zirkzee est arrivé à Old Trafford en provenance de Bologne, mais le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar pour le joueur de 24 ans. L'attaquant n'a pas réussi à décrocher le moindre titre de titulaire en Premier League en 2026, ne totalisant jusqu'à présent que 28 maigres minutes de jeu sur l'ensemble de l'année civile, sa récente mise sur le banc contre Aston Villa ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
L'instabilité constante en coulisses à Manchester United aurait eu des répercussions sur le moral du joueur. Selon des informations de TuttoSport, Zirkzee se sentirait « découragé et attristé » par sa situation actuelle au sein de l'équipe, n'ayant pas vu le revirement qu'il espérait suite aux changements d'entraîneurs au sein du club. Son manque de temps de jeu lui a déjà valu de perdre la faveur de l'équipe nationale néerlandaise, ce qui alimente encore davantage son désir de prendre un nouveau départ.
- AFP
Un agent travaille sur un transfert estival
Alors que la relation entre le joueur et le club atteint un point de rupture, l’agent de Zirkzee, Kia Joorabchian, explore déjà les possibilités d’un transfert cet été. Si l’attaquant avait auparavant hésité à partir en janvier, repoussant les avances de clubs de toute l’Europe, sa position a désormais considérablement évolué. Son objectif est désormais clairement un retour en Serie A, où l’attaquant a connu la période la plus prolifique de sa carrière.
La Juventus serait en tête de liste pour le recruter, considérant le Néerlandais comme une « opportunité à moindre coût » si Manchester United est disposé à négocier. Les Bianconeri admirent ce joueur depuis longtemps et pourraient envisager un accord sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Alors que la valeur estimée par United serait en train de glisser vers la fourchette de 25 à 30 millions d’euros, le géant italien estime avoir une véritable chance de faire une bonne affaire pour un joueur qui a autrefois enflammé le championnat.
La quête de la Roma compliquée par le chaos au sein de la direction
La Juventus n'est pas le seul club italien à suivre la situation de près, puisque l'AS Rome avait déjà manifesté un vif intérêt pour s'attacher les services de l'attaquant. Cependant, les remous internes à Old Trafford ont compliqué la conclusion d'un éventuel accord. Le directeur sportif de l'AS Rome, Ricky Massara, s'est récemment exprimé sur ce dossier, confirmant que le licenciement de Ruben Amorim avait bouleversé la donne sur le marché des transferts.
Le responsable des Giallorossi s'est montré remarquablement franc à ce sujet, déclarant : « C'est un avant-centre de Manchester United apprécié par de nombreux clubs, pas seulement par nous. Naturellement, la situation est différente après ce changement de direction, il n’y a pas de contacts en cours, mais je ne m’attarderais pas sur des noms individuels. » Malgré le silence actuel, la Roma reste désespérément à la recherche de puissance de frappe et pourrait revenir à la table des négociations si Zirkzee reste en marge de l’équipe première de United sous la houlette du prochain entraîneur permanent.
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Un avenir incertain sous la direction de Michael Carrick et au-delà
Pour l'instant, Zirkzee fait toujours partie d'un effectif que la direction de Manchester United juge trop restreint pour permettre le départ de joueurs confirmés en cours de saison. Un mince espoir subsistait au sein du club : celui qu'un nouveau staff technique puisse offrir à Zirkzee le nouveau départ dont il avait besoin pour s'épanouir en Angleterre. Cependant, l'entourage du joueur semble avoir déjà décidé que son avenir se trouvait ailleurs. Même si Manchester United pourrait encore espérer obtenir un montant supérieur aux 25 millions d’euros évoqués, notamment si l’intérêt d’autres clubs de Premier League venait à faire grimper le prix, la tendance est à un retour sur le continent. À moins que Zirkzee ne parvienne à transformer radicalement son rendement offensif avant la fin de la saison, un départ cet été semble être la seule issue logique pour toutes les parties concernées.
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