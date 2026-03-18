Manchester United s'apprêterait-il à se séparer de Joshua Zirkzee ?! L'attaquant aurait demandé à son agent d'organiser son départ d'Old Trafford avant le mercato estival

Les attentes étaient très élevées lorsque Zirkzee est arrivé à Old Trafford en provenance de Bologne, mais le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar pour le joueur de 24 ans. L'attaquant n'a pas réussi à décrocher le moindre titre de titulaire en Premier League en 2026, ne totalisant jusqu'à présent que 28 maigres minutes de jeu sur l'ensemble de l'année civile, sa récente mise sur le banc contre Aston Villa ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

L'instabilité constante en coulisses à Manchester United aurait eu des répercussions sur le moral du joueur. Selon des informations de TuttoSport, Zirkzee se sentirait « découragé et attristé » par sa situation actuelle au sein de l'équipe, n'ayant pas vu le revirement qu'il espérait suite aux changements d'entraîneurs au sein du club. Son manque de temps de jeu lui a déjà valu de perdre la faveur de l'équipe nationale néerlandaise, ce qui alimente encore davantage son désir de prendre un nouveau départ.