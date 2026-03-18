Manchester United s'apprêterait-il à lancer une offre colossale de 100 millions de livres sterling pour Sandro Tonali ?! L'intérêt des Red Devils pour le milieu de terrain de Newcastle serait « manifeste »

Malgré les rumeurs qui vont bon train, Newcastle est prêt à se battre pour garder sa star. Le club exigerait, selon certaines sources, une somme supérieure à 100 millions de livres sterling (133 millions de dollars) pour ce joueur qu’il considère déjà comme faisant partie de l’élite des milieux de terrain de haut niveau. La frustration grandit en interne à Newcastle face à ces spéculations incessantes, d’autant plus que le joueur a récemment livré certaines de ses meilleures performances.

Eddie Howe doit faire face à de nouveaux casse-tête pour gérer la disponibilité de son effectif. Il a récemment indiqué que Tonali ne se sentait pas bien après l'entraînement, à la veille du match retour crucial des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Barcelone au Camp Nou, alors que la série est à égalité 1-1. Le manager a déclaré : « Il ne se sentait pas bien après l'entraînement de vendredi. Il est rapidement devenu évident qu'il ne pourrait pas faire le déplacement. Espérons donc que cela suive le même schéma que les autres cas de maladie que nous avons eus et qu’il se remette assez rapidement. »