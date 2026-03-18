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Manchester United s'apprêterait-il à lancer une offre colossale de 100 millions de livres sterling pour Sandro Tonali ?! L'intérêt des Red Devils pour le milieu de terrain de Newcastle serait « manifeste »
Les Red Devils envisagent un transfert retentissant pour Tonali
Selon iPaper, l'intérêt d'Old Trafford pour s'attacher les services de Tonali est « manifeste », même si tout accord nécessiterait probablement un transfert record au Royaume-Uni pour convaincre Newcastle de se séparer de son joueur vedette. Casemiro devant quitter le club à la fin de la saison, les dirigeants de Manchester United cherchent désespérément à insuffler de l'énergie et une expérience de la Premier League à un milieu de terrain qui peine à trouver sa régularité.
Alors que des joueurs comme Elliot Anderson et Adam Wharton ont été pressentis pour rejoindre le M16, Tonali s'est hissé en tête de liste. L'article suggère que United estime que son dynamisme de bout en bout du terrain compléterait parfaitement les qualités techniques de Kobbie Mainoo, formant potentiellement un duo dynamique sous le nouveau régime sportif.
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Newcastle est déterminé à garder sa star italienne
Malgré les rumeurs qui vont bon train, Newcastle est prêt à se battre pour garder sa star. Le club exigerait, selon certaines sources, une somme supérieure à 100 millions de livres sterling (133 millions de dollars) pour ce joueur qu’il considère déjà comme faisant partie de l’élite des milieux de terrain de haut niveau. La frustration grandit en interne à Newcastle face à ces spéculations incessantes, d’autant plus que le joueur a récemment livré certaines de ses meilleures performances.
Eddie Howe doit faire face à de nouveaux casse-tête pour gérer la disponibilité de son effectif. Il a récemment indiqué que Tonali ne se sentait pas bien après l'entraînement, à la veille du match retour crucial des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Barcelone au Camp Nou, alors que la série est à égalité 1-1. Le manager a déclaré : « Il ne se sentait pas bien après l'entraînement de vendredi. Il est rapidement devenu évident qu'il ne pourrait pas faire le déplacement. Espérons donc que cela suive le même schéma que les autres cas de maladie que nous avons eus et qu’il se remette assez rapidement. »
Les propos francs du milieu de terrain alimentent les rumeurs
Les spéculations se sont intensifiées suite aux propos tenus par le joueur lui-même concernant son avenir. Bien qu’il se sente toujours bien à St. James’ Park, il s’est montré franc quant au caractère imprévisible du marché des transferts. Interrogé en novembre dernier sur ses engagements à long terme, le milieu de terrain a déclaré : « Je ne veux pas dire que je souhaite rester ici dix ans et que dans deux, trois, quatre [ou] cinq ans, je partirai. Je veux y réfléchir, juste pour moi, année par année. C'est le football. L'été dernier a été difficile pour nous, pour Alex [Isak], mais c'est le football. Si une opportunité se présente pour votre vie, pour une autre équipe, vous devez tout prendre en considération. Je ne veux pas dire « Oui, je veux rester ici 10 ans », mais pour l'instant, je suis heureux ici. Je ne pense pas du tout à une autre équipe. »
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Les obstacles financiers dans la course au titre de Manchester United
Le prix de 100 millions de livres sterling reste le principal obstacle pour les Red Devils, qui doivent composer avec des contraintes financières. Pour financer un transfert d’une telle ampleur, Manchester United pourrait devoir accepter le départ de plusieurs joueurs de renom. Newcastle, quant à lui, est déjà à la recherche de remplaçants potentiels, tels que Lamine Camara et Djaoui Cissé, afin de ne pas se retrouver à court de joueurs. Cependant, son objectif premier reste de rivaliser avec des clubs comme Manchester United sur le marché des transferts, plutôt que de servir de pépinière pour ses rivaux de Premier League.
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