Orozco s'apprête à finaliser officiellement son transfert très attendu à Manchester United, après qu'un accord ait été initialement conclu l'année dernière. Les Red Devils ont conclu un accord préliminaire complet en vue de recruter le jeune milieu de terrain du club colombien de Fortaleza, le transfert ayant été délibérément reporté jusqu'à ce que le joueur atteigne l'âge requis cet été.

Selon le journaliste colombien Pipe Sierra, le jeune talent a pris un vol à destination du Royaume-Uni pour finaliser son transfert. Il est important de noter que le jeune espoir est accompagné personnellement par Giuseppe Antonaccio, le responsable du recrutement de Manchester United en Amérique du Sud, ce qui souligne l’importance de l’investissement du club dans la formation des jeunes.



