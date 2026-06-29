Getty Images Sport
Traduit par
Manchester United s'apprête à officialiser sa première recrue estivale, le joueur ayant passé la visite médicale
La jeune pépite colombienne prend la direction de Manchester.
Orozco s'apprête à finaliser officiellement son transfert très attendu à Manchester United, après qu'un accord ait été initialement conclu l'année dernière. Les Red Devils ont conclu un accord préliminaire complet en vue de recruter le jeune milieu de terrain du club colombien de Fortaleza, le transfert ayant été délibérément reporté jusqu'à ce que le joueur atteigne l'âge requis cet été.
Selon le journaliste colombien Pipe Sierra, le jeune talent a pris un vol à destination du Royaume-Uni pour finaliser son transfert. Il est important de noter que le jeune espoir est accompagné personnellement par Giuseppe Antonaccio, le responsable du recrutement de Manchester United en Amérique du Sud, ce qui souligne l’importance de l’investissement du club dans la formation des jeunes.
Un rendez-vous médical est programmé à la date d’anniversaire du joueur, étape préalable à son intégration dans l’équipe des moins de 19 ans.
Le jeune prodige du milieu de terrain doit passer une visite médicale complète dès son arrivée à Manchester. Le club prévoit de l’annoncer officiellement comme joueur de Manchester United autour du 13 juillet, date de ses 18 ans, moment où la réglementation internationale autorise son inscription.
Une fois les formalités administratives réglées, Orozco devrait immédiatement rejoindre l'équipe des moins de 21 ans entraînée par Adam Lawrence. Le centre de formation se prépare actuellement pour sa tournée de pré-saison très attendue en Allemagne, qui permettra aux joueurs de se familiariser avec les exigences tactiques du football anglais.
Le club privilégie désormais le développement interne plutôt qu’une sortie de prêt immédiate.
Selon *The Standard*, les responsables d’Old Trafford ont décidé de garder l’adolescent à Carrington pour la saison à venir plutôt que de l’autoriser à partir immédiatement en prêt à l’étranger. L’équipe de recrutement entend superviser minutieusement son adaptation physique à l’environnement exigeant du football anglais, une approche patiente déjà employée avec des espoirs étrangers comme Diego Leon.
Bien qu’Orozco arrive avec une solide réputation – il a mené la Colombie en finale du Championnat d’Amérique du Sud U17 en tant que capitaine –, il ne sera pas immédiatement intégré à l’équipe première. L’entraîneur Michael Carrick se concentre actuellement sur les ajustements au milieu de terrain, d’autant plus que le vétéran Casemiro, pilier du secteur, s’apprête à quitter le club à l’expiration de son contrat pour rejoindre l’Inter Miami.
- Getty Images Sport
La restructuration du milieu de terrain senior se heurte à des retards liés à un marché très actif
Pour compenser ces lacunes, Manchester United avait conclu en mai un accord de 37 millions de livres sterling avec l’Atalanta, club de Serie A, pour le milieu de terrain dynamique Ederson. Cependant, cette transaction a connu des retards logistiques imprévus après que le joueur a été appelé in extremis dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde, en remplacement de Wesley (AS Rome), blessé.
Parallèlement, les Red Devils poursuivent des discussions cruciales pour recruter le milieu de terrain de West Ham, Mateus Fernandes, très courtisé. Les dirigeants d’Old Trafford affrontent une concurrence acharnée de la part de Tottenham, tandis que les Hammers refusent toujours de baisser leur demande initiale de 90 millions de livres pour le joueur de 21 ans.