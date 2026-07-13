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Manchester United s’apprête à finaliser le transfert surprise de Youri Tielemans après avoir activé la clause libératoire de 35 millions de livres sterling inscrite dans le contrat du milieu de terrain d’Aston Villa
Les Red Devils ont activé la clause libératoire.
Manchester United a provoqué une véritable onde de choc en Premier League en s'attachant les services de la star d'Aston Villa, Youri Tielemans. Selon les informations disponibles, le club d'Old Trafford a signifié à Villa son intention de s'aligner sur l'évaluation de 35 millions de livres sterling réclamée afin d'éviter toute négociation avec le club de Birmingham.
Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a confirmé l’information sur les réseaux sociaux avec son célèbre « here we go ». Une opération rapide et maline pour Manchester United, qui s’offre un joueur confirmé en Premier League à un tarif jugé comme une aubaine sur le marché actuel.
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Le transfert d'Ederson est finalement tombé à l'eau à la dernière minute.
Le recrutement de Tielemans intervient immédiatement après que Manchester United a renoncé à la signature d’Ederson, milieu de terrain de l’Atalanta. Le Brésilien était la cible prioritaire depuis plusieurs semaines, mais le transfert a achoppé dans les dernières phases des négociations, malgré un accord financier déjà conclu.
Selon plusieurs sources, les Red Devils auraient exigé des examens médicaux complémentaires à son retour de la Coupe du monde, ce que l’Atalanta, confiante dans la condition physique de son joueur, a refusé. Manchester a donc rapidement pivoté vers Tielemans.
Villa est contraint par son contrat
Unai Emery souhaitait bâtir son milieu de terrain autour de Youri Tielemans, Amadou Onana et Boubacar Kamara pour la saison à venir. Cependant, la présence d’une clause libératoire dans le contrat du Belge a laissé les « Villans » impuissants face à son départ vers un rival direct.
Manchester United a donc saisi l’occasion de recruter le milieu de terrain de 29 ans et, malgré l’intérêt d’autres clubs, le Belge privilégierait un transfert à Old Trafford, selon The Athletic. International belge, Tielemans a joué un rôle déterminant pour Aston Villa la saison dernière, contribuant à la qualification en Ligue des champions et à la victoire en Ligue Europa. Mais l’attrait du club aux vingt titres de champion d’Angleterre s’est avéré irrésistible.
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Renforcer l'entrejeu de Carrick
L'arrivée de Tielemans intervient après une période de bouleversements importants au sein du milieu de terrain de Manchester United. Suite au départ de Casemiro et à la longue blessure de Manuel Ugarte, victime d'une déchirure ligamentaire au genou lors de la Coupe du monde, Carrick était à la recherche de renforts expérimentés.
Le Belge rejoint ainsi Andrey Santos, autre renfort attendu, au sein d’un milieu de terrain profondément remanié, conçu pour mieux contrôler le jeu. Capable de marquer et de faire marquer, Tielemans est présenté comme le lien idéal entre la défense et l’attaque, alors que le club entend consolider les progrès réalisés sous la houlette de Carrick.
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