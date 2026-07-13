Manchester United s’apprête à finaliser le transfert surprise de Youri Tielemans après avoir activé la clause libératoire de 35 millions de livres sterling inscrite dans le contrat du milieu de terrain d’Aston Villa

Manchester United a provoqué une véritable onde de choc en Premier League en s'attachant les services de la star d'Aston Villa, Youri Tielemans. Selon les informations disponibles, le club d'Old Trafford a signifié à Villa son intention de s'aligner sur l'évaluation de 35 millions de livres sterling réclamée afin d'éviter toute négociation avec le club de Birmingham.

Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a confirmé l’information sur les réseaux sociaux avec son célèbre « here we go ». Une opération rapide et maline pour Manchester United, qui s’offre un joueur confirmé en Premier League à un tarif jugé comme une aubaine sur le marché actuel.



