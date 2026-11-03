Soirée de Ligue des champions à Old Trafford entre Manchester United et la Roma. Après sa victoire riche en buts à Udine, la Roma cherche à confirmer en Europe, sur un terrain difficile et fascinant, face à un adversaire en grande difficulté. Les Red Devils ont perdu leurs trois derniers matches, toutes compétitions confondues. Sur leurs 9 dernières rencontres, ils ont concédé 3 nuls et 6 défaites et n'ont plus gagné depuis le 10 septembre dernier et leur victoire 4-0 contre le Sabah.
Gasperini a un doute concernant Gollini : avec Svilar sur la touche en raison d'une blessure, la place de titulaire revient à l'ancien joueur de l'Atalanta (qui a fait un passage dans les équipes de jeunes de Manchester United au cours de sa carrière), mais le problème de dos ressenti ce matin pourrait l'empêcher de jouer. Le troisième gardien, Devis Vásquez, se tient prêt.