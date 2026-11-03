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Malen Rensch AS RomaGetty
Traduit par

Manchester United-Roma EN DIRECT : les compositions officielles, Vásquez titulaire. Carrick « en miroir »

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Ligue des Champions

Tout sur le grand choc d’Old Trafford entre Manchester United et la Roma.

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03 nov. 2026

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Soirée de Ligue des champions à Old Trafford entre Manchester United et la Roma. Après sa victoire riche en buts à Udine, la Roma cherche à confirmer en Europe, sur un terrain difficile et fascinant, face à un adversaire en grande difficulté. Les Red Devils ont perdu leurs trois derniers matches, toutes compétitions confondues. Sur leurs 9 dernières rencontres, ils ont concédé 3 nuls et 6 défaites et n'ont plus gagné depuis le 10 septembre dernier et leur victoire 4-0 contre le Sabah.

Gasperini a un doute concernant Gollini : avec Svilar sur la touche en raison d'une blessure, la place de titulaire revient à l'ancien joueur de l'Atalanta (qui a fait un passage dans les équipes de jeunes de Manchester United au cours de sa carrière), mais le problème de dos ressenti ce matin pourrait l'empêcher de jouer. Le troisième gardien, Devis Vásquez, se tient prêt.

  • FEUILLE DE MATCH ET COMPOSITIONS OFFICIELLES

    Manchester United-Roma

    Buteurs :

    Manchester United (3-4-2-1) : Lammens ; Yoro, Maguire, Heaven ; Dalot, Baleba, Mainoo, Diallo ; Mbeumo, Bruno Fernandes ; Cunha. Entraîneur : Carrick.

    Roma (3-4-2-1) : Vásquez ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Rensch, Cristante, De Roon, Wesley ; Soulé, Rodrigo Mora ; Malen. Entraîneur : Gasperini.

    Arbitre : Gil Manzano

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