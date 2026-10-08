United est devenu le dernier club de Premier League intéressé par la signature de l’attaquant de Leverkusen Kofane. SportBildrapporte que le club d’Old Trafford s’est ajouté à la course pour l’attaquant de 20 ans. Arsenal est également sur le coup pour l’international camerounais, aux côtés de prétendants de longue date à travers l’Europe. Cet intérêt intense intervient alors que les grandes équipes cherchent à renforcer leurs options offensives avec de jeunes talents.

Kofane a attiré l’attention à travers le continent après une période d’éclosion impressionnante. Sa disponibilité potentielle a mis en alerte plusieurs grands clubs à la recherche d’un avant-centre physique.