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Bayer 04 Leverkusen v Sevilla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Manchester United rivalise avec Arsenal pour le jeune prodige du Bayer Leverkusen Christian Kofane, alors que la course au transfert s’intensifie

Mercato
Manchester United
C. Kofane
Arsenal
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Premier League

Manchester United serait entré dans la course très médiatisée aux côtés d’Arsenal pour recruter l’attaquant très coté du Bayer Leverkusen, Christian Kofane. Les discussions autour d’une prolongation de contrat entre le club allemand et le joueur sont au point mort, redonnant de l’espoir à plusieurs clubs de Premier League de s’attacher ses services.

  • Les géants de la Premier League entrent dans la bataille sur le marché des transferts

    United est devenu le dernier club de Premier League intéressé par la signature de l’attaquant de Leverkusen Kofane. SportBildrapporte que le club d’Old Trafford s’est ajouté à la course pour l’attaquant de 20 ans. Arsenal est également sur le coup pour l’international camerounais, aux côtés de prétendants de longue date à travers l’Europe. Cet intérêt intense intervient alors que les grandes équipes cherchent à renforcer leurs options offensives avec de jeunes talents.

    Kofane a attiré l’attention à travers le continent après une période d’éclosion impressionnante. Sa disponibilité potentielle a mis en alerte plusieurs grands clubs à la recherche d’un avant-centre physique.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Les négociations contractuelles au point mort ravivent l’espoir d’un transfert

    L’aspect le plus intrigant autour de l’avenir de Kofane concerne sa situation actuelle en Allemagne. Selon les informations, les discussions autour d’une prolongation de contrat au Bayer Leverkusen sont au point mort, ce qui redonne de l’espoir aux prétendants intéressés.

    Aston Villa, Newcastle United et Everton ont tous tenté de recruter l’attaquant durant l’été. Cependant, la liste de ses admirateurs s’étend bien au-delà de l’élite anglaise. S’exprimant auprès de Daily Arsenal en avril de l’année dernière, l’agent de Kofane, Eric Depolo, a révélé qu’Arsenal était « certainement intéressé » par l’attaquant. Depolo a ajouté que le Bayern Munich, le FC Barcelone et Chelsea suivaient également les progrès de son client.

  • Une ascension incroyable dans le football européen

    L’ascension fulgurante de Kofane dans le football européen a été remarquable. Albacete a recruté l’attaquant en provenance de l’académie camerounaise AS Nylon en novembre 2024, avant qu’il ne fasse ses débuts professionnels en Espagne en janvier 2025.

    Après avoir inscrit huit buts en Segunda Division, Leverkusen l’a rapidement recruté à l’été 2025. L’attaquant d’1,88 m s’est immédiatement intégré à l’effectif. Lors de sa première saison avec Leverkusen, Kofane a disputé 44 matches toutes compétitions confondues, dont 11 en Ligue des champions. Bien qu’il ait inscrit sept buts, son profil physique et son volume de course ont attiré l’attention des recruteurs de Premier League.

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  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-EINDHOVENAFP

    Quelle est la prochaine étape pour Kofane ?

    Alors que son contrat doit expirer en 2029 et que les discussions contractuelles en Allemagne n’ont pas encore abouti, l’avenir à long terme de Kofane reste incertain. Les clubs intéressés suivront de près l’évolution du dossier à l’approche des prochains mercatos.

    Un éventuel transfert en Premier League en 2027 marquerait une nouvelle étape dans l’ascension fulgurante de Kofane. Pour l’instant, Leverkusen cherchera à résoudre l’impasse autour de son contrat. Cependant, avec Manchester United et Arsenal qui suivent la situation de très près, un transfert retentissant pourrait bientôt se profiler.