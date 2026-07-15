Manchester United risque de prendre encore plus de retard sur l’élite de la WSL. Un mercato estival timide pourrait permettre à la classe moyenne, en plein essor, de rattraper les Red Devils

Les Red Devils ont connu une saison en dents de scie l’année dernière. Leur qualification pour une nouvelle finale de coupe – seulement la troisième depuis la réintégration de l’équipe féminine en 2018 – a constitué un point très positif, tout comme leur parcours jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions pour leurs débuts dans la compétition principale. Cependant, leur quatrième place en WSL signifie que Manchester United ne participera pas aux compétitions européennes lors de la nouvelle saison, après avoir terminé à neuf points – un écart décevant – du trio de tête du championnat.

Cet été s’annonce donc crucial pour combler l’écart avec Manchester City, fraîchement couronné champion de WSL après dix ans d’attente et lauréat de la FA Cup ; Arsenal, vainqueur de la Ligue des champions il y a un an ; et Chelsea, malgré tout lauréat de la Coupe de la Ligue lors de sa saison la plus difficile depuis sept ans. Si Manchester United a prouvé par le passé qu’il pouvait battre chacune de ces formations, il n’a pas encore réussi à le faire de manière constante.

Et pourtant, alors qu’Arsenal continue d’impressionner par ses recrutements, que City consolide subtilement son effectif champion et que Chelsea semble enfin résoudre ses problèmes d’attaque, United reste d’un calme inquiétant sur le marché des transferts, tandis que ses poursuivants, notamment les London City Lionesses, se montrent particulièrement actifs.