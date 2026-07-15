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Man Utd falling behind GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Manchester United risque de prendre encore plus de retard sur l’élite de la WSL. Un mercato estival timide pourrait permettre à la classe moyenne, en plein essor, de rattraper les Red Devils

WOMEN'S FOOTBALL
Manchester United Women
WSL Série printemps
FEATURES

Le mercato estival s’est révélé particulièrement agité dans le football féminin, surtout en Women’s Super League. La double lauréate du Ballon d’Or, Alexia Putellas, a posé ses valises en WSL, tout comme l’une des plus grandes stars de la NWSL, Manaka Matsukubo. Georgia Stanway et Mary Earps ont fait leur retour, tandis que d’autres internationales anglaises comme Beth Mead et Niamh Charles ont également changé de club. Pourtant, aucun de ces mouvements retentissants n’a impliqué Manchester United.

Les Red Devils ont connu une saison en dents de scie l’année dernière. Leur qualification pour une nouvelle finale de coupe – seulement la troisième depuis la réintégration de l’équipe féminine en 2018 – a constitué un point très positif, tout comme leur parcours jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions pour leurs débuts dans la compétition principale. Cependant, leur quatrième place en WSL signifie que Manchester United ne participera pas aux compétitions européennes lors de la nouvelle saison, après avoir terminé à neuf points – un écart décevant – du trio de tête du championnat.

Cet été s’annonce donc crucial pour combler l’écart avec Manchester City, fraîchement couronné champion de WSL après dix ans d’attente et lauréat de la FA Cup ; Arsenal, vainqueur de la Ligue des champions il y a un an ; et Chelsea, malgré tout lauréat de la Coupe de la Ligue lors de sa saison la plus difficile depuis sept ans. Si Manchester United a prouvé par le passé qu’il pouvait battre chacune de ces formations, il n’a pas encore réussi à le faire de manière constante.

Et pourtant, alors qu’Arsenal continue d’impressionner par ses recrutements, que City consolide subtilement son effectif champion et que Chelsea semble enfin résoudre ses problèmes d’attaque, United reste d’un calme inquiétant sur le marché des transferts, tandis que ses poursuivants, notamment les London City Lionesses, se montrent particulièrement actifs.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    À l’aube d’un nouveau chapitre, le club se trouve à un tournant décisif.

    L’élimination de Manchester United des compétitions européennes la saison dernière, malgré un parcours jusqu’en quarts de finale de la Ligue des champions et des prestations convaincantes, illustre parfaitement la situation actuelle du club : l’équipe frôle l’élite, sait se montrer à la hauteur par moments, mais manque encore de régularité pour s’y installer durablement, et a fortiori pour progresser.

    La situation n’a rien de surprenant : le club a seulement reformé son équipe féminine il y a huit ans, ce qui le place encore dans une phase de rattrapage face à Manchester City, Arsenal et Chelsea. Les Red Devils ont néanmoins progressé : elles ont accédé à la Ligue des champions, disputé trois finales de coupe et remporté un titre majeur, la FA Cup. Reste qu’elles doivent encore combler un écart structurel avec des rivaux ancrés depuis longtemps au plus haut niveau.

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  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Insuffisant

    Il était donc inévitable de prendre des mesures importantes, tant sur le terrain qu’en dehors, et bien que cela soit rendu plus difficile par le fait que leurs rivaux font tous de même, Manchester United n’en a pas encore fait assez.

    Le manque de profondeur de l’effectif, en particulier, les a fait prendre du retard sur leurs concurrents, surtout la saison dernière en Ligue des champions. Il est impératif de corriger cela cet été, ce que le club n’avait pas réussi à faire douze mois plus tôt.

    Ce n’est pas que United recrute mal : Julia Zigiotti Olme et Jess Park, arrivées l’été dernier, sont deux réussites. Mais elles ne représentaient que deux des trois recrues, un effectif insuffisant pour disputer quatre compétitions. Les renforts de janvier n’ont pas suffi à combler ce manque.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Les concurrents passent à l’action

    Pour l’instant, le mercato estival de Manchester United reste calme, tandis que ses concurrents multiplient les coups malins.

    City, tout juste sacré champion de WSL et vainqueur de la FA Cup, avait annoncé un mercato tranquille. Pourtant, le club a déjà enregistré l’arrivée de Mead, une attaquante expérimentée et titrée, ainsi que celle de Charles, internationale anglaise venue renforcer le poste d’arrière gauche. Il a par ailleurs repoussé les avances de Chelsea pour sa star Khadija Shaw, en prolongeant la détentrice du Soulier d’or de la WSL.

    Arsenal, déterminé à mettre fin à sept ans de disette en WSL, a frappé fort en enrôlant successivement Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Géraldine Reuteler et Lisa Baum en l’espace de deux semaines, tout en gardant un œil sur Salma Paralluelo, libre à Barcelone. Une telle intensité sur le marché des transferts peut propulser les Gunners au sommet de la WSL.

    Même Chelsea, dont le mercato est loin d’être idéal jusqu’ici, a tout de même attiré de belles recrues. Après les refus de Shaw, de Paralluelo puis de Felicia Schroder dans leur quête d’une nouvelle attaquante, les Blues ont tout de même recruté Katie McCabe et réalisé une excellente affaire avec Matsukubo, l’une des meilleures joueuses de la NWSL la saison passée, âgée de seulement 21 ans. La quête d’une avant-centre par les Blues pourrait enfin toucher à sa fin avec l’arrivée imminente de la star du Paris Saint-Germain, Romee Leuchter, selon Vrouwen Voetbal Nieuws.

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    Un début de match tranquille

    Quelles sont les dernières nouvelles de Manchester United ? Pour l’instant, le club a enregistré l’arrivée d’Andrea Medina, défenseuse polyvalente de 22 ans capable d’évoluer en charnière centrale ou à gauche. Une recrue prometteuse qui renforce immédiatement l’effectif.

    Les rumeurs concernant de nouvelles recrues se font toujours attendre, les principales actualités de transfert portant pour l’instant sur des départs. Mardi, la presse annonçait que Melvine Malard, l’une des meilleures joueuses de United la saison passée, était sur le point de s’engager avec Chelsea. Mercredi, le transfert de la défenseuse Millie Turner à Birmingham a été officialisé, et la milieu de terrain Lisa Naalsund devrait suivre.

    Selon The Athletic, United serait également disposé à céder sa meilleure buteuse de la saison passée, Elisabeth Terland, si l’offre correspond à ses attentes, afin de réinvestir les fonds plutôt que de perdre l’internationale norvégienne gratuitement l’été prochain. L’avenir dira si cette position est maintenue après le départ de Malard.

    Terland, qui a refusé une prolongation en novembre, n’est pas la seule à être dans cette situation : Ella Toone est également concernée. Interrogée le mois dernier sur son avenir, la milieu de terrain anglaise est restée évasive.

    « Il est évidemment temps d’en discuter », a déclaré Toone. « Je sais simplement que je dois prendre une décision en fonction de ce qui est le mieux pour moi. »

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    En jetant un regard par-dessus leur épaule

    Manchester United ne doit pas seulement se concentrer sur le rattrapage de City, Arsenal et Chelsea. Il doit aussi surveiller ses arrières, car les formations du milieu de tableau gagnent du terrain.

    Les London City Lionesses incarnent la menace la plus évidente. Dirigées par la milliardaire Michele Kang, également propriétaire du Washington Spirit de Trinity Rodman et du Lyonnais, huit fois champion d’Europe, les Lionesses ont réalisé le transfert de l’été en attirant en Angleterre Putellas, double lauréate du Ballon d’Or. Mapi Leon, quadruple vainqueure de la Ligue des champions, l’ex-star des Lionesses Mary Earps et l’attaquante française Kadidiatou Diani figurent aussi parmi les nouvelles recrues.

    Tottenham, qui a conclu l’exercice précédent à une longueur et quatre points des Red Devils après deux matches nuls, a déjà renforcé son effectif avec cinq recrues estivales. Parmi les recrues figurent Shekiera Martinez, auteure de 16 buts en 32 matches de championnat avec West Ham, menacé de relégation ; Kirsty Hanson, dont le total de buts n’a été dépassé que par ceux de Shaw et Russo en WSL la saison dernière ; ainsi que la gardienne Selma Panengstuen, qui aurait préféré les Spurs à Arsenal et au PSG.

    Enfin, Brighton, qui a déjà posé des problèmes à United la saison passée, veut capitaliser sur sa finale de FA Cup en mai et a recruté l’ex-milieu d’Arsenal Lia Walti, une excellente opération.

  • Maya Le Tissier Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Il en faut davantage

    Comment United va-t-il réagir ? L’été dernier, alors que le marché des transferts féminins battait des records financiers, l’entraîneur Skinner avait admis que les Red Devils ne pourraient pas rivaliser avec les sommes à sept chiffres qui avaient permis à Olivia Smith de rejoindre Arsenal et à Grace Geyoro de signer à London City.

    « La réalité, c’est que nous devons trouver notre propre voie », avait-il expliqué. Le club a certes réalisé de belles opérations, mais cet aveu avait frustré les supporters et n’a pas suffi pour bâtir un effectif capable de rivaliser sur quatre tableaux.

    Cette saison, pas de quadruple défi : la Ligue des champions est hors d’atteinte. United entend donc capitaliser sur ce calendrier allégé, à l’image de City qui a mis fin à dix ans d’attente pour reconquérir la WSL. Les recrues hivernales, notamment Lea Schuller, arrivée du Bayern Munich avec un palmarès impressionnant mais auteur de seulement deux buts en 18 matchs, devraient aussi peser davantage après six mois d’adaptation.

    Pour autant, l’effectif doit encore être considérablement renforcé si United veut rivaliser non seulement avec City, Arsenal et Chelsea, mais aussi avec les formations juste derrière au classement, qui progressent à grands pas. Ce mercato s’annonce crucial : un départ discret n’est pas synonyme d’échec, mais les supporters attendent encore les renforts capables de transformer United en prétendant régulier au sommet du football féminin.