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Man Utd falling behind GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Manchester United risque de prendre encore plus de retard sur l’élite de la WSL après un début de mercato estival timide, qui expose les Red Devils au danger d’être rattrapés par une classe moyenne en plein essor

WOMEN'S FOOTBALL
Manchester United Women
WSL Série printemps
FEATURES

Le mercato estival s’est révélé particulièrement agité dans le football féminin, et plus encore en Women’s Super League. La double lauréate du Ballon d’Or, Alexia Putellas, a posé ses valises en WSL, tout comme l’une des étoiles montantes de la NWSL, Manaka Matsukubo. Georgia Stanway et Mary Earps ont fait leur retour, tandis que d’autres internationales anglaises comme Beth Mead et Niamh Charles ont également changé de crèmerie. Pourtant, aucun de ces mouvements retentissants n’a impliqué Manchester United.

Les Red Devils ont connu une saison en dents de scie l’année dernière. Leur qualification pour une nouvelle finale de coupe – seulement la troisième depuis la réintégration de l’équipe féminine en 2018 – a constitué un point très positif, tout comme leur parcours jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions pour leurs débuts dans la compétition principale. Cependant, leur quatrième place en WSL signifie que Manchester United ne participera pas aux compétitions européennes lors de la nouvelle saison, après avoir terminé à neuf points – un écart décevant – du trio de tête du championnat.

Cet été s’annonce donc crucial pour combler l’écart avec Manchester City, fraîchement couronné en WSL après dix ans d’attente et vainqueur de la FA Cup ; Arsenal, toujours porté par son titre européen glané l’an passé ; ainsi que Chelsea, malgré tout lauréat de la Coupe de la Ligue lors de sa saison la plus terne depuis sept ans. Si Manchester United a déjà prouvé qu’il pouvait battre ces cadors, il lui manque encore la constance nécessaire pour le faire régulièrement.

Pourtant, alors qu’Arsenal impressionne par ses recrutements, que City consolide subtilement son effectif champion et que Chelsea semble trouver des solutions à ses problèmes d’attaque, United reste curieusement discret sur le marché des transferts, contrairement à ses poursuivants, à l’image des London City Lionesses.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    À l’aube d’un nouveau chapitre, le club se trouve sur le point de franchir un cap décisif.

    L’élimination de Manchester United des compétitions européennes la saison passée, malgré un parcours jusqu’en quarts de finale de la Ligue des champions et des prestations convaincantes, illustre parfaitement la situation actuelle du club : l’équipe frôle l’élite, sait se montrer à la hauteur par moments, mais lui manque encore l’endurance nécessaire pour s’y maintenir, et a fortiori pour progresser.

    Cette situation n’a rien d’étonnant : le club a seulement relancé son équipe féminine il y a huit ans, ce qui le place encore dans une phase de rattrapage face à Manchester City, Arsenal et Chelsea. Les Red Devils ont certes progressé, se qualifiant pour la Ligue des champions, atteignant trois finales de coupe et remportant un titre majeur, la FA Cup. Reste qu’elles doivent encore comble un écart structurel avec des rivaux installés depuis longtemps au plus haut niveau.

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  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Insuffisant

    Il était donc inévitable de prendre des mesures importantes, tant sur le terrain qu’en dehors, et bien que cela soit rendu plus difficile par le fait que leurs rivaux font tous de même, Manchester United n’en a pas encore fait assez.

    Le manque de profondeur de l’effectif, en particulier, les a fait prendre du retard sur leurs concurrents, surtout la saison dernière en Ligue des champions. Il est impératif de remédier à cette lacune cet été, ce que le club n’avait pas réussi à faire douze mois plus tôt.

    Ce n’est pas non plus que United recrute mal. Si l’on revient sur l’été dernier, Julia Zigiotti Olme et Jess Park peuvent toutes deux être considérées comme de véritables réussites. Le problème, c’est qu’elles ne représentaient que deux des trois recrues. Cela n’allait jamais suffire alors que l’équipe de Marc Skinner se préparait à disputer quatre compétitions – et cela s’est avéré vrai, malgré quelques mouvements en janvier.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Les concurrents passent à l’action

    Pour l’instant, le mercato estival de Manchester United reste atone, tandis que ses concurrents multiplient les coups malins.

    Les Citizens ont annoncé d’emblée qu’ils ne seraient pas très actifs, fraîchement couronnés en WSL et en FA Cup. Ils ont tout de même recruté Mead, une attaquante expérimentée et titrée, ainsi que Charles, internationale anglaise venue renforcer le poste d’arrière gauche, tout en repoussant l’intérêt de Chelsea pour leur star Khadija Shaw et en lui offrant un nouveau contrat.

    Arsenal, lui, veut mettre fin à sept ans de disette en WSL : en deux semaines, les Gunners ont officialisé les arrivées de Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Géraldine Reuteler et Lisa Baum, tout en continuant de courtiser Salma Paralluelo, libre à Barcelone. Une telle dynamique peut propulser l’équipe au sommet.

    Même Chelsea, dont le mercato est loin d’être idéal, a tout de même enregistré de solides arrivées. Après les refus de Shaw, de Paralluelo puis de Felicia Schroder dans la quête d’une nouvelle attaquante, les Blues ont recruté Katie McCabe et réalisé une excellente affaire avec Matsukubo, l’une des meilleures joueuses de la NWSL la saison passée, âgée de seulement 21 ans. La quête d’une avant-centre par les Blues pourrait enfin toucher à sa fin avec l’arrivée imminente de la star du Paris Saint-Germain, Romee Leuchter, selon Vrouwen Voetbal Nieuws.

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    Un début de match sans éclat

    Quelles sont les dernières activités de Manchester United ? Pour l’instant, le club a enregistré l’arrivée d’Andrea Medina, défenseuse polyvalente de 22 ans capable d’évoluer en charnière centrale ou à gauche. Une recrue prometteuse qui renforce immédiatement un effectif jusqu’ici limité en profondeur.

    Les rumeurs concernant de nouvelles recrues se font toujours attendre, les principales actualités de transfert portant pour l’instant sur des départs. Mardi, de nombreux médias ont rapporté que Melvine Malard était sur le point de s’engager avec Chelsea, tandis que, d’après The Athletic, le club serait disposé à céder l’attaquante Elisabeth Terland, meilleure buteuse de Manchester United la saison passée, si une offre correspondant à ses attentes était reçue, afin de réinvestir les fonds plutôt que de risquer de perdre l’internationale norvégienne gratuitement l’été prochain.

    Terland, qui a refusé une prolongation en novembre, n’est pas la seule à être dans cette situation : Ella Toone est également concernée. Interrogée sur son avenir le mois dernier, la milieu de terrain anglaise est restée évasive.

    « Il est évidemment temps d’en parler », a déclaré Toone. « Je sais simplement que je dois prendre une décision en fonction de ce qui est le mieux pour moi. »

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    En jetant un regard par-dessus leur épaule

    Manchester United ne doit pas seulement se concentrer sur le rattrapage de City, Arsenal et Chelsea. Il doit aussi surveiller ses arrières, car les clubs du milieu de tableau progressent.

    Les London City Lionesses incarnent la menace la plus évidente. Dirigées par la milliardaire Michele Kang, également propriétaire du Washington Spirit de Trinity Rodman et du Lyonnais, huit fois champion d’Europe, les Lionesses ont réalisé le transfert de l’été en attirant en Angleterre Putellas, double lauréate du Ballon d’Or. Mapi Leon, quadruple vainqueure de la Ligue des champions, l’ex-star des Lionesses Mary Earps et la prolifique attaquante allemande Nicole Anyomi ont également rejoint ses rangs.

    D’autres formations méritent toutefois d’être surveillées. Tottenham, qui a terminé l’exercice précédent à une longueur et à seulement quatre points des Red Devils après deux matchs nuls aller-retour, a déjà bien entamé le mercato en recrutant cinq renforts. Parmi les recrues figurent Shekiera Martinez, auteure de 16 buts en 32 matches de championnat avec West Ham, menacé de relégation ; Kirsty Hanson, qui n’a été devancée au classement des buteuses de la WSL la saison dernière que par Shaw et Russo ; ainsi que la gardienne Selma Panengstuen, qui aurait préféré les Spurs à Arsenal et au PSG.

    Enfin, Brighton, déjà embêtant pour United la saison passée, veut capitaliser sur sa finale de FA Cup en mai et a recruté l’ex-milieu d’Arsenal Lia Walti, une excellente opération.

  • Maya Le Tissier Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Il en faut davantage

    Comment United va-t-il réagir ? L’été dernier, alors que le marché des transferts féminins battait des records financiers, l’entraîneur Skinner avait admis que les Red Devils ne pourraient pas rivaliser avec les sommes à sept chiffres qui avaient permis à Olivia Smith de rejoindre Arsenal et à Grace Geyoro de signer à London City.

    « La réalité, c’est que nous devons trouver notre propre voie », avait-il expliqué. Le club a effectué des choix judicieux, mais cet aveu a frustré les supporters et n’a pas permis de bâtir un effectif capable de rivaliser sur quatre tableaux.

    Cette saison, pas de quadruple challenge : la Ligue des champions est hors d’atteinte et United entendra capitaliser sur ce calendrier allégé, à l’image de City qui a mis fin à dix ans de disette en remportant la WSL. Les recrues hivernales, dont l’attaquante Lea Schuller, arrivée du Bayern Munich avec un palmarès impressionnant mais auteur de seulement deux buts en 18 matchs, devraient également peser davantage après six mois d’adaptation.

    Pour autant, l’effectif mancunien doit encore être considérablement renforcé si le club veut rivaliser non seulement avec City, Arsenal et Chelsea, mais aussi avec des formations mieux classées qui progressent à grands pas. Ce mercato s’annonce crucial : un départ discret n’est pas synonyme d’échec, mais les supporters attendent encore les réponses qui feraient de United un prétendant régulier au sommet du football féminin.