Les Red Devils ont connu une saison en dents de scie l’année dernière. Leur qualification pour une nouvelle finale de coupe – seulement la troisième depuis la réintégration de l’équipe féminine en 2018 – a constitué un point très positif, tout comme leur parcours jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions pour leurs débuts dans la compétition principale. Cependant, leur quatrième place en WSL signifie que Manchester United ne participera pas aux compétitions européennes lors de la nouvelle saison, après avoir terminé à neuf points – un écart décevant – du trio de tête du championnat.

Cet été s’annonce donc crucial pour combler l’écart avec Manchester City, fraîchement couronné en WSL après dix ans d’attente et vainqueur de la FA Cup ; Arsenal, toujours porté par son titre européen glané l’an passé ; ainsi que Chelsea, malgré tout lauréat de la Coupe de la Ligue lors de sa saison la plus terne depuis sept ans. Si Manchester United a déjà prouvé qu’il pouvait battre ces cadors, il lui manque encore la constance nécessaire pour le faire régulièrement.

Pourtant, alors qu’Arsenal impressionne par ses recrutements, que City consolide subtilement son effectif champion et que Chelsea semble trouver des solutions à ses problèmes d’attaque, United reste curieusement discret sur le marché des transferts, contrairement à ses poursuivants, à l’image des London City Lionesses.