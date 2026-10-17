Les dirigeants de Manchester United et Arsenal avaient supervisé l’attaquant évoluant sur le côté gauche avant son arrivée dans le Tyneside. Aston Villa et Tottenham suivent également sa progression, même si aucun des quatre clubs n’a entrepris de démarche officielle.

Le jeune joueur a fait bonne impression malgré un temps de jeu limité, avec deux buts en cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit son premier but en Premier League lors de l’une de ses quatre entrées en jeu, au cours d’une défaite 4-1 sur le terrain de Leeds United à la mi-septembre. Il avait également marqué lors de la victoire 3-2 contre West Bromwich Albion au deuxième tour de la Carabao Cup, après avoir débuté la première période comme titulaire.