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Manchester United rejoint Arsenal et Tottenham dans la course à Bazoumana Toure, ailier de Newcastle, tandis que l’intérêt prêté à Liverpool est minimisé
Des cadors de première division suivent un talent ivoirien
Selon TEAMtalk, Manchester United suit l’attaquant de Newcastle, tout comme Arsenal et Tottenham, tandis que les informations faisant état d’un intérêt de Liverpool restent à confirmer. L’international ivoirien n’est arrivé à St James’ Park en provenance d’Hoffenheim qu’en juillet, pour environ 43 millions de livres sterling. Néanmoins, sa vitesse explosive et sa capacité à éliminer les défenseurs ont déjà attiré l’attention de plusieurs grands clubs en Angleterre et en Allemagne.
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Un impact prometteur malgré un temps de jeu limité
Les dirigeants de Manchester United et Arsenal avaient supervisé l’attaquant évoluant sur le côté gauche avant son arrivée dans le Tyneside. Aston Villa et Tottenham suivent également sa progression, même si aucun des quatre clubs n’a entrepris de démarche officielle.
Le jeune joueur a fait bonne impression malgré un temps de jeu limité, avec deux buts en cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit son premier but en Premier League lors de l’une de ses quatre entrées en jeu, au cours d’une défaite 4-1 sur le terrain de Leeds United à la mi-septembre. Il avait également marqué lors de la victoire 3-2 contre West Bromwich Albion au deuxième tour de la Carabao Cup, après avoir débuté la première période comme titulaire.
Des prétendants de premier plan ciblent des renforts sur les ailes
La capacité du joueur de 20 ans à percuter balle au pied et son aisance en un contre un correspondent exactement au profil recherché par des rivaux nationaux désireux d’apporter de la vitesse et de la jeunesse sur les ailes. Pour Manchester United, il s’inscrit dans la recherche, toujours en cours, d’attaquants à fort potentiel capables de s’imposer durablement comme titulaires. De son côté, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, continue d’étudier les options offensives sur les ailes pour étoffer son effectif, après un mercato estival au cours duquel un transfert de Vinicius Junior ne s’est pas concrétisé.
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Un contrat à long terme protège l’investissement dans le Tyneside
Malgré un intérêt croissant pour le joueur, le même article indique qu’aucun de ses prétendants ne devrait soumettre d’offre officielle avant l’été 2027, au plus tôt. Newcastle considère l’ailier comme un pilier de son projet à long terme et se trouve en position de force pour négocier grâce à un contrat qui court jusqu’en 2031, sans qu’aucune clause libératoire ne soit mentionnée. Dans ces conditions, il paraît très peu probable que le club autorise son départ en janvier, quelques mois seulement après avoir consenti un investissement important.
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