À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, Manchester United se rapproche de la star brésilienne de l’Atalanta pour un transfert estimé à 38 millions de livres (51 millions de dollars), déjà en phase finale. Dans un contexte où les milieux défensifs se négocient souvent à des sommes à neuf chiffres, l’ex-star de la Premier League Sandro estime que les Red Devils réalisent une excellente affaire pour un joueur de ce calibre.

S’exprimant auprès des spécialistes des paris de BritishGambler.co.uk, Sandro a pointé du doigt les disparités du marché : « Je pense aussi à Ederson, 38 millions de livres, si je ne m’abuse. Quand on y pense, Man U est également annoncé sur Elliot Anderson, Sandro Tonali ou Tchouameni du Real Madrid ; ce sont des joueurs de classe mondiale, mais à un coût bien plus élevé. Je pense que 38 millions de livres pour Ederson, c’est vraiment une bonne affaire sur le marché actuel, non ? »