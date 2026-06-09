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Manchester United récolte des louanges pour le transfert « bon marché » d’Ederson, et un compatriote brésilien détaille ce que ce milieu de terrain, recruté 38 millions de livres sterling, apportera comme remplaçant de Casemiro
Une bonne affaire sur le marché des transferts
À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, Manchester United se rapproche de la star brésilienne de l’Atalanta pour un transfert estimé à 38 millions de livres (51 millions de dollars), déjà en phase finale. Dans un contexte où les milieux défensifs se négocient souvent à des sommes à neuf chiffres, l’ex-star de la Premier League Sandro estime que les Red Devils réalisent une excellente affaire pour un joueur de ce calibre.
S’exprimant auprès des spécialistes des paris de BritishGambler.co.uk, Sandro a pointé du doigt les disparités du marché : « Je pense aussi à Ederson, 38 millions de livres, si je ne m’abuse. Quand on y pense, Man U est également annoncé sur Elliot Anderson, Sandro Tonali ou Tchouameni du Real Madrid ; ce sont des joueurs de classe mondiale, mais à un coût bien plus élevé. Je pense que 38 millions de livres pour Ederson, c’est vraiment une bonne affaire sur le marché actuel, non ? »
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Prendre la relève d'une légende : Casemiro
L’arrivée d’Ederson est perçue comme un plan de succession pour le vétéran Casemiro, qui s’apprête à quitter Old Trafford après une carrière couronnée de succès. Prendre la relève d’un quintuple vainqueur de la Ligue des champions n’est pas une mince affaire, mais Sandro estime que son compatriote possède les qualités physiques et le mental nécessaires pour combler ce vide.
« Je sais que c’est un milieu de terrain de haut niveau », a expliqué Sandro. « Il a été sélectionné plusieurs fois en équipe nationale brésilienne. J’ai vu quelques vidéos ; même si je ne l’ai pas suivi match après match, je sais qu’il est solide. Il a les capacités physiques pour jouer en Premier League et je sais que d’autres clubs de Premier League voulaient également le recruter. Mais c’est un joueur qui arrive à United pour remplacer Casemiro. Et, wow… pour remplacer Casemiro, il faut être au plus haut niveau, parmi les meilleurs, car Casemiro est un joueur énorme, énorme, et il a très bien joué à United. »
Physique et discipline tactique
À la recherche d’un milieu capable à la fois de protéger sa défense et d’impulser le jeu, Manchester United pourrait enfin avoir trouvé la perle rare en la personne d’Ederson. Ses performances en Serie A convainquent : d’après les dernières indiscrétions, les Red Devils s’apprêtent à verser un premier chèque de 34 millions de livres (46 millions de dollars) pour recruter le Brésilien auprès de son club italien.
Analyseant son profil, Sandro a déclaré : « Je pense qu'il a les qualités pour construire le jeu et la puissance pour éliminer les adversaires, car il est très solide. Je ne sais pas s'il peut être un milieu de terrain box-to-box, mais il sera le milieu qui contrôlera le jeu. Il sait bien passer, il sait tacler, il peut être ce joueur solide au milieu. »
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Le défi de l'adaptation à la Premier League
Même si les bases techniques et physiques sont bien présentes, le passage de la Serie A à l'élite anglaise reste un obstacle de taille. Cependant, Sandro est convaincu qu'avec un encadrement adapté et de la patience, Ederson pourra égaler l'impact des meilleurs milieux défensifs de la Premier League.
« Le passage en Premier League est toujours délicat, car c’est un niveau à part. Il faut d’abord vérifier si le joueur a les épaules, or c’est déjà le cas pour Ederson. Il ne lui reste donc qu’à s’adapter. Le manager doit simplement lui accorder le temps nécessaire. Mais il possède les qualités pour s’imposer et s’épanouir en Premier League », a conclu Sandro.