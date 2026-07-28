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Manchester United reçoit un intérêt pour le transfert de Joshua Zirkzee de la part de DEUX rivaux de Premier League, tandis que l’Ajax se renseigne aussi sur l’attaquant néerlandais
Les prétendants se bousculent pour Zirkzee
Zirkzee s’est imposé comme une cible majeure sur le marché des transferts cet été, plusieurs clubs étudiant une opération, selon The Athletic. L’attaquant néerlandais, que Manchester United est ouvert à vendre, évalue ses options après un passage difficile dans le football anglais. Deux rivaux de Premier League non nommés se sont renseignés sur sa situation, tandis que l’Ajax a également demandé quelle était la position de United. Cependant, le club d’Eredivisie ne devrait pas aller plus loin dans la recherche d’un accord après les arrivées de Marcos Leonardo et Tolu Arokodare.
Dans le même temps, la Juventus pousse fort pour s’attacher ses services. Le géant italien travaille sur un prêt, et Zirkzee aurait donné son feu vert pour un retour en Serie A.
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La Juventus cherche à se renforcer en attaque
La Juventus vise un renfort offensif ambitieux pour l'entraîneur Luciano Spalletti, avec l'espoir d'associer Zirkzee à Randal Kolo Muani, du Paris Saint-Germain. Cette offensive agressive sur le marché fait suite à une blessure du jeune attaquant italien Jeff Ekhator. La direction de la Vieille Dame estime que la finesse technique de Zirkzee complétera parfaitement la vitesse de Kolo Muani. Cet intérêt est porté par le directeur du football Ricky Massara, qui avait déjà tenté de recruter le Néerlandais pour la Roma.
Des difficultés en Premier League
Zirkzee est arrivé à Old Trafford en provenance de Bologne en 2024 pour 36,5 millions de livres sterling, avec de grandes attentes après une brillante saison 2023-2024 en Serie A. Cependant, l’attaquant, très doué techniquement, a eu du mal à s’adapter aux exigences rigoureuses de la Premier League. L’avant-centre n’a été titularisé qu’à 19 reprises en 56 apparitions en championnat au cours des deux dernières saisons, pour seulement cinq buts en Premier League. Malgré ces difficultés sur la scène nationale, Zirkzee a récemment affiché sa qualité en inscrivant un excellent but lors d’une solide prestation de pré-saison face à Rosenborg.
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Quelle est la prochaine étape pour Zirkzee ?
Alors que l'entraîneur de Manchester United Michael Carrick cherche à lancer une offensive pour le titre de Premier League lors de la saison 2026-2027, le club va étudier avec attention ses options offensives. Un départ de Zirkzee pourrait libérer la place nécessaire dans l'effectif pour concrétiser ces ambitieux plans sur le marché des transferts. Alors que l'avenir de Zirkzee reste incertain, les clubs intéressés continueront de tenter de le convaincre de quitter Old Trafford cet été.
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