Zirkzee s’est imposé comme une cible majeure sur le marché des transferts cet été, plusieurs clubs étudiant une opération, selon The Athletic. L’attaquant néerlandais, que Manchester United est ouvert à vendre, évalue ses options après un passage difficile dans le football anglais. Deux rivaux de Premier League non nommés se sont renseignés sur sa situation, tandis que l’Ajax a également demandé quelle était la position de United. Cependant, le club d’Eredivisie ne devrait pas aller plus loin dans la recherche d’un accord après les arrivées de Marcos Leonardo et Tolu Arokodare.

Dans le même temps, la Juventus pousse fort pour s’attacher ses services. Le géant italien travaille sur un prêt, et Zirkzee aurait donné son feu vert pour un retour en Serie A.







