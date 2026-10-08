Manchester United reçoit un énorme coup de pouce sur le marché des transferts, alors que la star de Fribourg à 50 M£, Igor Matanovic, est « prête à sauter » sur un transfert à Old Trafford

United a reçu un énorme coup de pouce dans sa quête d’un nouveau avant-centre. FootballInsidersuggère que Matanovic, révélation de Fribourg, est impatient de rejoindre Manchester United et de faire sa place en Premier League.

Michael Carrick est déterminé à renforcer ses options offensives à Old Trafford. Benjamin Sesko est actuellement le seul avant-centre senior de métier dans l’effectif, mais l’attaquant a eu du mal avec des blessures au tibia cette saison.

Si des joueurs comme Matheus Cunha et Joshua Zirkzee peuvent évoluer en numéro neuf, aucun des deux n’est un véritable point d’appui. Ce manque de profondeur a poussé United à scruter le marché à la recherche d’un buteur fiable, un vrai renard des surfaces.