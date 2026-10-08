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Manchester United reçoit un énorme coup de pouce sur le marché des transferts, alors que la star de Fribourg à 50 M£, Igor Matanovic, est « prête à sauter » sur un transfert à Old Trafford
Manchester United accélère dans sa recherche d’un attaquant
United a reçu un énorme coup de pouce dans sa quête d’un nouveau avant-centre. FootballInsidersuggère que Matanovic, révélation de Fribourg, est impatient de rejoindre Manchester United et de faire sa place en Premier League.
Michael Carrick est déterminé à renforcer ses options offensives à Old Trafford. Benjamin Sesko est actuellement le seul avant-centre senior de métier dans l’effectif, mais l’attaquant a eu du mal avec des blessures au tibia cette saison.
Si des joueurs comme Matheus Cunha et Joshua Zirkzee peuvent évoluer en numéro neuf, aucun des deux n’est un véritable point d’appui. Ce manque de profondeur a poussé United à scruter le marché à la recherche d’un buteur fiable, un vrai renard des surfaces.
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Matanovic prêt à passer à l’action
Matanovic a attiré l'attention de plusieurs grands clubs après un passage impressionnant en Allemagne. Selon le même rapport, le joueur de 23 ans « sauterait » sur l'occasion de signer à Manchester United.
La possibilité de se tester dans l'élite anglaise séduit énormément l'international croate. Cependant, United n'est pas le seul cador à suivre de près sa progression fulgurante en Bundesliga.
Arsenal et Chelsea surveillent eux aussi de très près l'attaquant prometteur. Matanovic a rejoint Fribourg à l'été 2025 et totalise depuis 21 buts et six passes décisives en 57 apparitions toutes compétitions confondues.
Fribourg fixe un prix demandé colossal
Malgré l’intérêt grandissant venu d’Angleterre, Fribourg reste en position de force dans les négociations. FootballInsider affirme que le club allemand refusera catégoriquement de vendre son attaquant vedette en plein milieu de la saison en cours.
Fribourg n’est soumis à aucune pression financière pour encaisser un chèque lors du prochain mercato de janvier. En conséquence, le club réclamerait, selon les informations, une indemnité conséquente de 50 millions de livres sterling pour se séparer du joueur de 23 ans.
Matanovic a entamé la saison actuelle sur un rythme effréné, trouvant le chemin des filets à six reprises et délivrant deux passes décisives en seulement sept matches. Cette régularité explique pourquoi Fribourg se montre confiant au moment de réclamer le prix fort.
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L’heure de la décision pour le conseil d’administration
Avec un départ en cours de saison quasiment exclu, United devra probablement attendre l'été 2027 pour s'attacher la signature de Matanovic. Le club doit désormais décider s'il est prêt à répondre aux exigences strictes de Fribourg, qui l'évalue à 50 M£.
Carrick et la direction de United continueront de surveiller les performances de l'attaquant en Bundesliga au cours des prochains mois. Si Matanovic maintient son rythme de buts actuel, la liste de ses prétendants de premier plan pourrait facilement s'allonger.
En attendant, Manchester United devra négocier la suite de la saison avec ses options offensives actuelles. Carrick espérera que Sesko pourra laisser derrière lui ses problèmes de blessure afin de mener efficacement l'attaque, alors que United lutte sur plusieurs fronts.
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