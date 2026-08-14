Marcus Rashford est l’un de ceux qui donneront l’impression d’être une nouvelle recrue pour Manchester United, malgré sa présence au club depuis l’âge de sept ans. L’international anglais est réintégré au groupe après des prêts à Aston Villa et au FC Barcelone.

Le joueur de 28 ans cherchait un transfert définitif ailleurs mais, avec 426 apparitions et 138 buts sous le maillot de United, il est annoncé comme capable d’avoir un impact positif dans un environnement qu’il connaît bien.

Vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, Evra a ajouté au sujet de Rashford et de cette page qui se tourne à Manchester : « Je pense que les fans de United pardonnent. Ils pardonnent. Mais après, vous savez, il y a toute la pression sur les réseaux sociaux et des choses comme ça, je pense que [Matheus] Cunha s’en sort très bien.

« C’est à Marcus d’accepter que peut-être il n’est pas le premier choix. Moi, je ne suis pas le premier choix, mais je vais vous prouver, les gars, que lorsque je serai sur ce terrain, je saignerai et je mourrai pour Man United.

« Donc il doit juste être honnête avec lui-même. Mais les fans pardonnent. Certains, oui, sur les réseaux sociaux, vont faire du bruit, mais les vrais fans de United veulent vraiment que Marcus Rashford réussisse à United. »