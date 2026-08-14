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Manchester United reçoit le « meilleur » conseil pour le transfert de Victor Osimhen dans sa quête d’un attaquant, alors que Patrice Evra estime que les fans des Red Devils « pardonneraient » à l’enfant du club Marcus Rashford s’il revenait au bercail
L’international nigérian Osimhen affiche un impressionnant bilan de buts
Osimhen aurait intégré le radar du recrutement de United ces derniers temps, ses exploits dans le dernier tiers du terrain étant impossibles à ignorer. Il a goûté au sacre en Serie A tout en inscrivant 76 buts en quatre saisons à Naples.
Des standards individuels remarquables ont été maintenus en Turquie, avec 59 buts inscrits pour Gala en 74 apparitions. Il est lié par un contrat à Istanbul jusqu’en 2029, ce qui signifie qu’une offre énorme serait nécessaire pour que des discussions s’engagent.
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Ce dont Manchester United a besoin avant la date limite du mercato estival
Evra estime que Manchester United devrait être prêt à casser sa tirelire pour l’attaquant de 27 ans, avec Benjamin Sesko comme seul vrai numéro 9 dans l’effectif de Michael Carrick. S’exprimant auprès de GOAL en association avec Stake, l’ancien international français a déclaré au sujet de ce dont Manchester United a besoin avant qu’une nouvelle date limite ne passe : « Un attaquant, quelqu’un qui marque un but. Je pense que c’est ce que je regarde. C’est pourquoi, pour moi, Osimhen est le meilleur. Il en est l’exemple parfait.
« Casemiro va nous manquer, mais je crois en [Andrey] Santos et, d’après ce que j’ai vu en pré-saison, il peut faire quelque chose de bien là-bas. Et Bruno [Fernandes], il reste Bruno. [Patrick] Dorgu et [Bryan] Mbeumo jouent, on a Amad Diallo. Donc, offensivement, on a des choses.
« Défensivement, ils ont peut-être besoin de trouver une bonne alternative au poste d’arrière gauche. Peut-être un autre défenseur central. Harry Maguire, pour moi, fait son travail et vous savez, il est beaucoup critiqué, mais il vous montre sa résilience. Je pense qu’il faut peut-être trouver un bon arrière droit, un bon arrière droit capable d’apporter offensivement et défensivement. »
Pourquoi Rashford aura le sentiment d’être une nouvelle recrue pour Manchester United
Marcus Rashford est l’un de ceux qui donneront l’impression d’être une nouvelle recrue pour Manchester United, malgré sa présence au club depuis l’âge de sept ans. L’international anglais est réintégré au groupe après des prêts à Aston Villa et au FC Barcelone.
Le joueur de 28 ans cherchait un transfert définitif ailleurs mais, avec 426 apparitions et 138 buts sous le maillot de United, il est annoncé comme capable d’avoir un impact positif dans un environnement qu’il connaît bien.
Vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, Evra a ajouté au sujet de Rashford et de cette page qui se tourne à Manchester : « Je pense que les fans de United pardonnent. Ils pardonnent. Mais après, vous savez, il y a toute la pression sur les réseaux sociaux et des choses comme ça, je pense que [Matheus] Cunha s’en sort très bien.
« C’est à Marcus d’accepter que peut-être il n’est pas le premier choix. Moi, je ne suis pas le premier choix, mais je vais vous prouver, les gars, que lorsque je serai sur ce terrain, je saignerai et je mourrai pour Man United.
« Donc il doit juste être honnête avec lui-même. Mais les fans pardonnent. Certains, oui, sur les réseaux sociaux, vont faire du bruit, mais les vrais fans de United veulent vraiment que Marcus Rashford réussisse à United. »
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Calendrier de Manchester United 2026-2027 : pré-saison et ouverture de la Premier League
Rashford est resté sur le banc pendant que United battait Leeds aux tirs au but lors de son dernier match amical. Il pourrait avoir du temps de jeu lorsque Manchester United affrontera l’AC Milan de Christian Pulisic samedi.
Carrick enverra ensuite son équipe à la conquête de ses premiers points en Premier League dans la saison 2026-2027 lors d’un déplacement chez le promu Hull City le 22 août, avec la pression de remporter des trophées majeurs tout en étant engagé sur la scène nationale et européenne.
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