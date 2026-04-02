Manchester United reçoit des conseils « farfelus » concernant le transfert d'Harry Kane après avoir admis vouloir le vendre au Bayern Munich

Il n'y a aucune chance que Manchester United déboursent une telle somme pour cet attaquant vieillissant – même en tenant compte du palmarès de Kane –, mais le club pourrait être tenté d'envisager un transfert si ce redoutable attaquant entamait la dernière année de son contrat actuel.

Mick Brown, ancien responsable du recrutement des Red Devils, estime que Manchester United se poserait des questions si Kane devenait disponible. Il a déclaré à Football Insider : « L’avenir d’Harry Kane s’annonce intéressant. Beaucoup dépendra de ce qu’il souhaite faire, car tous ceux à qui l’on parle affirment qu’il est heureux au Bayern Munich, mais il semblerait désormais qu’il pourrait être tenté de partir.

« Quand des gens [comme Hoeness] tiennent ce genre de propos, bien sûr qu’on y prête attention. Si les négociations contractuelles ne se déroulent pas comme prévu et qu’ils pensent qu’il pourrait être tenté de partir en Arabie saoudite, qu’est-ce qui empêcherait un club de Premier League de se manifester ?

« Quel que ce soit, Manchester United peut-être ou n’importe quel autre club, si Kane envisage de quitter le Bayern de Munich, ils seraient fous de ne pas s’y intéresser. Il pourrait vouloir retourner en Angleterre et tenter de battre le record de Shearer, c’était le sujet de toutes les conversations lorsqu’il quittait Tottenham.

« À en croire les rumeurs, je pense qu’il est heureux au Bayern et que cela ne changera probablement pas, mais s’il y a la moindre suggestion qu’il pourrait partir, l’intérêt sera là. »