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Manchester United reçoit des conseils « farfelus » concernant le transfert d'Harry Kane après avoir admis vouloir le vendre au Bayern Munich
Les clauses de résiliation prévues dans le contrat de Kane ont expiré
Le Bayern a lié Kane par un contrat jusqu'à l'été 2027. Les clauses de libération prévues dans cet accord ont désormais expiré, ce qui signifie que le joueur de 32 ans ne peut plus être recruté par un club intéressé pour 57 millions de livres sterling (75 millions de dollars).
Une offre de renouvellement de contrat aurait été proposée à l'Allianz Arena, le champion d'Allemagne souhaitant s'assurer de conserver dans ses rangs un joueur qui a inscrit 133 buts en 136 apparitions. Il est toutefois admis qu'il pourrait s'avérer difficile de repousser les avances venues de l'étranger.
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Prix demandé : combien vaut Kane ?
Interrogé par le magazine « kicker » sur l’avenir de Kane, le président d’honneur Uli Hoeness a déclaré : « Il n’a pas levé sa clause libératoire, ce qui signifie qu’il est bel et bien sous contrat ici jusqu’à l’été 2027. D’après ce que j’entends et ce que je ressens, lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. On ne sait jamais quand un club saoudien va débarquer et mettre beaucoup d’argent sur la table… Mais il se sent vraiment chez lui. »
Hoeness a ajouté, au sujet du prix potentiel de Kane, alors que l'ancien attaquant de Tottenham ne montre aucun signe de ralentissement : « Alexander Isak, de Liverpool, a coûté 150 millions d'euros. S'il vaut 150 millions d'euros, alors Harry en vaut 250 millions. »
Manchester United pourrait-il se remettre à s'intéresser à Kane ?
Il n'y a aucune chance que Manchester United déboursent une telle somme pour cet attaquant vieillissant – même en tenant compte du palmarès de Kane –, mais le club pourrait être tenté d'envisager un transfert si ce redoutable attaquant entamait la dernière année de son contrat actuel.
Mick Brown, ancien responsable du recrutement des Red Devils, estime que Manchester United se poserait des questions si Kane devenait disponible. Il a déclaré à Football Insider : « L’avenir d’Harry Kane s’annonce intéressant. Beaucoup dépendra de ce qu’il souhaite faire, car tous ceux à qui l’on parle affirment qu’il est heureux au Bayern Munich, mais il semblerait désormais qu’il pourrait être tenté de partir.
« Quand des gens [comme Hoeness] tiennent ce genre de propos, bien sûr qu’on y prête attention. Si les négociations contractuelles ne se déroulent pas comme prévu et qu’ils pensent qu’il pourrait être tenté de partir en Arabie saoudite, qu’est-ce qui empêcherait un club de Premier League de se manifester ?
« Quel que ce soit, Manchester United peut-être ou n’importe quel autre club, si Kane envisage de quitter le Bayern de Munich, ils seraient fous de ne pas s’y intéresser. Il pourrait vouloir retourner en Angleterre et tenter de battre le record de Shearer, c’était le sujet de toutes les conversations lorsqu’il quittait Tottenham.
« À en croire les rumeurs, je pense qu’il est heureux au Bayern et que cela ne changera probablement pas, mais s’il y a la moindre suggestion qu’il pourrait partir, l’intérêt sera là. »
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Les Red Devils ont investi dans d'autres options offensives
Kane a déjà figuré sur la liste des recrues potentielles de Manchester United par le passé, mais aucun accord n’a jamais pu être trouvé avec les Spurs, rivaux de Premier League. Le club a continué à investir massivement dans des attaquants – notamment Rasmus Hojlund et Benjamin Sesko –, mais serait ravi de saisir toute occasion de faire revenir Kane, détenteur de plusieurs records, dans son pays natal.