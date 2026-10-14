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Manchester United publie un communiqué émouvant après le décès de la mère de Koke, capitaine de l’Atlético de Madrid, avant un match de Ligue des champions
Manchester United se joint à l’Atlético pour rendre hommage à la mère de Koke
Le football européen s’est uni dans le deuil mardi après la mort d’Ana Merodio Borja, mère de Koke, capitaine de l’Atlético de Madrid, et de Borja Resurreccion, entraîneur adjoint de l’équipe Juvenil A. Survenu à Madrid le matin du match, ce décès a conduit Koke à déclarer forfait pour la rencontre de Ligue des champions face à Manchester United.
Des hommages ont été rendus au stade Metropolitano lors des rencontres des jeunes et de l’équipe première. Une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi du match de Youth League de l’UEFA, remporté 3-0 par l’Atlético, puis avant celui de la rencontre de Ligue des champions. Les joueurs portaient un brassard noir, tandis que le drapeau rouge et blanc du stade était en berne en signe de respect.
Manchester United s’est associé à ces hommages en invitant ses supporters ayant fait le déplacement à observer la minute de silence aux côtés des supporters locaux pour rendre hommage à la famille Resurreccion.
- Alterphotos
Les clubs présentent leurs condoléances dans des communiqués touchants
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux avant le coup d’envoi, Manchester United a exprimé sa solidarité : « Manchester United est attristé par le décès d’Ana Merodio Borja, mère bien-aimée du capitaine de l’Atletico de Madrid, Koke, et de Borja Resurreccion, entraîneur adjoint des moins de 19 ans. Nous présentons nos condoléances à la famille en ces moments difficiles et invitons les supporters à se joindre aux deux équipes pour observer une minute de silence avant le coup d’envoi ce soir. »
L’Atlético Madrid a également publié un communiqué officiel confirmant que l’UEFA avait autorisé ces hommages. « Ce soir, avant le début de notre match de Ligue des champions contre Manchester United, une minute de silence sera observée en mémoire d’Ana Merodio Borja, mère de notre capitaine Koke, décédée ce matin à Madrid », a indiqué le club. « Notre club a demandé à l’UEFA l’autorisation d’observer une minute de silence lors du match de l’équipe première ainsi que de celui de l’UEFA Youth League, et de permettre aux joueurs de porter un brassard noir. »
Le club espagnol a ajouté : « En outre, en signe de respect pour sa mémoire, le drapeau rouge et blanc du Riyadh Air Metropolitano est en berne. L’Atlético de Madrid souhaite présenter ses plus sincères condoléances à toute sa famille et à tous ses amis, et tout particulièrement à Koke, capitaine de l’équipe première, et à Borja Resurrección, entraîneur adjoint de l’équipe Juvenil A. Qu’elle repose en paix. »
Soirée désastreuse sur le terrain pour l’équipe de Carrick
Sur le terrain, la soirée a été difficile pour l’équipe de Carrick : réduit à dix, Manchester United s’est incliné 2-0 au stade Metropolitano. Pablo Barrios a donné l’avantage à l’Atlético après seulement 50 secondes de jeu, avant qu’Ademola Lookman ne double la mise en seconde période.
La soirée de Manchester United s’est encore compliquée lorsque Leny Yoro a été expulsé. Cette défaite a porté à cinq matches la série sans victoire de Manchester United, toutes compétitions confondues, aggravant un début de saison déjà difficile.
- Getty Images Sport
La pression monte sur Manchester United, en pleine série de matches sans victoire
Cette défaite accentue la pression sur Carrick, appelé à redresser les résultats. Avec seulement six points pris lors de ses six premiers matches de Premier League, Manchester United connaît son pire début de saison en première division depuis 40 ans. Le club avait auparavant battu Sabah 4-0 en Europe et l’Atlético 2-1 en présaison, mais sa mauvaise passe actuelle représente un sérieux défi pour l’entraîneur et son groupe.
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