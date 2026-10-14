Le football européen s’est uni dans le deuil mardi après la mort d’Ana Merodio Borja, mère de Koke, capitaine de l’Atlético de Madrid, et de Borja Resurreccion, entraîneur adjoint de l’équipe Juvenil A. Survenu à Madrid le matin du match, ce décès a conduit Koke à déclarer forfait pour la rencontre de Ligue des champions face à Manchester United.

Des hommages ont été rendus au stade Metropolitano lors des rencontres des jeunes et de l’équipe première. Une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi du match de Youth League de l’UEFA, remporté 3-0 par l’Atlético, puis avant celui de la rencontre de Ligue des champions. Les joueurs portaient un brassard noir, tandis que le drapeau rouge et blanc du stade était en berne en signe de respect.

Manchester United s’est associé à ces hommages en invitant ses supporters ayant fait le déplacement à observer la minute de silence aux côtés des supporters locaux pour rendre hommage à la famille Resurreccion.



