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Manchester United prépare une offre de 60 millions de livres sterling pour sa cible prioritaire Lewis Hall alors que Fabrizio Romano confirme que le transfert est « approuvé »
Grande offensive pour Hall
Selon TEAMtalk, Manchester United se prépare à formaliser une offre d'ouverture de 60 M£ pour recruter Hall, latéral gauche de Newcastle. L'indemnité de transfert ferait de Hall la recrue la plus chère du club lors du mercato estival, devant Andrey Santos, arrivé précédemment pour 50 M£ (48 M£ plus 2 M£ de bonus). La décision de se lancer sur le jeune défenseur fait suite au feu vert de la direction interne d'Old Trafford pour renforcer son arrière-garde.
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Romano confirme l’intérêt de Manchester United
Le journaliste spécialiste des transferts Romano a confirmé le sérieux intérêt de Manchester United pour le défenseur de Newcastle via sa chaîne YouTube. Il a déclaré : « Beaucoup de questions sur Lewis Hall et Manchester United. Je vous l’ai déjà dit en juin et je maintiens mes informations.
« Man Utd apprécie vraiment Lewis Hall et Man Utd considère Lewis Hall comme un joueur idéal qu’ils aimeraient ajouter à leur effectif. Donc, Lewis Hall est sur la liste de Manchester United, c’est certain, et c’est un joueur validé en interne à Manchester United. Mais, selon mes informations, Newcastle va leur compliquer la tâche. Newcastle ne veut pas vendre Lewis Hall.
« Newcastle a déjà gagné beaucoup d’argent cet été grâce à Tonali, Gordon et Bruno Guimaraes… Il (Guimaraes) est attendu à Arsenal cet été. Nous devons attendre l’accord entre clubs, mais le dossier évolue dans la bonne direction. Bruno veut aller à Arsenal.
« Donc, Newcastle veut garder Lewis Hall et Newcastle ne veut pas vendre le joueur. C’est l’indication, c’est le message. Ensuite, si vous me demandez si Man Utd le considère comme une cible prioritaire ? Oui. Man Utd a des contacts pour comprendre la situation de Lewis Hall ? Oui, absolument. Mais ensuite, il y a Newcastle et donc, avant de dire que Man Utd va tout tenter, nous devons comprendre la position et l’attitude de Newcastle. »
Exode à St James’ Park
L’exode des talents de Newcastle se poursuit après le départ d’Alexander Isak l’été précédent, aggravé par les départs d’Anthony Gordon, de Sandro Tonali et de l’entraîneur Eddie Howe cet été. Manchester United prévoit de profiter de cette instabilité persistante à St James' Park, Romano confirmant que les dirigeants d’Old Trafford ont l’intention d’accélérer fortement avant la date limite. Il a poursuivi : « C’est une affaire à suivre, c’est certain, car Manchester United n’a pas terminé son mercato. C’est clair. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire en juin et en juillet, mais ils n’ont pas terminé leur mercato et nous sommes maintenant en août. »
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Le match d’ouverture de la saison approche à grands pas
United lancera la nouvelle saison 2026-2027 de Premier League par un déplacement chez le promu Hull City le 22 août. Newcastle disputera un match d'ouverture compliqué contre Liverpool à St James' Park le lendemain. Les deux clubs sont désormais engagés dans une course contre la montre pour boucler leur mercato avant le coup d'envoi de ces premières rencontres.
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