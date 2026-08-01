Le journaliste spécialiste des transferts Romano a confirmé le sérieux intérêt de Manchester United pour le défenseur de Newcastle via sa chaîne YouTube. Il a déclaré : « Beaucoup de questions sur Lewis Hall et Manchester United. Je vous l’ai déjà dit en juin et je maintiens mes informations.

« Man Utd apprécie vraiment Lewis Hall et Man Utd considère Lewis Hall comme un joueur idéal qu’ils aimeraient ajouter à leur effectif. Donc, Lewis Hall est sur la liste de Manchester United, c’est certain, et c’est un joueur validé en interne à Manchester United. Mais, selon mes informations, Newcastle va leur compliquer la tâche. Newcastle ne veut pas vendre Lewis Hall.

« Newcastle a déjà gagné beaucoup d’argent cet été grâce à Tonali, Gordon et Bruno Guimaraes… Il (Guimaraes) est attendu à Arsenal cet été. Nous devons attendre l’accord entre clubs, mais le dossier évolue dans la bonne direction. Bruno veut aller à Arsenal.

« Donc, Newcastle veut garder Lewis Hall et Newcastle ne veut pas vendre le joueur. C’est l’indication, c’est le message. Ensuite, si vous me demandez si Man Utd le considère comme une cible prioritaire ? Oui. Man Utd a des contacts pour comprendre la situation de Lewis Hall ? Oui, absolument. Mais ensuite, il y a Newcastle et donc, avant de dire que Man Utd va tout tenter, nous devons comprendre la position et l’attitude de Newcastle. »



