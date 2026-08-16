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Manchester United prépare un transfert surprise pour une star du Bayern Munich, tandis que Michael Carrick cherche à renforcer sa défense
Manchester United vise des renforts défensifs après l’échec du dossier Milan
Manchester United aurait inscrit Kim sur sa liste de cibles pour le mercato, alors que le club cherche à conclure son recrutement estival en beauté sur le plan défensif. Malgré un mercato relativement calme, qui a vu Youri Tielemans et Andrey Santos arriver à Old Trafford, la direction sait que l’effectif a encore besoin de retouches pour rivaliser au plus haut niveau.
L’urgence de recruter un nouveau défenseur central découle des problèmes physiques persistants autour de Lisandro Martinez et Leny Yoro. Alors que Harry Maguire fêtera ses 34 ans au cours de la saison actuelle, Carrick serait déterminé à s’attacher les services d’un partenaire à long terme pour ses plus jeunes stars. Kim, qui a rejoint le Bayern pour 50 M€ en provenance de Naples en 2023, est considéré comme le profil idéal pour apporter de l’autorité et de la vitesse à un secteur qui a récemment été démantelé par l’AC Milan de Ruben Amorim en Pologne.
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Kim Min-jae revient dans le viseur d'Old Trafford
Bayern Insider et Christian Falk suggèrent que Manchester United surveille de très près la situation du joueur de 29 ans en Bavière. Falk a souligné que, si l’intérêt est concret, le joueur est actuellement concentré sur l’idée de retrouver sa place dans le onze de départ de Vincent Kompany. Le défenseur a perdu son statut indiscutable de titulaire durant la seconde moitié de la saison dernière, mais il reste un atout de grande valeur pour le géant de la Bundesliga dans sa quête de gloire en Ligue des champions.
Falk a déclaré : « Il y a une part de vérité dans les informations autour de l’intérêt de Manchester United pour Kim Min-jae. Comme je l’ai déjà mentionné auparavant avec Bayern Insider, l’international sud-coréen figure sur la liste de United. Ils surveillent toujours sa situation au Bayern Munich. Cela dit, Kim Min-jae est très clair à l’heure actuelle sur le fait qu’il veut rester au Bayern et que son rôle actuel au club lui convient. »
La position du Bayern sur la star sud-coréenne
Le rapport ajoute que le Bayern est réticent à sanctionner le départ de Kim, surtout avec Kompany qui a fixé comme objectif officiel de remporter la Ligue des champions cette saison. Le club sait que pour mener une campagne exigeante sur plusieurs fronts, il faut disposer d’un effectif profond. Vendre Kim laisserait le géant bavarois dangereusement à court de solutions en défense, l’obligeant à s’appuyer uniquement sur Jonathan Tah et Dayot Upamecano comme seuls défenseurs centraux seniors pendant toute l’année.
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United se prépare pour l’ouverture de la Premier League
Alors que les discussions autour du transfert se poursuivent, Carrick doit se concentrer sur l’avenir immédiat alors que Manchester United prépare son premier match de Premier League contre Hull City. Maguire et Yoro devraient débuter la rencontre, surtout après que Martinez a subi une nouvelle blessure lors de la défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde.
Manchester United aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Kim dès 2023 avant qu’il ne choisisse le géant allemand, et Carrick espérera que cette deuxième tentative s’avérera plus fructueuse.
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