Manchester United aurait inscrit Kim sur sa liste de cibles pour le mercato, alors que le club cherche à conclure son recrutement estival en beauté sur le plan défensif. Malgré un mercato relativement calme, qui a vu Youri Tielemans et Andrey Santos arriver à Old Trafford, la direction sait que l’effectif a encore besoin de retouches pour rivaliser au plus haut niveau.

L’urgence de recruter un nouveau défenseur central découle des problèmes physiques persistants autour de Lisandro Martinez et Leny Yoro. Alors que Harry Maguire fêtera ses 34 ans au cours de la saison actuelle, Carrick serait déterminé à s’attacher les services d’un partenaire à long terme pour ses plus jeunes stars. Kim, qui a rejoint le Bayern pour 50 M€ en provenance de Naples en 2023, est considéré comme le profil idéal pour apporter de l’autorité et de la vitesse à un secteur qui a récemment été démantelé par l’AC Milan de Ruben Amorim en Pologne.