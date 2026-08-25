Manchester United a officiellement annoncé l’arrivée de Baleba, mais ses affaires avec Brighton ne sont peut-être pas encore terminées. Des discussions ont déjà commencé concernant un éventuel transfert de Kadioglu pour 50 M£.

La direction d’Old Trafford a identifié le défenseur comme sa cible prioritaire pour le poste d’arrière gauche. Un précédent rapport de Turkiye suggérait que le club préparait une offre de 40 M£, mais le prix demandé semble avoir augmenté. Des informations parues dans les médias turcs indiquaient également que l’ancien club de Kadioglu, Fenerbahce, doit recevoir 10 % de tout futur montant de transfert, ce qui pourrait expliquer la valorisation plus élevée réclamée par Brighton.