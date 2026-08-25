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Manchester United prépare un transfert de 50 millions de livres pour le défenseur de Brighton Ferdi Kadioglu après la signature de Carlos Baleba
Manchester United vise une deuxième offensive sur Brighton
Manchester United a officiellement annoncé l’arrivée de Baleba, mais ses affaires avec Brighton ne sont peut-être pas encore terminées. Des discussions ont déjà commencé concernant un éventuel transfert de Kadioglu pour 50 M£.
La direction d’Old Trafford a identifié le défenseur comme sa cible prioritaire pour le poste d’arrière gauche. Un précédent rapport de Turkiye suggérait que le club préparait une offre de 40 M£, mais le prix demandé semble avoir augmenté. Des informations parues dans les médias turcs indiquaient également que l’ancien club de Kadioglu, Fenerbahce, doit recevoir 10 % de tout futur montant de transfert, ce qui pourrait expliquer la valorisation plus élevée réclamée par Brighton.
Brighton se prépare à un possible départ
La probabilité que ce transfert se concrétise s'est intensifiée ces derniers jours à la suite de développements à Brighton. Des informations ont émergé selon lesquelles le club est sur le point de recruter le latéral gauche Jaouen Hadjam en provenance du club suisse des Young Boys, ce qui indique qu'il se prépare à une vie sans Kadioglu.
Fabian Hurzeler doit s'exprimer devant les médias plus tard cette semaine avant leur match retour contre Tromso, ce qui pourrait apporter davantage d'éclaircissements sur la situation. Kadioglu a rejoint Brighton en août 2024 pour 24 M£. Bien que des blessures aient limité son temps de jeu lors de sa première saison, il a disputé 42 matches toutes compétitions confondues au cours de la saison 2025/26, s'imposant clairement comme l'option privilégiée sur le côté gauche de la défense.
Difficultés sur le terrain pour Manchester United
Manchester United bénéficie d’une pause en milieu de semaine après sa lourde défaite contre Hull City samedi, ce qui s’avérera précieux pour Michael Carrick et son groupe. Le duo du milieu composé d’Andrey Santos et de Youri Tielemans a beaucoup peiné durant le match, ce qui pourrait entraîner le retour de Kobbie Mainoo dans le onze de départ.
Cependant, tout impact immédiat des nouvelles recrues devra peut-être attendre. Baleba soigne actuellement une blessure à la cheville, ce qui signifie qu’il sera probablement indisponible pour faire ses débuts pendant quelques semaines. De même, Kadioglu a manqué la victoire contre Aston Villa dimanche en raison d’une blessure mineure, après avoir joué 87 minutes quelques jours plus tôt.
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Quelle suite pour Manchester United ?
Manchester United cherchera à rebondir après son décevant week-end d’ouverture lors de son déplacement sur la pelouse d’Ipswich Town. Carrick et son staff technique doivent trouver des solutions sur le terrain pendant que l’équipe chargée du recrutement s’efforce de finaliser le dossier Kadioglu. Les supporters attendront avec impatience de nouvelles informations sur cette offensive à 50 millions de livres sterling avant la fermeture officielle du mercato.
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