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Manchester United prépare un double coup de maître pour recruter Sandro Tonali, actuellement à Newcastle, et une autre star de l’Atalanta, alors que la reconstruction estivale du club débute sous la direction de Michael Carrick
Carrick vise le milieu de terrain italien
Selon Sky Italia, les Red Devils auraient identifié Tonali comme cible prioritaire pour renforcer leur milieu de terrain. L’ancien joueur de l’AC Milan a été un pilier des Magpies, disputant 53 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 11 en Ligue des champions. Mais Newcastle se dirige vers une non-qualification européenne, et Manchester United espère séduire l’international italien en lui promettant un niveau de compétition plus élevé à Old Trafford.
Pour autant, recruter Tonali s’annonce complexe : les Magpies ne semblent pas disposés à céder l’un de leurs atouts majeurs à un concurrent direct en Premier League. Conscient de ses qualités techniques et de sa régularité, United pourrait toutefois devoir dépasser son budget de transfert actuel pour un seul poste afin de convaincre les dirigeants nordistes.
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Ederson dans le viseur d’Old Trafford
Outre Tonali, Manchester United est en pole position pour s’attacher les services d’Ederson, l’actuel milieu de terrain de l’Atalanta Bergame. Âgé de 26 ans, le Brésilien a brillé lors de la saison 2025-2026, compilant 41 matchs, trois buts et deux passes décisives. Selon toute vraisemblance, il devrait quitter la Serie A après quatre années couronnées de succès.
L’Atlético Madrid, qui suit depuis longtemps ce milieu formé à Salernitana, reste en embuscade. Selon le journaliste Nicolo Schira, Manchester United serait prêt à mettre 45 millionsd’eurossurla table pour devancer les Madrilènes. Si l’Atlético a déjà trouvé un accord salarial avec le joueur, le club colchonero n’a pas encore satisfait aux exigences financières de l’Atalanta, laissant à Carrick une fenêtre de tir favorable.
La priorité est désormais donnée à la refonte du milieu de terrain.
Ce double coup de maître s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renouveler complètement le milieu de terrain. Avec le départ de Casemiro à la fin de la saison, le département recrutement cherche des profils dynamiques capables de mettre en œuvre le style de jeu de Carrick. La polyvalence d’Ederson et la grande vision du jeu de Tonali sont perçues comme la combinaison idéale pour propulser United de nouveau dans la course au titre.
Le club presse pour finaliser ces transactions avant le départ en tournée estivale, convaincu que recruter des valeurs sûres des deux championnats limitera les risques et élèvera immédiatement le niveau de l’effectif.
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Les plans de contingence sont prêts
Si le dossier Tonali venait à s’enliser, Manchester United aurait déjà préparé le terrain pour d’autres recrues. Cela inclut un intérêt de longue date pour la pépite de Brighton, Carlos Baleba, vu comme le successeur naturel de Casemiro, dont le départ semble imminent. Le milieu camerounais est dans le viseur des recruteurs depuis des mois, le club souhaitant explorer toutes les pistes.
Si le club privilégie toujours le duo Tonali-Ederson, la direction garde un œil sur les coûts. Adam Wharton et Elliot Anderson font aussi partie de la short-list, afin d’offrir à Carrick un effectif rajeuni capable de répondre aux exigences d’un calendrier chargé en Premier League et en Ligue des champions la saison prochaine.