Selon Sky Italia, les Red Devils auraient identifié Tonali comme cible prioritaire pour renforcer leur milieu de terrain. L’ancien joueur de l’AC Milan a été un pilier des Magpies, disputant 53 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 11 en Ligue des champions. Mais Newcastle se dirige vers une non-qualification européenne, et Manchester United espère séduire l’international italien en lui promettant un niveau de compétition plus élevé à Old Trafford.

Pour autant, recruter Tonali s’annonce complexe : les Magpies ne semblent pas disposés à céder l’un de leurs atouts majeurs à un concurrent direct en Premier League. Conscient de ses qualités techniques et de sa régularité, United pourrait toutefois devoir dépasser son budget de transfert actuel pour un seul poste afin de convaincre les dirigeants nordistes.



