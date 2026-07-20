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Manchester United prend l’avantage sur Arsenal dans la course à la signature d’un milieu de terrain français, alors que le joueur envisage un transfert en Premier League
Les Red Devils devancent Arsenal dans la course à Kone
Manchester United manifeste un vif intérêt pour Kone et détient actuellement l'avantage sur ses rivaux de Premier League dans la course pour recruter le milieu de terrain. Âgé de 25 ans, ce dernier est devenu une cible prioritaire pour les dirigeants d'Old Trafford, qui cherchent à renforcer leur effectif au milieu de terrain en vue de la Coupe du monde 2026.
Selon L'Équipe, Arsenal reste fermement dans la course pour l'ancien joueur de Toulouse, dont le nom circule depuis plusieurs mois. Cependant, les Red Devils auraient une longueur d'avance à ce stade des négociations. Le journal français ajoute que le club d'Old Trafford en a fait une priorité absolue et que le joueur se montre ouvert à un transfert dans le nord de l'Angleterre.
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Un joueur cherche à s’engager auprès d’un grand club européen bien établi.
Kone se trouve sans doute à un tournant de sa carrière après avoir passé deux saisons dans la capitale italienne avec l'AS Rome. Au cours de son passage en Serie A, il a disputé 82 matches et joué un rôle essentiel dans la récente troisième place de l'AS Rome, qui a totalisé 73 points.
La Premier League exerce une forte attraction sur le joueur, qui voit l’Angleterre comme sa destination de prédilection. Si l’Inter Milan est depuis longtemps pressenti comme intéressé, la puissance financière et le prestige de l’élite anglaise semblent avoir fait pencher la balance en faveur de l’Angleterre pour le milieu de terrain.
Manchester United prend son temps avant de finaliser un accord
Comme beaucoup de clubs pendant ce mercato estival perturbé par la Coupe du monde, Manchester United entend prendre son temps sur ce dossier, en examinant soigneusement l’opération potentielle et en veillant à ne pas surpayer l’international français.
Kone occupe néanmoins une place de choix sur la short-list des renforts au milieu de terrain établie par les décideurs mancuniens, et le joueur lui-même se montrerait, selon certaines sources, favorable à un transfert dans le nord-ouest de l’Angleterre. Idéalement, Kone souhaiterait que son avenir soit réglé rapidement, même s’il n’y a aucune garantie que ce calendrier soit respecté.
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Un vif intérêt est manifesté dans toute la Premier League.
Si Manchester United et les Gunners sont les clubs les plus en vue associés à Kone, ils ne sont pas les seuls à se l’intéresser. Deux autres clubs de Premier League, dont l’identité n’a pas encore été révélée, ont également manifesté un vif intérêt pour le Français. Cet engouement général souligne la cote montante de Kone, après 19 sélections avec les Bleus et une prestation honorable lors du parcours de la France jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde cet été.
Le milieu de terrain, visiblement ému après la défaite 2-0 de la France face à l'Espagne en demi-finale, a offert l'un des images fortes du tournoi pour les Bleus. Après un temps de réflexion et de récupération, Kone se concentre désormais pleinement sur son avenir professionnel.
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