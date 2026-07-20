Manchester United manifeste un vif intérêt pour Kone et détient actuellement l'avantage sur ses rivaux de Premier League dans la course pour recruter le milieu de terrain. Âgé de 25 ans, ce dernier est devenu une cible prioritaire pour les dirigeants d'Old Trafford, qui cherchent à renforcer leur effectif au milieu de terrain en vue de la Coupe du monde 2026.

Selon L'Équipe, Arsenal reste fermement dans la course pour l'ancien joueur de Toulouse, dont le nom circule depuis plusieurs mois. Cependant, les Red Devils auraient une longueur d'avance à ce stade des négociations. Le journal français ajoute que le club d'Old Trafford en a fait une priorité absolue et que le joueur se montre ouvert à un transfert dans le nord de l'Angleterre.



