Interrogé sur la possibilité de reconquérir le titre de l’élite anglaise d’ici la fin des années 2020, Bruce, qui a remporté trois titres de Premier League durant sa carrière de joueur, a déclaré à GOAL en collaboration avec Free Bets, le site de référence des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni : « Eh bien, je dois être d’une honnêteté brutale. Quand je regarde le travail d’Arsenal et la manière dont le club est géré depuis trois, quatre, cinq ans, ils ont clairement, avec Mikel [Arteta], choisi celui qu’ils voulaient voir revenir, et ils l’ont fait, avec une récompense à la clé.

« Je pense que ce qu’ils ont fait sur le marché des transferts, avec les deux joueurs qu’ils ont fait venir, les améliore, ce qui est toujours difficile à faire. Il faut donc tirer son chapeau à Arsenal. C’est l’équipe à battre.

« Est-ce que Man U peut les rattraper dans les deux ou trois prochaines années ? Cela doit être l’objectif. Quand Fergie essayait de détrôner Liverpool, personne ne pouvait l’imaginer pendant quelques années. Finalement, ils y sont arrivés, et je pense que cela doit toujours être l’objectif.

« Écoutez, quand vous êtes à Man United, vous devez viser le titre dans ce pays. Point final, c’est comme ça. C’est l’exigence quand on joue pour Manchester United, et même s’ils ne sont qu’à deux ou trois ans, je pense toujours qu’ils sont encore très loin d’Arsenal à l’heure actuelle.

« Mais l’an dernier, l’été dernier, ils ont amélioré leur ligne d’attaque. Cette année, ils ont renforcé leur ligne défensive. Alors espérons qu’ils puissent progresser et se mêler à la lutte. Espérons-le. Je ne pense pas que ce sera possible, mais terminer dans les places européennes doit certainement être un prérequis si vous êtes un joueur de Man U. »