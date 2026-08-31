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Manchester United peut-il rattraper Arsenal en trois ans ? Les Red Devils sont « loin du compte », estime l’ancien capitaine Steve Bruce au sujet de leurs chances de remporter la Premier League
Manchester United a ramené l’optimisme à Old Trafford
Après être remonté dans le top 4 la saison dernière et avoir décroché au passage une qualification pour la Ligue des champions, l’espoir et l’optimisme sont de retour à Old Trafford. Il était question d’une éventuelle lutte pour le titre à l’approche de la saison 2026-2027.
Une décevante défaite 2-0 sur le terrain du promu Hull City, lors du week-end d’ouverture, a quelque peu tempéré cet enthousiasme. United a été mené face à Ipswich lors de sa dernière sortie, mais s’est ressaisi pour aller chercher trois précieux points avec une victoire 5-2.
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Manchester United continue de dépenser sur le marché des transferts
Des renforts ont été trouvés lors du mercato estival, avec les arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans, tandis que Carlos Baleba apportera davantage de jambes dans l’entrejeu une fois totalement remis de sa blessure.
Des questions se posent toujours quant à la solidité défensive de Manchester United pour soutenir une candidature à la première place, tandis que Benjamin Sesko reste le seul véritable avant-centre senior inscrit dans l’effectif du club.
Il reste clairement du travail pour que les succès de l’ère Ferguson soient reproduits, alors que Manchester City, Liverpool et Arsenal ont dominé la scène nationale au cours de la dernière décennie environ, mais United se rapproche-t-il ?
Manchester United remportera-t-il le titre de Premier League dans les trois prochaines années ?
Interrogé sur la possibilité de reconquérir le titre de l’élite anglaise d’ici la fin des années 2020, Bruce, qui a remporté trois titres de Premier League durant sa carrière de joueur, a déclaré à GOAL en collaboration avec Free Bets, le site de référence des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni : « Eh bien, je dois être d’une honnêteté brutale. Quand je regarde le travail d’Arsenal et la manière dont le club est géré depuis trois, quatre, cinq ans, ils ont clairement, avec Mikel [Arteta], choisi celui qu’ils voulaient voir revenir, et ils l’ont fait, avec une récompense à la clé.
« Je pense que ce qu’ils ont fait sur le marché des transferts, avec les deux joueurs qu’ils ont fait venir, les améliore, ce qui est toujours difficile à faire. Il faut donc tirer son chapeau à Arsenal. C’est l’équipe à battre.
« Est-ce que Man U peut les rattraper dans les deux ou trois prochaines années ? Cela doit être l’objectif. Quand Fergie essayait de détrôner Liverpool, personne ne pouvait l’imaginer pendant quelques années. Finalement, ils y sont arrivés, et je pense que cela doit toujours être l’objectif.
« Écoutez, quand vous êtes à Man United, vous devez viser le titre dans ce pays. Point final, c’est comme ça. C’est l’exigence quand on joue pour Manchester United, et même s’ils ne sont qu’à deux ou trois ans, je pense toujours qu’ils sont encore très loin d’Arsenal à l’heure actuelle.
« Mais l’an dernier, l’été dernier, ils ont amélioré leur ligne d’attaque. Cette année, ils ont renforcé leur ligne défensive. Alors espérons qu’ils puissent progresser et se mêler à la lutte. Espérons-le. Je ne pense pas que ce sera possible, mais terminer dans les places européennes doit certainement être un prérequis si vous êtes un joueur de Man U. »
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Calendrier de Manchester United 2026-2027 : date du derby et de la Ligue des champions
Il pourrait encore y avoir du mouvement du côté des arrivées à Old Trafford avant la fermeture du mercato estival. Carrick sait qu’il a besoin d’un effectif plus étoffé à sa disposition afin de lutter sur plusieurs fronts.
Le fait d’avoir enfin lancé leur saison contre Ipswich devrait aider à renforcer la confiance dans la moitié rouge de Manchester, avec un déplacement à Everton au programme ensuite avant un retour en Ligue des champions face à Sabah et la réception de City pour le premier derby de la saison 2026-27.
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