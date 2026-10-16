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Manchester United perd la bataille d’« ego » autour de JJ Gabriel : le prodige de 16 ans se dirige vers la sortie, mais un champion de Premier League assure que le club conserve un « attrait » mondial
Gabriel attend toujours de faire ses débuts en match officiel
Gabriel, qui avait disputé à 15 ans un match amical de présaison contre l’Atlético de Madrid avec Manchester United, aurait fini par se lasser d’attendre ses débuts en match officiel à Old Trafford. Le règlement de la Premier League l’avait empêché de franchir ce cap la saison dernière.
Un premier match avec l’équipe première en 2026-2027 avait été envisagé, peut-être dans une coupe nationale, mais le jeune joueur cherche désormais à partir. Il est déjà passé par Chelsea, Arsenal et West Ham.
Des questions ont parfois été soulevées sur la manière dont il est encadré et conseillé par son père Joe O'Cearuill, ancien international de la République d’Irlande. Des interventions extérieures influencent manifestement la trajectoire de la carrière de ce jeune joueur considéré comme l’un des plus grands espoirs.
Manchester United espérait convaincre Gabriel et sa famille que le « Théâtre des rêves » reste le meilleur endroit pour s’épanouir. La célèbre pépinière de talents du club a déjà produit des joueurs comme Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes et Marcus Rashford.
Sous Sir Alex Ferguson, le club, sacré 13 fois champion de Premier League, a également su attirer dans ses rangs les meilleurs jeunes talents du monde entier, notamment des futures stars comme Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney.
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Manchester United peut-il encore attirer les meilleurs talents du monde entier ?
Manchester United attire-t-il toujours autant, ou le feuilleton Gabriel laisse-t-il penser que le club a perdu une partie de son aura ? Interrogé à ce sujet, Parker, vainqueur de la Premier League, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec FreeBets, a déclaré à GOAL : « Je pense que Manchester United aura toujours cet attrait. Si vous voulez accomplir quelque chose, remporter un titre, vous allez à Manchester United, parce que vous savez que, si vous y parvenez, ce sera énorme. Tout le monde dans le monde le saura. Tout le monde connaît le club, sait ce que vous y accomplissez et sait qui vous êtes. Il n’y a pas de meilleur endroit où aller. Le club n’a certainement pas perdu de son attrait. »
« En ce moment, quand les gens parlent de United, ils parlent de ce qui se passe à la direction, et c’est embarrassant pour le club. C’est ce que les gens voient, et cet aspect-là pose problème. »
« Est-ce que les joueurs regardent cela avant de signer ? Un bon agent le fera, quel que soit ce qu’il peut gagner dans l’opération. Il examinera la situation pour son client et lui dira : “Je ne pense pas que le club soit dans la meilleure situation. Peut-être faudrait-il envisager une autre option.” »
« Ce joueur peut être prêt à tout pour pouvoir simplement inscrire sur son CV qu’il a joué là-bas. Je pense que [Matheus] Cunha était dans cet état d’esprit : il avait hâte d’y arriver. C’est pour cela qu’il sera aimé. Quand il joue, ça se voit chez lui. Parfois, ce qu’il fait n’est pas juste, mais on comprend où il en est. Mettez-le dans une équipe de Manchester United qui joue les premiers rôles et vous voudrez toujours l’avoir, parce que vous savez ce qu’il va vous apporter. C’est ça, Manchester United. »
« Il faut être régulier à chaque match, parce que chaque match est différent. Il faut gagner la bataille avant de pouvoir gagner la guerre, surtout à l’extérieur. C’est à cela qu’ils doivent faire face, et il en a toujours été ainsi pour le club. La différence, c’est que le club est loin d’être aussi préparé à ces situations qu’il l’était il y a quelques années avec Sir Alex. Depuis, le club n’a plus vraiment été à ce niveau. »
« Plus personne ne dira cela, parce que je pense que tout le monde est devenu un peu plus raisonnable. Si vous vous séparez de Michael Carrick et que quelqu’un affirme qu’il faut recruter un entraîneur de classe mondiale, vous devez l’arrêter et lui rappeler qu’ils en ont déjà eu au moins deux avec [Jose] Mourinho et LvG [Louis van Gaal], et que même eux se sont heurtés aux problèmes. »
« Le problème ne venait pas toujours du vestiaire, mais de ce qui se passait au-dessus. Je pense donc qu’il faut prendre les bonnes décisions, définir la bonne démarche, le bon projet et la direction à suivre. Ils ne l’ont pas fait. »
Pourquoi Manchester United s’apprête à perdre un grand espoir
Parker a ensuite déclaré au sujet de Gabriel : « Ce qui s'est passé avec ce jeune, c'est un incident isolé, parce qu'on a affaire à un père qui a un ego démesuré. Il y a aujourd'hui des tas de pères comme ça, partout. C'est incroyable comme le phénomène a pris de l'ampleur.
« C'est incroyable comme ils s'en mêlent soudain dès qu'il y a de l'argent en jeu. C'est fou la différence que ça fait. J'ai eu de la chance : il n'y avait pas d'argent à mon époque. Peut-être que mon père s'en serait mêlé, mais il ne l'aurait fait que si j'avais été joueur de cricket, parce que tout ce qui l'intéressait, c'étaient les Indes occidentales.
« Il ne s'est jamais mêlé du football, parce que c'était mon jouet, mon jeu, ma vie, et il ne l'aurait jamais fait. C'est ce que ferait un bon père : il te poserait simplement une question, “Ça va, mon fils ?” C'est tout ce qu'il faut. Tu es heureux là où tu es ? Oui. Et c'était tout ce qu'il fallait.
« Le père s'en est mêlé. Il y voit la célébrité qu'il n'a jamais connue lui-même et veut la prendre à son fils. Alors, mon garçon, fais attention ! »
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Quelle sera la prochaine destination du jeune prodige Gabriel ?
Gabriel a été annoncé dans le viseur de grands clubs anglais et européens, et un retour à Chelsea a même été évoqué un temps. Le FC Barcelone était également sur les rangs, mais les dernières informations suggèrent que le Real Madrid est en passe de remporter la course pour s’attacher les services de ce joueur très convoité.
Manchester United sera naturellement déçu de voir partir un joueur aussi prometteur, alors que Kai Rooney, fils de Wayne, meilleur buteur de l’histoire du club, est un autre jeune qui gravit les échelons. Mais le club ne peut se concentrer que sur les joueurs pleinement engagés au service du collectif.
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