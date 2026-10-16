Manchester United attire-t-il toujours autant, ou le feuilleton Gabriel laisse-t-il penser que le club a perdu une partie de son aura ? Interrogé à ce sujet, Parker, vainqueur de la Premier League, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec FreeBets, a déclaré à GOAL : « Je pense que Manchester United aura toujours cet attrait. Si vous voulez accomplir quelque chose, remporter un titre, vous allez à Manchester United, parce que vous savez que, si vous y parvenez, ce sera énorme. Tout le monde dans le monde le saura. Tout le monde connaît le club, sait ce que vous y accomplissez et sait qui vous êtes. Il n’y a pas de meilleur endroit où aller. Le club n’a certainement pas perdu de son attrait. »

« En ce moment, quand les gens parlent de United, ils parlent de ce qui se passe à la direction, et c’est embarrassant pour le club. C’est ce que les gens voient, et cet aspect-là pose problème. »

« Est-ce que les joueurs regardent cela avant de signer ? Un bon agent le fera, quel que soit ce qu’il peut gagner dans l’opération. Il examinera la situation pour son client et lui dira : “Je ne pense pas que le club soit dans la meilleure situation. Peut-être faudrait-il envisager une autre option.” »

« Ce joueur peut être prêt à tout pour pouvoir simplement inscrire sur son CV qu’il a joué là-bas. Je pense que [Matheus] Cunha était dans cet état d’esprit : il avait hâte d’y arriver. C’est pour cela qu’il sera aimé. Quand il joue, ça se voit chez lui. Parfois, ce qu’il fait n’est pas juste, mais on comprend où il en est. Mettez-le dans une équipe de Manchester United qui joue les premiers rôles et vous voudrez toujours l’avoir, parce que vous savez ce qu’il va vous apporter. C’est ça, Manchester United. »

« Il faut être régulier à chaque match, parce que chaque match est différent. Il faut gagner la bataille avant de pouvoir gagner la guerre, surtout à l’extérieur. C’est à cela qu’ils doivent faire face, et il en a toujours été ainsi pour le club. La différence, c’est que le club est loin d’être aussi préparé à ces situations qu’il l’était il y a quelques années avec Sir Alex. Depuis, le club n’a plus vraiment été à ce niveau. »

« Plus personne ne dira cela, parce que je pense que tout le monde est devenu un peu plus raisonnable. Si vous vous séparez de Michael Carrick et que quelqu’un affirme qu’il faut recruter un entraîneur de classe mondiale, vous devez l’arrêter et lui rappeler qu’ils en ont déjà eu au moins deux avec [Jose] Mourinho et LvG [Louis van Gaal], et que même eux se sont heurtés aux problèmes. »

« Le problème ne venait pas toujours du vestiaire, mais de ce qui se passait au-dessus. Je pense donc qu’il faut prendre les bonnes décisions, définir la bonne démarche, le bon projet et la direction à suivre. Ils ne l’ont pas fait. »