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Unai Emery Aston Villa 2026Getty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Manchester United pense à Emery, mais Aston Villa réclame 24 millions pour le laisser partir

U. Emery
Manchester United

De nouvelles rumeurs autour du poste d’entraîneur de Manchester United

Selon Jamie Jackson, Eddie Howe serait le candidat préféré de Manchester United si les Red Devils décidaient de limoger Michael Carrick. Ce choix s’expliquerait par la vaste expérience de l’Anglais comme entraîneur en Premier League. Howe a entraîné Newcastle, Bournemouth et Burnley.


  • Unai Emery plaît aussi aux Red Devils, mais Aston Villa demande une indemnité de 24 millions d’euros pour son entraîneur. Toutefois, l’Espagnol n’est pas le seul candidat : Julian Nagelsmann figure également sur la liste, selon le Telegraph. L’Allemand serait disposé à écouter une offre et souhaiterait travailler en Premier League.

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