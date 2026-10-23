Manchester United pense à Emery, mais Aston Villa réclame 24 millions pour le laisser partir

Unai Emery plaît aussi aux Red Devils, mais Aston Villa demande une indemnité de 24 millions d’euros pour son entraîneur. Toutefois, l’Espagnol n’est pas le seul candidat : Julian Nagelsmann figure également sur la liste, selon le Telegraph. L’Allemand serait disposé à écouter une offre et souhaiterait travailler en Premier League.