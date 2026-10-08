Manchester United a pris des mesures pour sécuriser l’avenir de JJ Gabriel en soumettant une offre formelle de bourse, mais le club reste dans une position précaire concernant le maintien à long terme de l’adolescent, selon The Guardian.

L’attaquant, qui a récemment fêté son 16e anniversaire, a provoqué une onde de choc au sein de l’académie de Carrington le mois dernier lorsqu’il a demandé l’annulation de son enregistrement. En formulant cette proposition formelle de bourse pour la saison à venir, Manchester United s’est assuré qu’il aurait droit à une indemnisation si le jeune joueur décidait de poursuivre sa carrière ailleurs, au lieu de le laisser partir gratuitement lors du mercato de janvier.

La situation reste extrêmement tendue, alors que la relation entre les représentants de Gabriel et la direction du club semble avoir atteint un point de rupture. Malgré la publication récente d’une photo d’effectif incluant le joueur, qui a brièvement nourri l’optimisme chez les supporters, une réconciliation semble de moins en moins probable.