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Manchester United passe à l’action ! Manchester United soumet une offre de bourse à JJ Gabriel, mais doit se battre pour conserver le prodige
Manchester United agit pour protéger son investissement dans le centre de formation
Manchester United a pris des mesures pour sécuriser l’avenir de JJ Gabriel en soumettant une offre formelle de bourse, mais le club reste dans une position précaire concernant le maintien à long terme de l’adolescent, selon The Guardian.
L’attaquant, qui a récemment fêté son 16e anniversaire, a provoqué une onde de choc au sein de l’académie de Carrington le mois dernier lorsqu’il a demandé l’annulation de son enregistrement. En formulant cette proposition formelle de bourse pour la saison à venir, Manchester United s’est assuré qu’il aurait droit à une indemnisation si le jeune joueur décidait de poursuivre sa carrière ailleurs, au lieu de le laisser partir gratuitement lors du mercato de janvier.
La situation reste extrêmement tendue, alors que la relation entre les représentants de Gabriel et la direction du club semble avoir atteint un point de rupture. Malgré la publication récente d’une photo d’effectif incluant le joueur, qui a brièvement nourri l’optimisme chez les supporters, une réconciliation semble de moins en moins probable.
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Manchester United réclame plus de 3 millions de livres sterling pour JJ Gabriel
Manchester United avait auparavant déployé de grands efforts pour convaincre le prodige de sa trajectoire vers l'équipe première, allant même jusqu'à organiser une rencontre avec Sir Alex Ferguson afin de lui montrer le statut qui était le sien au sein du dispositif de United. Cependant, le jeune joueur ne s'est pas présenté à l'entraînement depuis plus de trois semaines, le club ayant tenté à plusieurs reprises de prendre de ses nouvelles pendant son absence.
United est déterminé à obtenir un montant correspondant à la juste valeur d'un joueur qui a passé cinq ans dans son centre de formation. Si Gabriel choisit de rejoindre un autre club de Premier League, les deux clubs devront s'accorder sur une indemnité de transfert, faute de quoi l'affaire sera tranchée par un tribunal du Professional Football Compensation Committee.
Manchester United s'appuierait probablement sur le récent cas de Rio Ngumoha, pour lequel Liverpool a été contraint de verser à Chelsea 2,8 millions de livres sterling immédiatement, plus 1,2 million de livres sterling en bonus, afin de justifier une valorisation supérieure à 3 millions de livres sterling. En outre, United exigerait une clause à la revente de 20 % afin de s'assurer de bénéficier de son futur développement.
Des exigences ahurissantes en coulisses
Le bras de fer à Carrington fait suite à une série de demandes remarquables formulées par l'entourage du joueur avant que la relation ne se détériore. Il est apparu que les représentants de Gabriel avaient sollicité un arrangement unique pour le joueur de 16 ans, notamment avec l'attente qu'il s'entraîne exclusivement avec l'équipe première plutôt que de retourner avec les moins de 21 ans pour la pré-saison.
Le club avait d'abord tenté de s'adapter à ce prodige, allant même jusqu'à attribuer au jeune le numéro 77 et à demander l'autorisation à la Premier League pour qu'il puisse utiliser « Gabriel JR » sur son maillot de match. Cependant, les exigences ont ensuite évolué jusqu'à inclure des garanties précises sur son temps de jeu, que le club estimait impossibles à satisfaire.
Selon certaines informations, son entourage aurait réclamé un minimum de 20 minutes de jeu lors de trois matches précis de l'équipe première contre Brighton, Bournemouth et Sabah. Lorsque United a refusé d'accéder à ces ultimatums, le joueur a ensuite été laissé hors de la liste d'inscription pour la Ligue des champions et du groupe pour la Carabao Cup.
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Le Real Madrid et le FC Barcelone mènent la course
La voie nationale étant compliquée par les indemnités fixées par un tribunal, Gabriel serait enclin à privilégier un transfert vers un grand championnat européen, où les obstacles financiers pour son nouveau club seraient nettement moins importants. Le Real Madrid est actuellement considéré comme le favori pour s’attacher ses services, même si le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain suivent eux aussi la situation de très près.
L’adolescent entretiendrait sa condition physique dans un centre d’entraînement privé en Catalogne pendant que les différentes parties tentent de trouver une solution à son statut d’enregistrement. United recevra nettement moins s’il part à l’étranger, les barèmes d’indemnisation fixes de la FIFA pour un centre de formation de catégorie I ne totalisant qu’environ 350 000 £.
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