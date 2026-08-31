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Manchester United ouvre des discussions contractuelles avec Bruno Fernandes alors que le club fait un pas décisif pour assurer l’avenir de son capitaine
United passe à l’action pour mettre fin aux spéculations sur un départ
Selon le Daily Mail, des sources ont confirmé que le club a entamé des discussions avec les représentants du joueur de 31 ans afin de s’assurer de son engagement à long terme dans le projet d’Old Trafford. Bien qu’il reste encore une marge de temps importante sur son contrat actuel, Manchester United tient à récompenser un joueur qui continue de faire figure de cœur battant de l’équipe première sous Michael Carrick.
La star portugaise dispose actuellement de 10 mois restants sur son contrat actuel de 220 000 £ par semaine, même si United possède surtout une option permettant au club de prolonger cet accord d’une année supplémentaire. Malgré ce filet de sécurité, le club est déterminé à parvenir à un accord formel avant la fin de l’année civile afin de faire taire les dernières rumeurs de transfert. Fernandes a une nouvelle fois prouvé sa valeur le week-end dernier, en soulignant son importance avec un triplé sensationnel et une passe décisive lors de la victoire 5-2 contre Ipswich Town, une performance intervenue quelques jours seulement après avoir été élu Joueur de l’année PFA.
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Les géants européens et turcs à l’affût
L’urgence de lier Fernandes à un nouveau contrat de longue durée s’explique par l’important intérêt extérieur pour ses services. Le géant turc Galatasaray s’est imposé comme un prétendant sérieux cet été, et des informations indiquent qu’il est prêt à offrir au milieu de terrain un contrat de quatre ans qui doublerait effectivement son salaire actuel. L’offre en provenance d’Istanbul comprendrait une prime à la signature alléchante de 3,5 millions de livres sterling, ce qui représenterait une alternative lucrative pour le meneur de jeu vétéran alors qu’il entre dans la dernière décennie de sa carrière professionnelle au plus haut niveau.
Au-delà de l’intérêt venu de Turquie, plusieurs poids lourds historiques du football européen suivent de près la situation à Manchester. La Juventus et l’AC Milan surveillent tous deux Fernandes, même si une clause libératoire précise de 56,7 millions de livres sterling dans son contrat a officiellement expiré en juillet. Cela fait suite à une période de spéculations intenses l’été dernier, lorsque le milieu de terrain est passé remarquablement près d’un départ vers la Saudi Pro League. Son agent, Miguel Pinho, a eu des discussions à haut niveau à Riyad avec Al-Hilal, qui était disposé à offrir au joueur la somme vertigineuse de 200 millions de livres sterling sur trois ans.
Frustrations passées et loyauté
La relation entre Fernandes et la hiérarchie de Manchester United a déjà traversé des zones de turbulence par le passé, notamment concernant la volonté du club d’étudier d’énormes offres de transfert. Si le capitaine a finalement rejeté ce départ vers Al-Hilal, il a ensuite admis s’être senti vexé que Manchester United soit prêt à accepter l’indemnité de transfert de 100 millions de livres sterling proposée par le club saoudien.
Malgré ces tensions passées, l’ancien joueur du Sporting CP est resté incroyablement productif, avec 110 buts et 109 passes décisives en 329 apparitions depuis son arrivée en janvier 2020. La saison dernière, il a établi un nouveau record en Premier League en délivrant 21 passes décisives, renforçant encore davantage son statut comme l’un des joueurs les plus créatifs de l’histoire de la compétition.
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La vision du capitaine pour l’avenir
Alors que Manchester United aborde une nouvelle ère sous la direction de Michael Carrick, Fernandes reste central dans l’identité tactique de l’effectif. Il a montré sa volonté d’adapter son jeu aux besoins du collectif, en soulignant que sa présence dans le onze de départ dépend de sa capacité à répondre aux exigences physiques et techniques de l’entraîneur.
Revenant sur son rôle au sein de l’équipe, Fernandes a clairement indiqué qu’il comprend la nature du football de très haut niveau et les standards élevés exigés à Old Trafford. « Je joue à l’intensité à laquelle l’entraîneur a besoin que je joue, et ensuite si je n’en suis pas capable ou pas en mesure, je dois me mettre en retrait. Je pense que chaque joueur doit comprendre son timing, ses moments », a expliqué le milieu de terrain.
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