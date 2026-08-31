Selon le Daily Mail, des sources ont confirmé que le club a entamé des discussions avec les représentants du joueur de 31 ans afin de s’assurer de son engagement à long terme dans le projet d’Old Trafford. Bien qu’il reste encore une marge de temps importante sur son contrat actuel, Manchester United tient à récompenser un joueur qui continue de faire figure de cœur battant de l’équipe première sous Michael Carrick.

La star portugaise dispose actuellement de 10 mois restants sur son contrat actuel de 220 000 £ par semaine, même si United possède surtout une option permettant au club de prolonger cet accord d’une année supplémentaire. Malgré ce filet de sécurité, le club est déterminé à parvenir à un accord formel avant la fin de l’année civile afin de faire taire les dernières rumeurs de transfert. Fernandes a une nouvelle fois prouvé sa valeur le week-end dernier, en soulignant son importance avec un triplé sensationnel et une passe décisive lors de la victoire 5-2 contre Ipswich Town, une performance intervenue quelques jours seulement après avoir été élu Joueur de l’année PFA.