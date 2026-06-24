Getty Images Sport
Traduit par
Manchester United ou rien ! David de Gea affirme qu’il ne jouera que pour ce club, malgré les rumeurs d’un départ vers la Fiorentina
Pour la star espagnole, ce sera les « Red Devils » ou rien.
De Gea a retrouvé un second souffle en Serie A, mais son cœur reste fermement attaché à Manchester. Selon Tuttomercatoweb, le gardien chevronné n’envisagerait de quitter la Viola cet été que pour un seul club.
Sa destination ? Un retour sensationnel à Manchester United, où il a passé douze ans, entre 2011 et 2023. D’autres clubs se montrent pourtant intéressés par ce gardien expérimenté, mais sa position, « Old Trafford ou rien », devrait dicter les derniers chapitres de sa carrière.
- Getty Images Sport
L'intérêt manifesté par la Juventus ne suffit pas à faire bouger les lignes.
Cette information survient alors que les rumeurs s’intensifient autour d’un possible transfert de De Gea à la Juventus. Le club piémontais cherche un gardien de but et aurait coché le nom de l’Espagnol comme cible potentielle, derrière Alisson Becker (Liverpool), Emiliano Martínez (Aston Villa) et quelques autres.
Néanmoins, malgré le prestige des Bianconeri, l’international espagnol ne souhaite pas rejoindre un autre club rival en Italie ni s’engager dans un nouveau championnat européen. Son précédent passage transalpin a été probant : 88 matchs avec la Fiorentina, 24 « clean sheets » et 109 buts encaissés, des performances qui lui ont valu une place dans l’équipe type de la Serie A 2024-2025. Néanmoins, à quelques mois de ses 36 ans, le gardien privilégie son attachement à Manchester United plutôt qu’un dernier contrat juteux à l’étranger.
De joueur libre à héros de la Fiorentina
Le retour de De Gea au plus haut niveau est le fruit de la patience et de la persévérance. Libre après l’expiration de son contrat avec Manchester United en juin 2023, le gardien espagnol a pris le temps de choisir son nouveau défi, restant une année entière loin des terrains. Convaincu par le projet de la Fiorentina, il a finalement signé en tant que joueur libre durant l’été 2024.
Depuis son arrivée à Florence, il a prouvé que la classe ne s’oublie pas, en réalisant régulièrement le genre d’arrêts remarquables qui ont fait de lui une icône de la Premier League. Ses performances ont été cruciales pour la Fiorentina au cours d’une saison difficile, qui l’a vue terminer 15e de la Serie A, être éliminée de la Coppa Italia en huitièmes de finale et quitter l’UEFA Conference League en quarts de finale. Malgré ces résultats collectifs mitigés, son contrat actuel court jusqu’en juin 2028, avec une option de prolongation d’un an, signe qu’il se sent à l’aise dans son environnement actuel, à moins qu’un appel spécifique ne vienne d’Angleterre.
- Getty Images Sport
Pour l’instant, Old Trafford garde ses portes fermées.
Même si De Gea peut rêver d'un retour digne d'un conte de fées, rien n'indique officiellement que Manchester United envisage de faire revenir son ancien numéro 1 au club. Au cours de son illustre premier passage, le gardien espagnol a connu un immense succès à Old Trafford, remportant un titre de Premier League, une FA Cup, deux EFL Cups, trois FA Community Shields et un trophée de l'Europa League.