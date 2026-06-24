Manchester United ou rien ! David de Gea affirme qu’il ne jouera que pour ce club, malgré les rumeurs d’un départ vers la Fiorentina

Le retour de De Gea au plus haut niveau est le fruit de la patience et de la persévérance. Libre après l’expiration de son contrat avec Manchester United en juin 2023, le gardien espagnol a pris le temps de choisir son nouveau défi, restant une année entière loin des terrains. Convaincu par le projet de la Fiorentina, il a finalement signé en tant que joueur libre durant l’été 2024.

Depuis son arrivée à Florence, il a prouvé que la classe ne s’oublie pas, en réalisant régulièrement le genre d’arrêts remarquables qui ont fait de lui une icône de la Premier League. Ses performances ont été cruciales pour la Fiorentina au cours d’une saison difficile, qui l’a vue terminer 15e de la Serie A, être éliminée de la Coppa Italia en huitièmes de finale et quitter l’UEFA Conference League en quarts de finale. Malgré ces résultats collectifs mitigés, son contrat actuel court jusqu’en juin 2028, avec une option de prolongation d’un an, signe qu’il se sent à l’aise dans son environnement actuel, à moins qu’un appel spécifique ne vienne d’Angleterre.