La décision de vendre cette pelouse historique fait directement suite à un important réaménagement de la surface de jeu du stade. Selon les médias officiels du club, ce terrain emblématique a été entièrement déterré et méticuleusement ramené jusqu’à sa base en juin.

Ces travaux préparatoires, particulièrement vastes, ont été réalisés pour la première fois depuis 14 ans. United a officiellement confirmé sur son site internet que cette opération de terrassement monumentale avait été menée à bien par le jardinier du club Tony Sinclair.

Ce processus a été entrepris spécifiquement afin de faire repousser la surface pour « améliorer le bien-être des joueurs et le drainage de l’eau ». Plutôt que de simplement jeter l’ancienne pelouse, des sections ont été soigneusement conservées dans des cubes en verre pour que les supporters puissent les collectionner.