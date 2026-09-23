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Manchester United offre aux fans la possibilité de posséder un morceau d’histoire en vendant des pièces de la pelouse d’Old Trafford à 125 £
Posséder une part d’Old Trafford
Manchester United offre officiellement à ses fidèles supporters la rare possibilité de posséder un morceau physique d’Old Trafford. Moyennant la somme conséquente de 125 £ (165 $), les fans peuvent acheter de véritables morceaux de la célèbre pelouse du club, parfaitement conservés et soigneusement présentés dans des cubes en verre.
Cette initiative, annoncée récemment, constitue une occasion vraiment unique de s’offrir un morceau tangible de l’histoire du football. Le stade mythique a été le théâtre d’innombrables moments emblématiques au fil des années, et désormais, une véritable parcelle de cette enceinte célèbre est officiellement mise en vente pour le grand public.
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Améliorer la célèbre pelouse d'Old Trafford
La décision de vendre cette pelouse historique fait directement suite à un important réaménagement de la surface de jeu du stade. Selon les médias officiels du club, ce terrain emblématique a été entièrement déterré et méticuleusement ramené jusqu’à sa base en juin.
Ces travaux préparatoires, particulièrement vastes, ont été réalisés pour la première fois depuis 14 ans. United a officiellement confirmé sur son site internet que cette opération de terrassement monumentale avait été menée à bien par le jardinier du club Tony Sinclair.
Ce processus a été entrepris spécifiquement afin de faire repousser la surface pour « améliorer le bien-être des joueurs et le drainage de l’eau ». Plutôt que de simplement jeter l’ancienne pelouse, des sections ont été soigneusement conservées dans des cubes en verre pour que les supporters puissent les collectionner.
Une pelouse chargée de souvenirs historiques
La pelouse récemment retirée renferme des décennies de souvenirs incroyables qui ont marqué l'histoire du club mancunien. Durant la légendaire ère Sir Alex Ferguson, le stade a été le théâtre d'innombrables victoires, dont 13 titres de Premier League, deux trophées de Ligue des champions et de nombreux sacres en FA Cup.
Cependant, cette enceinte emblématique a aussi été le témoin de certains des pires moments récents de Manchester United. C'est sur cette même pelouse qu'ont eu lieu une humiliante défaite 5-0 contre le grand rival Liverpool, ainsi qu'un cinglant revers 6-1 face à Tottenham.
Plus récemment, elle a assisté à une incroyable capitulation en Carabao Cup contre Brighton. Manchester United a laissé filer de façon spectaculaire une avance de 2-0 pour finalement s'incliner sur le score de 3-2, marquant la toute première fois en 42 ans que le club perdait à domicile après avoir mené à la mi-temps.
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En espérant un avenir meilleur devant soi
Avec la toute nouvelle pelouse désormais entièrement installée et prête à l’emploi, Manchester United sera absolument déterminé à se créer de bien meilleurs souvenirs à l’avenir. Cette nouvelle surface a été spécialement conçue pour favoriser un football de grande qualité, et le club cherchera à l’exploiter pleinement.
Les supporters de Manchester United espéreront sans aucun doute que la saison de leur équipe s’améliore au même rythme que la pelouse fraîchement refaite. Après une série de résultats extrêmement difficiles à domicile, redonner à Old Trafford son statut de véritable forteresse reste une priorité absolue.
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