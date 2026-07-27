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Manchester United officialise sa quatrième recrue estivale : Michael Carrick recrute un talent « prometteur »
Les Red Devils ont officialisé la signature de Margetson.
Le gardien de but de 19 ans rejoint Old Trafford après l’expiration de son contrat avec Swansea City, club de Championship. Bien qu’il fût libre de tout engagement, Manchester United a négocié une indemnité de formation avec le club gallois pour récompenser son travail au sein de son centre de formation. Cet accord rémunère Swansea pour le parcours de Margetson, des moins de 15 ans jusqu’aux portes de l’équipe première.
Ce recrutement représente un coup stratégique pour le centre de formation et l’équipe première de Manchester United, qui renforcent ainsi leurs options dans les cages. Fils de Martyn Margetson, ancien gardien de but de l’Angleterre et de Swansea, aujourd’hui entraîneur des gardiens du Pays de Galles, le jeune homme a passé la saison dernière en prêt au sein du club de Cymru Premier Connah’s Quay Nomads, contribuant à sa qualification pour l’Europa League.
Communiqué officiel de Manchester United
Manchester United a officialisé la signature du jeune gardien prometteur Kit Margetson, sous réserve de l’homologation du transfert. Âgé de 19 ans, le joueur formé à Swansea City depuis les U15 a fait ses premiers pas chez les professionnels la saison dernière. Prêté la saison passée aux Connah's Quay Nomads, il a enchaîné 10 clean sheets en 34 matches, contribuant à la qualification du club gallois pour une compétition européenne. International gallois chez les jeunes, il a fait ses débuts avec les moins de 21 ans contre la Biélorussie en mars. Tout le monde à Manchester United lui souhaite la bienvenue et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour l'avenir. »
Swansea dit au revoir à un joueur formé au club
Swansea a publié un communiqué pour officialiser le départ de son gardien. Les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de formation, permettant au joueur de 20 ans de rejoindre Manchester United, sous réserve de l’accord des instances. Le club gallois a salué les liens familiaux de Kit Margetson avec le club ainsi que son parcours au sein de son centre de formation.
Le communiqué précisait : « Le gardien de but de Swansea City, Kit Margetson, s’est engagé avec Manchester United sous réserve des autorisations nécessaires, après que les deux clubs se sont mis d’accord sur une indemnité de transfert. Âgé de 20 ans, ce joueur international gallois des moins de 21 ans a gravi tous les échelons du centre de formation des Swans, depuis les moins de 15 ans, et le club percevra donc une compensation pour sa formation. Fils de Martyn, ancien responsable des gardiens du club, il avait été intégré au groupe professionnel pour la rencontre face à Millwall en fin de saison 2024-2025 et figurait régulièrement dans l’effectif élargi des seniors. Tout le monde à Swansea City lui souhaite plein succès pour son passage à Old Trafford. »
- AFP
Des renforts au milieu de terrain se profilent
Alors que le poste de gardien a été renforcé par l’arrivée de Margetson et de Karl Darlow, Manchester United intensifie désormais ses efforts pour consolider son milieu de terrain. Les Red Devils semblent accélérer leurs recherches en vue d’une troisième recrue au milieu de terrain, après les récentes arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans. Le journal italien *Corriere dello Sport* affirme qu’un accord de principe a déjà été trouvé sur les conditions personnelles avec Manu Kone, de l’AS Rome.
Selon le journal, Manchester United serait prêt à soumettre une offre d’environ 50 millions d’euros (42,7 millions de livres sterling) pour le joueur, même s’il doit encore faire face à la concurrence de clubs tels que Chelsea, l’Atlético de Madrid et le club saoudien Al-Ahli. Les Red Devils s’intéresseraient également au duo du Real Madrid composé d’Aurelien Tchouameni et d’Eduardo Camavinga, ainsi qu’au milieu de terrain de Brighton, Carlos Baleba.
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