Le gardien de but de 19 ans rejoint Old Trafford après l’expiration de son contrat avec Swansea City, club de Championship. Bien qu’il fût libre de tout engagement, Manchester United a négocié une indemnité de formation avec le club gallois pour récompenser son travail au sein de son centre de formation. Cet accord rémunère Swansea pour le parcours de Margetson, des moins de 15 ans jusqu’aux portes de l’équipe première.

Ce recrutement représente un coup stratégique pour le centre de formation et l’équipe première de Manchester United, qui renforcent ainsi leurs options dans les cages. Fils de Martyn Margetson, ancien gardien de but de l’Angleterre et de Swansea, aujourd’hui entraîneur des gardiens du Pays de Galles, le jeune homme a passé la saison dernière en prêt au sein du club de Cymru Premier Connah’s Quay Nomads, contribuant à sa qualification pour l’Europa League.



