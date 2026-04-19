Manchester United « ne souhaite pas négocier » au sujet de Marcus Rashford, sa position concernant le transfert ayant été clairement exposée à Barcelone dans un message d'Old Trafford indiquant qu'il « restera ici »

Manchester United a fermement signifié à Barcelone qu’il ne souhaite pas négocier le transfert définitif de Marcus Rashford, estimé à 30 millions d’euros.

Selon Fabrizio Romano, la position de Manchester United est qualifiée de ferme : le message renvoyé en Catalogne est clair, le joueur est bel et bien « de retour ici », laissant à INEOS le soin de décider de la suite de son avenir.