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Mohamed Saeed

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Manchester United « ne souhaite pas négocier » au sujet de Marcus Rashford, sa position concernant le transfert ayant été clairement exposée à Barcelone dans un message d'Old Trafford indiquant qu'il « restera ici »

M. Rashford
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Marcus Rashford s’apprête à vivre un été décisif. Manchester United se prépare à le récupérer après son prêt à Barcelone, qui devrait renoncer à l’option d’achat définitif de l’attaquant. Bien que Rashford ait connu une période fructueuse en Liga, les dirigeants d’Old Trafford auraient clairement fait connaître leur position quant à son avenir à long terme.

  • Les Red Devils ont fermé la porte au Barça

    Manchester United a fermement signifié à Barcelone qu’il ne souhaite pas négocier le transfert définitif de Marcus Rashford, estimé à 30 millions d’euros.

    Selon Fabrizio Romano, la position de Manchester United est qualifiée de ferme : le message renvoyé en Catalogne est clair, le joueur est bel et bien « de retour ici », laissant à INEOS le soin de décider de la suite de son avenir.

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  • Marcus RashfordGetty Images

    Les difficultés financières du Barça

    Même si Manchester United se montrait disposé à entamer des négociations, les contraintes financières actuelles du FC Barcelone compliqueraient grandement tout transfert de Rashford.

    Le club catalan, toujours soumis aux strictes limites salariales imposées par la Liga, devrait d’abord se séparer de plusieurs cadres pour espérer atteindre la valorisation exigée par United.

    Conscient de ces contraintes, Manchester United maintient pour l’instant une position ferme et estime que le FC Barcelone devra rapidement se tourner vers d’autres options.

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    La Juventus se lance dans la course pour recruter Rashford

    L’avenir de Marcus Rashford alimente les spéculations, et plusieurs cadors européens sont à l’affût ; la Juventus serait désormais en pole position pour recruter l’attaquant mancunien. Le club turinois, désireux de rajeunir son secteur offensif après une saison 2022-2023 mitigée en Serie A comme sur la scène continentale, voit en Rashford un profil international capable de redonner du punch à sa ligne d’attaque.

    Les Bianconeri cherchent des profils internationaux de premier plan pour retrouver le sommet de la Serie A. La polyvalence tactique et l’expérience de l’avant-centre anglais sont perçues comme des atouts majeurs pour une formation turinoise qui a manqué de régularité dans le dernier tiers cette saison.


  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Pour l’instant, Rashford se concentre sur ses obligations au Barça, qui compte neuf points d’avance en tête de la Liga. L’équipe de Hansi Flick peut faire un pas de plus vers un deuxième titre consécutif en cas de victoire mercredi face au Celta Vigo.

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