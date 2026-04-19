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Manchester United « ne souhaite pas négocier » au sujet de Marcus Rashford, sa position concernant le transfert ayant été clairement exposée à Barcelone dans un message d'Old Trafford indiquant qu'il « restera ici »
Les Red Devils ont fermé la porte au Barça
Manchester United a fermement signifié à Barcelone qu’il ne souhaite pas négocier le transfert définitif de Marcus Rashford, estimé à 30 millions d’euros.
Selon Fabrizio Romano, la position de Manchester United est qualifiée de ferme : le message renvoyé en Catalogne est clair, le joueur est bel et bien « de retour ici », laissant à INEOS le soin de décider de la suite de son avenir.
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Les difficultés financières du Barça
Même si Manchester United se montrait disposé à entamer des négociations, les contraintes financières actuelles du FC Barcelone compliqueraient grandement tout transfert de Rashford.
Le club catalan, toujours soumis aux strictes limites salariales imposées par la Liga, devrait d’abord se séparer de plusieurs cadres pour espérer atteindre la valorisation exigée par United.
Conscient de ces contraintes, Manchester United maintient pour l’instant une position ferme et estime que le FC Barcelone devra rapidement se tourner vers d’autres options.
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La Juventus se lance dans la course pour recruter Rashford
L’avenir de Marcus Rashford alimente les spéculations, et plusieurs cadors européens sont à l’affût ; la Juventus serait désormais en pole position pour recruter l’attaquant mancunien. Le club turinois, désireux de rajeunir son secteur offensif après une saison 2022-2023 mitigée en Serie A comme sur la scène continentale, voit en Rashford un profil international capable de redonner du punch à sa ligne d’attaque.
Les Bianconeri cherchent des profils internationaux de premier plan pour retrouver le sommet de la Serie A. La polyvalence tactique et l’expérience de l’avant-centre anglais sont perçues comme des atouts majeurs pour une formation turinoise qui a manqué de régularité dans le dernier tiers cette saison.
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Et maintenant ?
Pour l’instant, Rashford se concentre sur ses obligations au Barça, qui compte neuf points d’avance en tête de la Liga. L’équipe de Hansi Flick peut faire un pas de plus vers un deuxième titre consécutif en cas de victoire mercredi face au Celta Vigo.