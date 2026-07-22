Manchester United ne renonce pas à l’idée de recruter Aurélien Tchouameni et aurait de nouveau pris contact avec le Real Madrid. Le géant de la Premier League suit depuis longtemps ce milieu de terrain de 26 ans et ne se laisse pas décourager par les récents rebondissements concernant son avenir au Santiago Bernabéu. Les dirigeants d’Old Trafford ont relancé une demande de renseignements pour connaître les conditions d’un transfert de l’ancien Monégasque en Angleterre.

L’intérêt mancunien n’est pas nouveau : le club suit le joueur depuis ses débuts en Ligue 1. Mais l’urgence s’est accrue, Manchester United cherchant un successeur définitif à Casemiro, lui-même arrivé de la capitale espagnole et qui a finalisé aujourd’hui son transfert à l’Inter Miami. Selon *The Sun*, le Français correspond parfaitement au profil recherché pour solidifier le milieu de terrain mancunien grâce à sa puissance physique et sa justesse technique, deux atouts actuellement manquants à ce poste.



