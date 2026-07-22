Getty Images Sport
Traduit par
Manchester United ne renonce pas à Aurélien Tchouameni et lance une nouvelle offre pour le milieu de terrain du Real Madrid
Les Red Devils lorgnent une star du Real Madrid
Manchester United ne renonce pas à l’idée de recruter Aurélien Tchouameni et aurait de nouveau pris contact avec le Real Madrid. Le géant de la Premier League suit depuis longtemps ce milieu de terrain de 26 ans et ne se laisse pas décourager par les récents rebondissements concernant son avenir au Santiago Bernabéu. Les dirigeants d’Old Trafford ont relancé une demande de renseignements pour connaître les conditions d’un transfert de l’ancien Monégasque en Angleterre.
L’intérêt mancunien n’est pas nouveau : le club suit le joueur depuis ses débuts en Ligue 1. Mais l’urgence s’est accrue, Manchester United cherchant un successeur définitif à Casemiro, lui-même arrivé de la capitale espagnole et qui a finalisé aujourd’hui son transfert à l’Inter Miami. Selon *The Sun*, le Français correspond parfaitement au profil recherché pour solidifier le milieu de terrain mancunien grâce à sa puissance physique et sa justesse technique, deux atouts actuellement manquants à ce poste.
- Getty Images Sport
Le statut du contrat complique les choses
Si Manchester United garde espoir, la situation se complique : Tchouameni aurait déjà choisi de lier son avenir au Real Madrid. Si le club n’a rien officialisé à ce stade, Mundo Deportivo assure que le milieu de terrain a accepté une prolongation jusqu’en 2031. Cette promesse à long terme était censée tenir à distance les courtisans de Premier League, mais United semble décidé à mettre à l’épreuve la détermination madrilène, malgré les formalités contractuelles.
L’intérêt de Manchester United s’est ravivé alors que des doutes avaient brièvement entouré l’avenir du joueur suite à un incident au sein du club. Cette crise fait suite à une altercation physique très médiatisée avec son coéquipier Federico Valverde lors d’une séance d’entraînement en mai dernier, avant le Clásico, à la suite de laquelle Valverde a dû être hospitalisé pour des blessures au visage. Bien que le Real Madrid ait engagé une procédure disciplinaire interne et que de nombreuses rumeurs de transfert aient suivi, les deux joueurs ont par la suite clarifié la situation, ce qui a conduit le club à mettre fin aux rumeurs de départ en assurant l’avenir du Français grâce à une prolongation de contrat jusqu’en 2031.
Le « facteur Mourinho » et la dynamique du groupe
Les dynamiques internes au Real Madrid jouent également un rôle clé dans cette saga en constante évolution. Selon plusieurs sources, Mourinho considère l’international français comme un pilier de son dispositif tactique. La confiance que l’entraîneur accorde au joueur a été l’un des principaux catalyseurs qui ont poussé le club à assurer son avenir à long terme grâce à la récente prolongation de contrat. Mourinho a toujours apprécié les milieux défensifs puissants et intelligents, et il voit Tchouameni comme le point « fixe » autour duquel s’articule le reste de l’équipe.
Recruté à l’été 2022 pour un montant estimé à 80 millions d’euros, le milieu de terrain a rapidement confirmé son statut de valeur sûre au Bernabéu, contribuant aux titres en Liga et en Ligue des champions. La saison passée, il a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives, et s’est imposé comme un élément incontournable des « Blancos ».
- Getty Images
La reconstruction du milieu de terrain de Manchester United
L’intérêt pour Tchouameni souligne l’urgence pour Manchester United de redynamiser son milieu de terrain. Les Red Devils ont déjà renforcé ce secteur cet été en recrutant Andrey Santos (en provenance de Chelsea) et Youri Tielemans (en provenance d’Aston Villa). Mais à l’approche de leur retour en Ligue des champions, le club veut encore étoffer son effectif pour être compétitif au plus haut niveau.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles