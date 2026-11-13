« Manchester United ne pouvait pas gérer Antonio Conte » : pourquoi l’entraîneur « brillant » a été écarté, alors que la direction est mise en cause pour ne pas avoir recruté l’ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus
Pochettino choisi pour remplacer Carrick, limogé
Un poste de premier plan en Premier League est de nouveau vacant après la décision de démettre Michael Carrick de ses fonctions après 32 matches à la tête de l’équipe. Il a vu Manchester United dégringoler dans la zone de relégation avant d’être évincé sans ménagement.
Alors qu’un changement était envisagé depuis quelque temps, Manchester United avait plusieurs candidats à étudier pour ce nouveau remaniement censé sortir un géant endormi de sa torpeur. L’ancien entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, aurait figuré parmi les candidats à un moment donné.
Pochettino est l’heureux élu. L’Argentin reviendra dans le football anglais après avoir rempli ses obligations en Ligue des nations de la CONCACAF avec l’USMNT. Il a déjà entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea.
Il n’arrivera au « Théâtre des rêves » que vers la fin de la semaine prochaine, ce qui lui laissera peu de temps pour prendre ses marques à un poste particulièrement exigeant avant un déplacement périlleux à Anfield pour affronter Liverpool, un vieil adversaire.
- Getty
Conte sans poste après sa rupture avec Naples
Manchester United aurait pu faire appel à quelqu’un qui est actuellement sans poste et disponible immédiatement, Conte faisant une pause depuis sa décision de rompre avec Naples en mai 2026.
Le technicien de 57 ans a remporté des titres de champion avec la Juventus, Chelsea, l’Inter et Naples, tout en passant deux ans à la tête de la sélection italienne. Ses références sont indiscutables, mais son caractère peut froisser certaines susceptibilités.
Passionné et originaire de Lecce, il ne fait pas de cadeaux et dit toujours ce qu’il pense. Il exige un engagement total de ceux qui travaillent sous ses ordres comme de ses supérieurs. À bien des égards, il semblerait être le choix idéal pour hériter d’une situation chaotique à Manchester et rétablir l’unité, tout en faisant comprendre sans ambiguïté aux joueurs qui ne répondent pas aux attentes que l’échec n’est plus une option.
Conte, sans concession, aurait-il été un meilleur choix ?
Interrogé sur le fait de savoir si Conte aurait été le choix logique, compte tenu de sa disponibilité et de son parcours, Parker, ancien défenseur de United sacré champion de Premier League, qui s’exprimait en association avec Islandcasino.com, a déclaré à GOAL : « Je suis tout à fait d’accord. Dans le vestiaire, ce serait absolument formidable. »
« Mais, vu de l’extérieur, je pense que beaucoup de gens diraient la même chose que moi : il n’est pas nécessaire d’être un ancien joueur ou un joueur en activité, il suffit d’aimer le football. Nous avons tous un avis sur Conte en le regardant jouer son rôle et en l’écoutant, et je pense que les dirigeants de Manchester United ne pourraient pas gérer Conte. »
« Ils ne pourraient pas engager quelqu’un qui a des choses à dire, même si, neuf fois sur dix, il aurait tout à fait raison. Je pense qu’ils auront vu ses commentaires d’avant ou d’après-match lorsqu’il n’était pas satisfait de ce qui se passait au club. »
« Il exige qu’on lui donne la possibilité de remporter des titres, et ils ne voudraient pas de cela. Je pense que tout le monde le sait : pas besoin d’être un joueur actuel ou ancien de Manchester United pour savoir ce qui anime ces gens-là, et Conte ne leur conviendrait tout simplement pas. »
« Jamais de la vie ils ne voudraient faire entrer chez eux quelqu’un qui ne resterait pas les bras croisés et qui dirait ce qui ne va pas. Ce n’est pas ce qu’ils veulent à l’heure actuelle. »
- Getty/GOAL
Pochettino sous pression pour obtenir des résultats à Manchester United
C’est un jugement plutôt accablant sur l’état d’esprit qui règne à Old Trafford. Ceux qui tirent les ficelles en coulisses devraient vouloir ce qu’il y a de mieux pour le club et pour le bien commun, alors que 13 ans se sont écoulés depuis le départ à la retraite du légendaire Sir Alex Ferguson et que le déclin a commencé à s’installer.
Pochettino pourrait bien s’avérer un choix judicieux. Son CV ne manque pas d’éléments laissant penser qu’il peut inverser la tendance à Manchester, mais il ne débarquera pas avec la même combativité que Conte aurait affichée, et c’est sans doute ce dont Manchester United a besoin en ce moment.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles