Un poste de premier plan en Premier League est de nouveau vacant après la décision de démettre Michael Carrick de ses fonctions après 32 matches à la tête de l’équipe. Il a vu Manchester United dégringoler dans la zone de relégation avant d’être évincé sans ménagement.

Alors qu’un changement était envisagé depuis quelque temps, Manchester United avait plusieurs candidats à étudier pour ce nouveau remaniement censé sortir un géant endormi de sa torpeur. L’ancien entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, aurait figuré parmi les candidats à un moment donné.

Pochettino est l’heureux élu. L’Argentin reviendra dans le football anglais après avoir rempli ses obligations en Ligue des nations de la CONCACAF avec l’USMNT. Il a déjà entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea.

Il n’arrivera au « Théâtre des rêves » que vers la fin de la semaine prochaine, ce qui lui laissera peu de temps pour prendre ses marques à un poste particulièrement exigeant avant un déplacement périlleux à Anfield pour affronter Liverpool, un vieil adversaire.